महिंद्रा XEV 9e और BE 6 को आसान EMI पर भी खरीद पाएंगे, कंपनी ने जारी किए प्लान; 682Km रेंज

महिंद्रा ने अपनी ऑल न्यू XEV 9e और BE 6 इलेक्ट्रिक SUV की पूरी रेंज की कीमतों का अनाउंसमेंट कर दिया है। BE 6 की शुरुआती कीमत 18.90 लाख रुपए और XEV 9e की 21.90 लाख रुपए है। लॉन्च के पहले चरण में महिंद्रा ने हर महीने BE 6 और XEV 9e की 5,000 यूनिट बेचने की योजना बनाई है। 79 kWh बैटरी पैक और 19-इंच एलॉय व्हील्स से लैस BE 6 की कीमत 26.90 लाख रुपए रहेगी। जबकि समान कॉन्फिगरेशन वाली XEV 9e की कीमत 30.50 लाख रुपए रहेगी।