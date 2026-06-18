महिंद्रा ला रहा Baby Scorpio N, मिलेगा रियल SUV मजा, 10 लाख रुपये से कम हो सकती है कीमत
महिंद्रा अपनी बेबी स्कॉर्पियो N लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह नई एसयूवी XUV 3XO और Scorpio N के बीच के सेगमेंट में आएगी। रिपोर्ट के अनुसार इसकी कीमत 10 लाख रुपये से कम हो सकती है।
महिंद्रा की एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। कंपनी मार्केट में नई विजन-S पर बेस्ड एसयूवी लाने वाली है। इसे अभी - Baby Scorpio N भी कहा जा रहा है। कंपनी इसे 2027 के आसपास लॉन्च कर सकती है। यह नई SUV Mahindra XUV 3XO और Scorpio N के बीच के सेगमेंट में आएगी। आइए जानते हैं कि कंपनी इसमें क्या कुछ ऑफर करने वाली है।
रियल एसयूवी जैसा लुक
महिंद्रा इस नई SUV के जरिए कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में कुछ अलग करने की कोशिश कर रही है। कंपनी अपनी इस नई एसयूवी को एक रियल एसयूवी जैसा लुक देने की तैयारी में है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इसमें बॉक्सी डिजाइन, बड़े विंडो, मस्कुलर वील आर्च और पीछे की तरफ स्पेयर वील जैसे डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। यही वजह है कि इसे लोग पहले से ही 'बेबी स्कॉर्पियो N' कहने लगे हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Scorpio N Facelift
₹ 13.8 - 24.8 लाख
Mahindra XUV900
₹ 25 लाख से शुरू
Mahindra XUV500 2025
₹ 12 लाख से शुरू
Mahindra Thar
₹ 9.99 - 17.7 लाख
नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड
नई एसयूवी महिंद्रा के नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हो सकती है। यह एक मोनोकॉक आर्किटेक्चर होगा, जिसे भविष्य की SUVs को ध्यान में रखकर डिवेलप किया जा रहा है। कंपनी का फोकस बेहतर केबिन स्पेस, कंफर्टेबल सफर और अच्छी ड्राइविंग क्वालिटी पर रहेगा। यही प्लेटफॉर्म आगे चलकर महिंद्रा को अलग-अलग बॉडी स्टाइल और पावरट्रेन ऑप्शन्स के साथ नए मॉडल तैयार करने में भी मदद करेगा।
हो सकती है प्रीमियम कॉम्पैक्ट SUV
यह एसयूवी स्कॉर्पियो N से साइज में काफी छोटी होगी, लेकिन मोनोकॉक प्लेटफॉर्म की वजह से इसमें अच्छा केबिन स्पेस और काफी बूट स्पेस मिलने की उम्मीद है। कंपनी इसे एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट SUV के तौर पर लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके टॉप वेरिएंट्स में बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल और लेवल-2 ADAS जैसे एडवांस फीचर्स देखने को मिल सकते हैं।
10 लाख रुपये से कम हो सकती है कीमत
इंजन ऑप्शन्स की बात करें तो कंपनी इसमें अपने मौजूदा और भरोसेमंद इंजन यूज कर सकती है। पेट्रोल वेरिएंट में 1.2 लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है। वहीं, डीजल पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए 1.5 लीटर डीजल इंजन भी उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के गियरबॉक्स ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार महिंद्रा इसकी शुरुआती कीमत 10 लाख रुपये से कम रखने की कोशिश कर सकता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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