Hindi Newsऑटो न्यूज़mahindra will update the xuv700 and scorpio-n in 2026
अपनी दो बेस्ट-सेलिंग SUV को नए अवतार में ला रही महिंद्रा, 2026 में होगी लॉन्च; जान लीजिए डिटेल्स

संक्षेप:

महिंद्रा ने पिछले करीब 18 महीनों में अपनी लाइन-अप को काफी मजबूत किया है। कंपनी ने इस दौरान ऑल-इलेक्ट्रिक XEV 9e, BE 6 और XEV 9S जैसे नए ईवी मॉडल उतारे हैं। अब साल 2026 में भी कंपनी अपने कई मॉडलों को लॉन्च करेगी।

Dec 15, 2025 10:15 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा ने पिछले करीब 18 महीनों में अपनी लाइन-अप को काफी मजबूत किया है। कंपनी ने एक तरफ ऑल-इलेक्ट्रिक XEV 9e, BE 6 और XEV 9S जैसे नए ईवी मॉडल उतारे हैं। वहीं, दूसरी ओर थार का फेसलिफ्ट और थार रॉक्स भी पेश किए। अब साल 2026 में भी कंपनी अपने कई मॉडलों को लॉन्च करेगी। हालांकि, साल 2026 में महिंद्रा किसी बिल्कुल नए नाम से मॉडल लॉन्च नहीं करेगी। कंपनी अपनी दो सबसे पॉपुलर एसयूवी XUV700 और स्कॉर्पियो-N को फेसलिफ्ट अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं अपकमिंग दोनों एसयूवी के संभावित डिटेल्स के बारे में विस्तार से।

XUV 7XO हो सकता है नया नाम

चार साल पहले लॉन्च हुई XUV700 अब मिड-लाइफ अपडेट के लिए तैयार है और इसका नया नाम XUV 7XO हो सकता है। टेस्टिंग के दौरान नजर आई कैमोफ्लाज गाड़ियों से संकेत मिलता है कि इसमें एक्सटीरियर में हल्के लेकिन असरदार बदलाव किए जाएंगे। फ्रंट प्रोफाइल पहले से ज्यादा शार्प दिखेगी, जहां नया ग्रिल और बड़े एयर इंटेक्स मिल सकते हैं। हेडलैंप्स में ट्विन-पॉड डिजाइन देखने को मिल सकता है और महिंद्रा की पहचान बन चुकी C-शेप DRL को और मॉडर्न टच दिया जाएगा।

केबिन में भी होगा बड़ा बदलाव

महिंद्रा XUV 7XO में सबसे बड़ा बदलाव केबिन के अंदर देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि इसमें ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट दिया जाएगा जो महिंद्रा की नई बॉर्न-इलेक्ट्रिक एसयूवी से इंस्पायर्ड होगा। इससे इंटीरियर और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और हाई-टेक लगेगा। इंजन ऑप्शन भी मौजूदा पेट्रोल और डीजल यूनिट्स के साथ ही जारी रहने की उम्मीद है।

नए अवतार में आएगी स्कॉर्पियो -N

दूसरी ओर 2026 में स्कॉर्पियो -N को भी हल्का-फुल्का फेसलिफ्ट मिलेगा। स्पाई तस्वीरों से पता चलता है कि इसमें लाइटिंग एलिमेंट्स, कुछ ट्रिम पीस और नए व्हील डिजाइन जोड़े जा सकते हैं। केबिन में थार रॉक्स से लिया गया 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है। साथ ही कुछ नए कंफर्ट फीचर्स भी जोड़े जाएंगे। हालांकि, एसयूवी के पावरट्रेन में किसी बदलाव की संभावना नहीं है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें

