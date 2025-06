अब महिंद्रा की इस EV में मिलेंगे ये 2 गजब वैरिएंट, कम बजट वाले लोग भी ले पाएंगे; जानिए इसकी खासियत

नए वैरिएंट्स की जानकारी लीक

अब तक BE 6 और XEV 9e के कुल 5 वैरिएंट्स उपलब्ध थे। इसमें Pack One, Pack One Above, Pack Two, Pack Three Select और Pack Three जैसे वैरिएंट शामिल थे। इनमें टॉप-स्पेक पैक थ्री (Pack Three) वैरिएंट में ही बड़ी 79kWh की बैटरी मिलती थी, जबकि बाकी में 59kWh की छोटी बैटरी दी जा रही थी। लेकिन, अब एक लीक हुए होमोलॉगेशन डॉक्युमेंट से पता चला है कि महिंद्रा XEV 9e में दो नए वैरिएंट्स जोड़ने जा रही है और एक वैरिएंट को हटाया जा रहा है।