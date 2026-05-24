नई थार के लिए हो जाइए तैयार, मिलेंगे कमाल के फीचर, रोड प्रेजेंस भी सबसे दमदार

अगर आप भी थार के फैन हैं और इसे खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। रिपोर्ट के अनुसार महिंद्रा अपनी थार के नए वर्जन पर काम कर रहा है। यह मौजूदा थार से ज्यादा कैपेबल और अग्रेसिव होगी। आइए जानते हैं डिटेल।

महिंद्रा थार की जबर्दस्त फैम फॉलोइंग है। कंपनी की यह एसयूवी बेहतरीन लुक और धांसू रोड प्रेजेंस की बदौलत बायर्स के दिलों पर राज करती है। अगर आप भी थार के फैन हैं और इसे खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मोटरऑक्टेन की रिपोर्ट के अनुसार महिंद्रा अपनी थार के नए वर्जन पर काम कर रहा है। यह मौजूदा थार से ज्यादा कैपेबल और अग्रेसिव होगी। आइए जानते हैं डिटेल।

यह कॉन्सेप्ट एसयूवी हो सकती है नई थार पिछले साल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर महिंद्रा ने अपने नए प्लेटफॉर्म NU_IQ के साथ-साथ विजन S, SXT, T और X नाम की चार नई कॉन्सेप्ट कारों को अनवील किया था। इनमें से विजन T एक बेहद जबर्दस्त SUV थी। इसका दमदार और मजबूत डिजाइन, साथ ही थार से इंस्पायर्ड स्लेटेड ग्रिल इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि यह फ्यूचर में आने वाली थार का इलेक्ट्रिक वर्जन हो सकती है। SUV ऊंची और बॉक्सी थी। इसमें नॉबी टायर, फ्रंट टो हिच और बूट में लगा वील था। इस नए प्लेटफॉर्म को शोकेस करने से पहले ही महिंद्रा ने 2023 में Thar.e नाम से थार का इलेक्ट्रिक वर्जन पेश किया था। अब विजन T उसी का एक ज्यादा कंप्लीट वर्जन लग रहा है। एक लाइफस्टाइल SUV होने के नाते, थार हमेशा से ही एक ऐसी गाड़ी रही है जो कहीं भी जा सकती है और इसका लुक भी काफी बेजोड़ है।

जबरदस्त ग्राउंड क्लीयरेंस जैसा कि हमने पहले बताया कि विजन T दिखने में थार के फ्यूचर प्रोजेक्ट जैसी लगती है। इसमें ग्रिल, स्टांस और कई दूसरे डिजाइन एलिमेंट थार से मिलते-जुलते हैं। मजबूत फ्रंट और रियर बंपर, जबरदस्त ग्राउंड क्लीयरेंस और ऑफ-रोड के लिए डिजाइन किए गए टायर्स इस एसयूवी को और भी दमदार बनाते हैं। अगर महिंद्रा आने वाली थार को विज़न T के करीब डिजाइन कर पाता है, तो यह निश्चित रूप से सबसे अलग दिखेगी। विजन T के इंटीरियर को देखकर लगता है कि महिंद्रा ने वाकई कमाल का काम किया है।

कमाल के फीचर्स इसमें तीन अलग रंगों वाला सीधा डैशबोर्ड, लाइट ग्रीन कलर, डोर कार्ड पर मेटल प्लेट्स और अंदर से भी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वॉलिटी विजन टी के ऑफ-रोड फोकस वाले कैरेक्टर को और भी निखारती है। केबिन के अंदर भी बॉक्सी और मजबूत थीम बरकरार है और इसके अंदर बैठते ही कोई भी इसे थार समझ सकता है। फीचर्स की बात करें तो विजन टी में डैशबोर्ड पर एक बड़ा पोर्ट्रेट डिस्प्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्यूल-जोन फुली ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स के साथ कई फीचर दिए गए हैं। उम्मीद है कि इसमें पावर फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग पैड, ADAS सूट जैसे अडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे।

पावरट्रेन उम्मीद की जा रही है कि एसयूवी अपने मौजूदा इंजन ऑप्शन्स- 1.5-लीटर डीजल इंजन, 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर डीजल के साथ आएगी। महिंद्रा 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन पर बेस्ड एक नए हाइब्रिड पावरट्रेन की भी एंट्री करा सकता है। मौजूदा थार की तरह 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर डीजल इंजन दोनों में 4X4 मिलेगा। हाइब्रिड वर्जन में ई-4WD मिल सकता है। जबकि, इलेक्ट्रिक वर्जन में भी 4X4 हो सकता है। विजन T पर बेस्ड थार 2028 तक लॉन्च हो सकती है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 13.50 लाख रुपये (ऑन-रोड, मुंबई) हो सकती है।