महिंद्रा ने अचानक इस इलेक्ट्रिक SUV की कीमत में कर दी बड़ी कटौती, अब कीमत घटकर इतनी हो गई

कंपनी ने ग्राहकों को सरप्राइज देते हुए XEV 9e को सस्ता कर दिया है। अब इस इलेक्ट्रिक SUV को खरीदना 55,000 रुपए तक सस्ता हो गया है। 79kWh बैटरी पैक वाले 'पैक थ्री' वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा, यानी 55,000 रुपए की कटौती की गई है।

₹ 28,635 / माह

EMI केवल ₹ 28,635 / माह

महिंद्रा ने अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में शामिल XEV 9e की कीमतों में कटौती कर दी है। वैसे, तो कंपनी ने अपनी कारों की कीमतों में इजाफा किया है, लेकिन ग्राहकों को सरप्राइज देते हुए XEV 9e को सस्ता कर दिया है। अब इस इलेक्ट्रिक SUV को खरीदना 55,000 रुपए तक सस्ता हो गया है। 79kWh बैटरी पैक वाले 'पैक थ्री' वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा, यानी 55,000 रुपए की कटौती की गई है। इस कटौती को प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 79kWh बैटरी पैक वाले 'पैक थ्री' वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 1.80% की कटौती हुई है। अब महिंद्रा XEV 9e 2026 की कीमतें 21.90 लाख रुपए से शुरू होकर 29.95 लाख रुपए तक हैं।

महिंद्रा XEV 9e की नई एक्स-शोरूम कीमतें जुलाई 2026 59kWh बैटरी पैक वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % Pack One 59 Rs. 21,90,000 Rs. 21,90,001 Rs. 1 0.00% Pack Two 59 Rs. 24,90,000 Rs. 24,90,000 - No Change Pack Three Select 59 Rs. 27,90,000 Rs. 27,90,000 - No Change 79kWh बैटरी पैक वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % Pack Two 79 Rs. 26,50,000 Rs. 26,50,001 Rs. 1 0.00% Pack Three 79 Rs. 30,50,000 Rs. 29,95,000 -Rs. 55,000 -1.80%

महिंद्रा XEV 9e की नई एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो Pack One 59 की पुरानी कीमत 21,90,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 21,90,001 रुपए हो गई है। Pack Two 59 की कीमत 24,90,000 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। Pack Three Select 59 की कीमत 27,90,000 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। Pack Two 79 की पुरानी कीमत 26,50,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 26,50,001 रुपए हो गई है। Pack Three 79 की पुरानी कीमत 30,50,000 रुपए थी, जो अब घटकर 29,95,000 रुपए हो गई है।

महिंद्रा XEV 9e के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस बात करें महिंद्रा XEV 9e के डायमेंशन की तो इसकी लंबाई 4789mm, चौड़ाई 1907mm, ऊंचाई 1694mm और व्हीलबेस 2775mm है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 207mm है। इसका ट्यूरिंग डायमीटर 10m है। इसके टायर्स का साइज 245/55 R19 (245/50 R20) है। इसमें 663 लीटर का बूट स्पेस और 150 लीटर का फ्रंक दिया है।

इसमें 59kWh बैटरी पैक दिया है। इसमें 231hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 542km है। ये 140kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 8.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 6 घंटे में चार्ज हो जाती है।

XEV 9e 79kWh का बैटरी साइज 79kWh है। इसमें 286hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 656km है। ये 170kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 11.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 8 घंटे में चार्ज हो जाती है। ये 0-100kph की स्पीड 6.8 सेकेंड में पकड़ लेती है।