महिंद्रा ला रही ये नई इलेक्ट्रिक SUV, टेस्टिंग के दौरान डिटेल से उठा पर्दा! इस मॉडल पर होगी तैयार

महिंद्रा इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनी ने पिछले महीने 3,243 यूनिट बेचीं। जबकि सालभर पहले कंपनी की सिर्फ 476 यूनिट बिकी थीं। यानी कंपनी को 581% की दमदार ग्रोथ मिली। महिंद्रा के लिए उसकी BE6 और XEV 9e को ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 12:11 PM
महिंद्रा इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनी ने पिछले महीने 3,243 यूनिट बेचीं। जबकि सालभर पहले कंपनी की सिर्फ 476 यूनिट बिकी थीं। यानी कंपनी को 581% की दमदार ग्रोथ मिली। महिंद्रा के लिए उसकी BE6 और XEV 9e को ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। कंपनी आने वाले दिनों में अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में कई सारे मॉडल जोड़ने वाली है। इसमें एक नाम XUV 700 का भी शामिल है। इसे टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है। ऐसे में एक बार फिर रैप किया गया मॉडल के फोटोज सामने आए हैं।

महिंद्रा XUV 700 के ICE मॉडल में एक अंडरबॉडी एग्जॉस्ट लगा है, लेकिन हाल ही में सामने आई एक फोटो ने इसके इलेक्ट्रिक पावरट्रेन की पुष्टि की है। महिंद्रा ने आधिकारिक तौर पर इलेक्ट्रिक XUV 700 या XEV 7e के बारे में कोई संकेत नहीं दिया है। इस बार रैप किए गए टेस्ट म्यूल को चार्ज करते हुए देखा गया। चार्जिंग पोर्ट ठीक उसी जगह पर स्थित है जहां ICE XUV 700 में फ्यूल लिड था यानी बाएं रियर क्वार्टर पैनल पर। इसमें रियर सनब्लाइंड और बदले हुए एलॉय भी देख सकते हैं।

महिंद्रा XUV 700 EV या XEV 7e को XEV 9e के नीचे रखा जाएगा। जबकि बड़े भाई को 282bhp पावर और 380Nm टॉर्क वाली मोटर मिलती है जिसे 59/79kWh BYD ब्लेड बैटरी (LFP रसायन) के साथ जोड़ा जाता है। XUV 700 EV/XEV 7e को 250bhp पावर और 350Nm टॉर्क वाली मोटर मिल सकती है जिसे या तो LFP या समान आकार की NMC बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। यह देखते हुए कि बाद वाले का उपयोग XUV 400 में किया गया था, जो अनिवार्य रूप से XUV 300 से डराइव्ड है।

