हाई डिमांड ने इस इलेक्ट्रिक SUV को वेटिंग पीरियड बढ़ाया, बुकिंग के 150 दिन बाद मिलेगी; रेंज 656km

महिंद्रा के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में XEV 9e हिट हो चुकी है। इसकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सता है कि शुरुआती लॉन्च के बाद हर 10 मिनट में इसे एक ग्राहक मिल रहा था। जब कोई कार कामयाब होती है, या फिर उनकी डिमांड में तेजी से इजाफा होता है, तब कंपनी के सामने उसका प्रोडक्शन और टाइम पर डिलीवरी बड़ी चुनौती बन जाती है। इन दिनों XEV 9e के साथ भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दरअसल, मुंबई में इस इलेक्ट्रिक SUV का वेटिंग पीरियड 5 महीने यानी 150 दिन तक पहुंच गया है। वहीं, ज्यादातर शहरों में मिनिमम 2 से 3 महीने का वेटिंग भी है। चलिए देश के 20 प्रमुख शहरों में इसका वेटिंग पीरियड जानते हैं।

महिंद्रा XEV 9e का वेटिंग पीरियड सितंबर 2025 सिटी वेटिंग सिटी वेटिंग नई दिल्ली 2-3 महीने कोलकाता 2-3 महीने बेंगलुरु 2-3 महीने ठाणे 2-3 महीने मुंबई 4-5 महीने सूरत 2-3 महीने हैदराबाद 2-3 महीने गाजियाबाद 2-3 महीने पुणे 2-3 महीने चंडीगढ़ 2-3 महीने चेन्नई 2-3 महीने कोयंबटूर 2-3 महीने जयपुर 2-3 महीने पटना 2-3 महीने अहमदाबाद 2-3 महीने फरीदाबाद 2-3 महीने गुड़गांव 2-3 महीने इंदौर 2-3 महीने लखनऊ 2-3 महीने नोएडा 2-3 महीने

5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार

महिंद्रा की XEV 9e इलेक्ट्रिक SUV को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए इसे पूरे पॉइंट मिले। वहीं, चाइल्ड सेफ्टी के लिए भी इसे 5-स्टार रेटिंग मिली। इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी में पूरे 32 में से 32 पॉइंट मिले। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए इसे 49 में से 45 पॉइंच मिले। इस तरह ये देश की सबसे सुरक्षित कार भी है।

महिंद्रा XEV 9e के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस बात करें महिंद्रा XEV 9e के डायमेंशन की तो इसकी लंबाई 4789mm, चौड़ाई 1907mm, ऊंचाई 1694mm और व्हीलबेस 2775mm है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 207mm है। इसका ट्यूरिंग डायमीटर 10m है। इसके टायर्स का साइज 245/55 R19 (245/50 R20) है। इसमें 663 लीटर का बूट स्पेस और 150 लीटर का फ्रंक दिया है।

इसमें 59kWh बैटरी पैक दिया है। इसमें 231hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 542km है। ये 140kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 8.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 6 घंटे में चार्ज हो जाती है।