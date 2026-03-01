Hindustan Hindi News
महिंद्रा लाया XEV 9e का स्पेशल एडिशन, 500km से ज्यादा की रेंज, बेहद लग्जरी इंटीरियर

Mar 01, 2026 01:55 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा  ने अपनी ईलेक्ट्रिक एसयूवी - XEV 9e का नया एडिशन लॉन्च किया है। इसका नाम - XEV 9e Cineluxe Edition है। पैक थ्री वेरिएंट पर बेस्ड सिनेलक्स एडिशन 79kWh की बैटरी से पावर्ड है। यह 500 किलोमीटर से अधिक की रेंज ऑफर करता है।

महिंद्रा ने अपनी ईलेक्ट्रिक एसयूवी - XEV 9e का नया एडिशन लॉन्च किया है। इसका नाम - XEV 9e Cineluxe Edition है। इस एडिशन को खासतौर से अडवांस्ड टेक्नोलॉजी और लग्जरी को मिलाकर डिजाइन किया गया है। कंपनी का दावा है कि एक्सक्लूसिव फिनिश, प्रीमियम इंटीरियर और कई हाई-एंड फीचर्स के साथ, सिनेलक्स एडिशन का मकसद स्टैंडर्ड XEV 9e के दमदार परफॉर्मेंस और रेंज को बरकरार रखते हुए एक शांत और आनंददायक ड्राइव ऑफर करना है। महिंद्रा XEV 9e सिनेलक्स एडिशन को 29.35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है। इस स्पेशल एडिशन XEV 9e की बुकिंग 2 मार्च 2026 से शुरू होगी। वहीं, इसकी डिलीवरी 10 मार्च 2026 से शुरू होगी।

डॉल्बी एटमॉस के साथ 16 स्पीकर वाला हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम

सिनेलक्स एडिशन सैटिन ब्लैक और सैटिन वाइट एक्सटीरियर शेड्स में आता है। इन रंगों के साथ कुछ खास डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो एसयूवी की प्रीमियम अपील को बढ़ाते हैं। एक्सटीरियर स्टाइलिंग महिंद्रा की मॉडर्न इलेक्ट्रिक पहचान को बनाए रखती है। केबिन के अंदर चेस्टनट ब्राउन और नॉक्टर्न ब्लैक स्मूथ-ग्रेन लेदरेट फिनिशिंग दी गई है, जो एक लाउंज जैसा माहौल बनाती है।

XEV
ये भी पढ़ें:धूम मचाने आ रहीं नई 7 सीटर SUV, लिस्ट में स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट, सोरेंटो भी

फीचर्स की बात करें तो, महिंद्रा XEV 9e सिनेलक्स एडिशन में डैशबोर्ड पर ट्रिपल HD डिस्प्ले दिया गया है, जो पूरे डैशबोर्ड को कवर करता है। साथ ही, डॉल्बी एटमॉस के साथ 16 स्पीकर वाला हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम शानदार साउंड का अनुभव देता है। इसमें इन्फिनिटी रूफ और एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम भी है, जो 16 मिलियन से अधिक रंगों का विकल्प प्रदान करता है।

सिक्योर360 प्रो और पर्सनलाइज्ड यूजर प्रोफाइल जैसे फीचर्स भी

सिनेलक्स एडिशन में पैक थ्री के एडवांस्ड फीचर्स भी शामिल हैं, जिनमें स्ट्रेटअहेड विजनएक्स एआर हेड्स-अप डिस्प्ले, आईडेंटिटी ड्राइवर और पैसेंजर मॉनिटरिंग, हैंड्सफ्री पार्क असिस्ट और सिक्योर360 सेफ्टी सूट शामिल हैं। इसके अलावा, कैंप, कीप और PawPal HVAC मोड, कस्टम ड्राइव मोड, डिजिटल की, सिक्योर360 प्रो और पर्सनलाइज्ड यूजर प्रोफाइल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:17 मार्च को आ रही नई डस्टर, इन SUV से मिलेगी कड़ी टक्कर, लिस्ट में सिएरा भी

500 किलोमीटर से अधिक की रेंज

केबिन के अंदर चेस्टनट ब्राउन और नॉक्टर्न ब्लैक स्मूथ-ग्रेन लेदरेट फिनिशिंग दी गई है, जो एक लाउंज जैसा माहौल बनाती है। फीचर्स की बात करें तो, महिंद्रा XEV 9e सिनेलक्स एडिशन में डैशबोर्ड पर ट्रिपल HD डिस्प्ले दिया गया है, जो पूरे डैशबोर्ड को कवर करता है। साथ ही डॉल्बी एटमॉस के साथ 16 स्पीकर वाला हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम जबर्दस्त साउंड एक्सपीरियंस देता है। इसमें इन्फिनिटी रूफ और एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम भी है, जो 16 मिलियन से अधिक कलर ऑप्शन ऑफर करता है। पैक थ्री वेरिएंट पर बेस्ड सिनेलक्स एडिशन 79kWh की बैटरी से पावर्ड है। यह 500 किलोमीटर से अधिक की रेंज ऑफर करता है।

ये भी पढ़ें:टॉप 5 अफोर्डेबल ईवी, लिस्ट में मारुति सुजुकी भी, 75% तक की रीसेल वैल्यू

(Main Image: NDTV Auto)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

Mahindra Electric Car Auto News Hindi

