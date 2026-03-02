Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

656 KM दौड़ने वाली इस इलेक्ट्रिक SUV की बुकिंग शुरू, मार्केट में इस ईवी की तगड़ी डिमांड; इतनी है कीमत

Mar 02, 2026 05:28 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

महिंद्रा XEV 9e सिनेलक्स एडिशन (Mahindra XEV 9e Cineluxe Edition) की बुकिंग शुरू हो गई है। इसकी कीमत ₹29.35 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

656 KM दौड़ने वाली इस इलेक्ट्रिक SUV की बुकिंग शुरू, मार्केट में इस ईवी की तगड़ी डिमांड; इतनी है कीमत

इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में प्रीमियम तड़का लगाने के लिए महिंद्रा (Mahindra) ने अपनी इलेक्ट्रिक कूपे SUV महिंद्रा XEV 9e (Mahindra XEV 9e) का नया शाइनलक्स एडिशन (Cineluxe Edition) लॉन्च कर दिया है। इस खास एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत ₹29.35 लाख रखी गई है और इसकी बुकिंग अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति की इस कार को जनवरी में करीब 17000 लोगों ने खरीदा, अब ₹30000 का डिस्काउंट

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra XEV 9e

Mahindra XEV 9e

₹ 21.9 - 31.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier EV

Tata Harrier EV

₹ 21.49 - 30.23 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹ 19.95 - 30.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BYD Atto 3

BYD Atto 3

₹ 24.99 - 33.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

शाइनलक्स एडिशन में क्या खास?

यह नया एडिशन स्टैंडर्ड मॉडल के पैक 3 (Pack Three) वैरिएंट पर आधारित है, लेकिन इसमें कुछ प्रीमियम कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जो इसे और खास बनाते हैं।

2 एक्सक्लूसिव मैट कलर ऑप्शन

इसमें दो एक्सक्लूसिव मैट कलर ऑप्शन मिलते हैं। इसमें सैटिन ब्लैक (Satin Black) और सैटिन व्हाइट (Satin White) जैसे ऑप्शन शामिल हैं। दोनों ही मैट फिनिश में आते हैं, जो SUV को सड़क पर अलग और शाही लुक देते हैं। इसके अलावा रियर क्वॉर्टर पैनल पर खास शाइनलक्स एडिशन (Cineluxe Edition) की बैजिंग दी गई है, जो इसकी एक्सक्लूसिव पहचान बनाती है।

इंटीरियर से और भी प्रीमियम

इस एडिशन का सबसे बड़ा आकर्षण इसका नया चेस्टनट ब्राउन (Chestnut Brown) इंटीरियर थीम है, जिसे नोक्टर्न ब्लैक (Nocturne Black) ट्रीटमेंट के साथ पेश किया गया है। इसमें ब्राउन कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग, ड्यूल-टोन प्रीमियम केबिन, लग्जरी फील और क्लासी लुक मिलता है। यह नया इंटीरियर थीम XEV 9e को और ज्यादा अपमार्केट बनाता है।

बैटरी और रेंज में कोई बदलाव नहीं

मेकैनिकली इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। XEV 9e शाइनलक्स एडिशन (Cineluxe Edition) में वही 79kWh बैटरी पैक मिलता है, जो एक बार चार्ज करने पर 656 किमी. (ARAI दावा) की रेंज देने में सक्षम है, यानी स्टाइल और लग्जरी बढ़ी है, लेकिन पावर और परफॉर्मेंस पहले जैसी ही दमदार है।

ये भी पढ़ें:मारुति की इस कार को जनवरी में करीब 17000 लोगों ने खरीदा, अब ₹30000 का डिस्काउंट

क्या यह खरीदने लायक है?

अगर आप इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं, जो अलग दिखे, प्रीमियम इंटीरियर दे, लंबी रेंज ऑफर करे और एक्सक्लूसिव फीलिंग दें, तो XEV 9e का यह XEV 9e शाइनलक्स एडिशन एक मजबूत विकल्प बन सकता है। महिंद्रा (Mahindra) ने साफ संकेत दे दिया है कि वह सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं, बल्कि लक्जरी इलेक्ट्रिक अनुभव भी देना चाहती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Electric Car Electric Vehicles

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।