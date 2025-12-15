अपनी दो बेस्ट-सेलिंग SUV को नए अवतार में ला रही महिंद्रा, 2026 में होगी लॉन्च; जान लीजिए डिटेल्स

संक्षेप: महिंद्रा ने पिछले करीब 18 महीनों में अपनी लाइन-अप को काफी मजबूत किया है। कंपनी ने इस दौरान ऑल-इलेक्ट्रिक XEV 9e, BE 6 और XEV 9S जैसे नए ईवी मॉडल उतारे हैं। अब साल 2026 में भी कंपनी अपने कई मॉडलों को लॉन्च करेगी।

Dec 15, 2025 10:15 am IST

महिंद्रा ने पिछले करीब 18 महीनों में अपनी लाइन-अप को काफी मजबूत किया है। कंपनी ने एक तरफ ऑल-इलेक्ट्रिक XEV 9e, BE 6 और XEV 9S जैसे नए ईवी मॉडल उतारे हैं। वहीं, दूसरी ओर थार का फेसलिफ्ट और थार रॉक्स भी पेश किए। अब साल 2026 में भी कंपनी अपने कई मॉडलों को लॉन्च करेगी। हालांकि, साल 2026 में महिंद्रा किसी बिल्कुल नए नाम से मॉडल लॉन्च नहीं करेगी। कंपनी अपनी दो सबसे पॉपुलर एसयूवी XUV700 और स्कॉर्पियो-N को फेसलिफ्ट अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं अपकमिंग दोनों एसयूवी के संभावित डिटेल्स के बारे में विस्तार से।

XUV 7XO हो सकता है नया नाम चार साल पहले लॉन्च हुई XUV700 अब मिड-लाइफ अपडेट के लिए तैयार है और इसका नया नाम XUV 7XO हो सकता है। टेस्टिंग के दौरान नजर आई कैमोफ्लाज गाड़ियों से संकेत मिलता है कि इसमें एक्सटीरियर में हल्के लेकिन असरदार बदलाव किए जाएंगे। फ्रंट प्रोफाइल पहले से ज्यादा शार्प दिखेगी, जहां नया ग्रिल और बड़े एयर इंटेक्स मिल सकते हैं। हेडलैंप्स में ट्विन-पॉड डिजाइन देखने को मिल सकता है और महिंद्रा की पहचान बन चुकी C-शेप DRL को और मॉडर्न टच दिया जाएगा।

केबिन में भी होगा बड़ा बदलाव महिंद्रा XUV 7XO में सबसे बड़ा बदलाव केबिन के अंदर देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि इसमें ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट दिया जाएगा जो महिंद्रा की नई बॉर्न-इलेक्ट्रिक एसयूवी से इंस्पायर्ड होगा। इससे इंटीरियर और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और हाई-टेक लगेगा। इंजन ऑप्शन भी मौजूदा पेट्रोल और डीजल यूनिट्स के साथ ही जारी रहने की उम्मीद है।