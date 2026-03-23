डीलरशिप पहुंच रहा महिंद्रा की इस SUV का स्पेशल एडिशन, मिलेगा लाउंज जैसा प्रीमियम इंटीरियर
महिंद्रा ने इस महीने की शुरुआत में XEV 9e Cineluxe Edition को इंट्रोड्यूस किया था। अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। XEV 9e का यह स्पेशल एडिशन अब देशभर में लोकल डीलरशिप्स कर पहुंचने लगा है।
महिंद्रा ने इस महीने की शुरुआत में XEV 9e Cineluxe Edition को इंट्रोड्यूस किया था। इस स्पेशल एडिशन का एक्स-शोरूम प्राइस 29.35 लाख रुपये है। कंपनी ने इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर में कई सारे कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं। अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। कारवाले की रिपोर्ट के अनुसार XEV 9e का यह स्पेशल एडिशन अब देशभर में लोकल डीलरशिप्स पर पहुंचने लगा है। कंपनी की यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कई जबर्दस्त फीचर्स के साथ आती है। साथ ही इसकी रेंज भी तगड़ी है। खास बात है कि यह 8 सेकेंड से कम में 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। आइए जानते हैं डीटेल।
इंटीरियर में खास डिजाइन एलिमेंट्स
सिनेलक्स एडिशन शानदार सैटिन ब्लैक और सैटिन वाइट एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में आता है। इंटीरियर में खास डिजाइन एलिमेंट्स भी दिए गए हैं, जो एसयूवी की प्रीमियम अपील को कई गुना बढ़ा देते हैं। एसयूवी की एक्सटीरियर स्टाइलिंग महिंद्रा की मॉडर्न इलेक्ट्रिक आइडेंटिटी को बनाए रखती है। केबिन में चेस्टनट ब्राउन और नॉक्टर्न ब्लैक स्मूथ-ग्रेन लेदरेट फिनिशिंग दी गई है। यह एक एक लाउंज का एक्सपीरियंस देने का दम रखता है।
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Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
BYD Atto 3
₹ 24.99 - 33.99 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
इन्फिनिटी रूफ और एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम
महिंद्रा XEV 9e सिनेलक्स एडिशन में डैशबोर्ड पर ट्रिपल HD डिस्प्ले दिया गया है। यह पूरे डैशबोर्ड को कवर करता है। तगड़े साउंड एक्सपीरियंस के लिए इसमें डॉल्बी एटमॉस के साथ 16 स्पीकर वाला हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम लगा है। इसमें इन्फिनिटी रूफ और एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम भी है, जो 16 मिलियन से अधिक कलर्स का ऑप्शन देता है।
500 किलोमीटर से अधिक की रेंज
सिनेलक्स एडिशन पैक थ्री के एडवांस्ड फीचर्स से लैस है। इनमें स्ट्रेटअहेड विजनएक्स एआर हेड्स-अप डिस्प्ले, आईडेंटिटी ड्राइवर और पैसेंजर मॉनिटरिंग, हैंड्सफ्री पार्क असिस्ट और सिक्योर360 सेफ्टी सूट शामिल हैं। इसके अलावा, कैंप, कीप और PawPal HVAC मोड, कस्टम ड्राइव मोड, डिजिटल की, सिक्योर360 प्रो और पर्सनलाइज्ड यूजर प्रोफाइल जैसे फीचर्स भी इसमें मौजूद हैं।
पैक थ्री वेरिएंट पर बेस्ड सिनेलक्स एडिशन 79kWh की बैटरी से पावर्ड है। यह 500 किलोमीटर से अधिक की रेंज ऑफर करता है। सिनेलक्स एडिशन में पीछे की तरफ लगा हुआ वही इलेक्ट्रिक मोटर इस्तेमाल किया गया है जो 286hp और 380Nm की ताकत जेनरेट करता है और इसकी बदौलत यह एसयूवी 7.45 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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