656 KM दौड़ने वाली इस इलेक्ट्रिक SUV की बुकिंग शुरू, मार्केट में इस ईवी की तगड़ी डिमांड; इतनी है कीमत
महिंद्रा XEV 9e सिनेलक्स एडिशन (Mahindra XEV 9e Cineluxe Edition) की बुकिंग शुरू हो गई है। इसकी कीमत ₹29.35 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में प्रीमियम तड़का लगाने के लिए महिंद्रा (Mahindra) ने अपनी इलेक्ट्रिक कूपे SUV महिंद्रा XEV 9e (Mahindra XEV 9e) का नया शाइनलक्स एडिशन (Cineluxe Edition) लॉन्च कर दिया है। इस खास एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत ₹29.35 लाख रखी गई है और इसकी बुकिंग अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
शाइनलक्स एडिशन में क्या खास?
यह नया एडिशन स्टैंडर्ड मॉडल के पैक 3 (Pack Three) वैरिएंट पर आधारित है, लेकिन इसमें कुछ प्रीमियम कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जो इसे और खास बनाते हैं।
2 एक्सक्लूसिव मैट कलर ऑप्शन
इसमें दो एक्सक्लूसिव मैट कलर ऑप्शन मिलते हैं। इसमें सैटिन ब्लैक (Satin Black) और सैटिन व्हाइट (Satin White) जैसे ऑप्शन शामिल हैं। दोनों ही मैट फिनिश में आते हैं, जो SUV को सड़क पर अलग और शाही लुक देते हैं। इसके अलावा रियर क्वॉर्टर पैनल पर खास शाइनलक्स एडिशन (Cineluxe Edition) की बैजिंग दी गई है, जो इसकी एक्सक्लूसिव पहचान बनाती है।
इंटीरियर से और भी प्रीमियम
इस एडिशन का सबसे बड़ा आकर्षण इसका नया चेस्टनट ब्राउन (Chestnut Brown) इंटीरियर थीम है, जिसे नोक्टर्न ब्लैक (Nocturne Black) ट्रीटमेंट के साथ पेश किया गया है। इसमें ब्राउन कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग, ड्यूल-टोन प्रीमियम केबिन, लग्जरी फील और क्लासी लुक मिलता है। यह नया इंटीरियर थीम XEV 9e को और ज्यादा अपमार्केट बनाता है।
बैटरी और रेंज में कोई बदलाव नहीं
मेकैनिकली इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। XEV 9e शाइनलक्स एडिशन (Cineluxe Edition) में वही 79kWh बैटरी पैक मिलता है, जो एक बार चार्ज करने पर 656 किमी. (ARAI दावा) की रेंज देने में सक्षम है, यानी स्टाइल और लग्जरी बढ़ी है, लेकिन पावर और परफॉर्मेंस पहले जैसी ही दमदार है।
क्या यह खरीदने लायक है?
अगर आप इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं, जो अलग दिखे, प्रीमियम इंटीरियर दे, लंबी रेंज ऑफर करे और एक्सक्लूसिव फीलिंग दें, तो XEV 9e का यह XEV 9e शाइनलक्स एडिशन एक मजबूत विकल्प बन सकता है। महिंद्रा (Mahindra) ने साफ संकेत दे दिया है कि वह सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं, बल्कि लक्जरी इलेक्ट्रिक अनुभव भी देना चाहती है।
