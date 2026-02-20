महिंद्रा XEV 9e और BE 6 पर ₹2 लाख का एनीवर्सिरी डिस्काउंट; सिंगल चार्ज पर 682km दौड़ेंगी SUV

महिंद्रा की XEV 9e और BE 6 देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। देखते ही देखते ये दोनों इलेक्ट्रिक SUVs देश के टॉप सेलिंग मॉडल में शामिल हो चुकी हैं। साल 2025 में XEV 9e की 22,266 यूनिट और BE 6 की 12,119 यूनिट बिकीं। इस तरह ये दोनों मॉडल टॉप-6 में शामिल रहे।

महिंद्रा की XEV 9e और BE 6 देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। देखते ही देखते ये दोनों इलेक्ट्रिक SUVs देश के टॉप सेलिंग मॉडल में शामिल हो चुकी हैं। साल 2025 में XEV 9e की 22,266 यूनिट और BE 6 की 12,119 यूनिट बिकीं। इस तरह ये दोनों मॉडल टॉप-6 में शामिल रहे। अब कंपनी इस महीने यानी फरवरी में इनकी बिक्री में इजाफा करने के लिए 2 लाख रुपए तक का एनिवर्सिरी ऑफर दे रही है। ये डिस्काउंट वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग मिलेगा। इनमें कंज्यूमर स्कीम, लॉयल्टी/एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट बेनिफिट, कॉम्प्लिमेंट्री PPF और एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज के तौर पर मिलेगा।

महिंद्रा BE 6 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस कंपनी का दावा है कि 79kWh बैटरी पैक वाली BE 6 ईवी 682km तक जा सकती है। ये ईवी ऑटो कार इंडिया के टेस्ट में 449km की एवरेज रेंज ही दे पाई। वहीं 59kWh वैरिएंट की क्लेम्ड रेंज 535km है। चार्जिंग को लेकर BE 6 काफी फ्लेक्सिबल है। AC चार्जर (11kW) से इसे 6-8 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा DC फास्ट चार्जर (140/175kW) से इसको सिर्फ 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है।

SUV में दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 59kWh और 79kWh का बैटरी ऑप्शन मिलता है। खास बात यह है कि महिंद्रा इसमें लाइफटाइम वारंटी (पहले प्राइवेट ओनर के लिए) दे रही है। इसमें मिलने वाला 59kWh वैरिएंट 231hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। वहीं, 79kWh वाला वैरिएंट 286hp की पावर जेनरेट करता है। दोनों ही वैरिएंट में 380Nm का टॉर्क जेनरेट करने की पावर है।

महिंद्रा ने इसमें टेक्नोलॉजी का पूरा तड़का लगाया है। इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ + एंबियंट लाइटिंग मिलती है। इसके अलावा इस ईवी में 12.3-इंच का टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। इसके साथ ही 16-स्पीकर वाला हर्मन कार्डॉन साउंड सिस्टम लगा हुआ है। इसमें 360° कैमरा, डुअल वायरलेस चार्जर, ADAS लेवल 2 जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और बहुत कुछ मिलता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18.90 लाख रुपए है।

महिंद्रा XEV 9e के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस बात करें महिंद्रा XEV 9e के डायमेंशन की तो इसकी लंबाई 4789mm, चौड़ाई 1907mm, ऊंचाई 1694mm और व्हीलबेस 2775mm है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 207mm है। इसका ट्यूरिंग डायमीटर 10m है। इसके टायर्स का साइज 245/55 R19 (245/50 R20) है। इसमें 663 लीटर का बूट स्पेस और 150 लीटर का फ्रंक दिया है।

इसमें 59kWh बैटरी पैक दिया है। इसमें 231hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 542km है। ये 140kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 8.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 6 घंटे में चार्ज हो जाती है।