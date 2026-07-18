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हमेशा की तरह इस बार 15 अगस्त को कौन सी गाड़ी लॉन्च करेगी महिंद्रा? रेस में सबसे आगे हैं ये 3 SUV

By Ashutosh Kumar
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महिंद्रा हमेशा की तरह इस बार भी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नई गाड़ी लॉन्च करने वाली है। बता दें कि महिंद्रा इस समय भारत की सड़कों पर एक साथ कई गाड़ियों की टेस्टिंग कर रही है। 

हमेशा की तरह इस बार 15 अगस्त को कौन सी गाड़ी लॉन्च करेगी महिंद्रा? रेस में सबसे आगे हैं ये 3 SUV
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निकट भविष्य में नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, देसी कार निर्माता महिंद्रा हमेशा की तरह इस बार भी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नई गाड़ी लॉन्च करने वाली है। हालांकि, महिंद्रा इस समय भारत की सड़कों पर एक साथ कई गाड़ियों की टेस्टिंग कर रही है। इसके चलते किसी एक सटीक मॉडल का नाम तय करना थोड़ा मुश्किल है। इन टेस्ट मॉडल्स में पेट्रोल-डीजल (ICE) कारों से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) और मौजूदा एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन शामिल हैं। आइए जानते हैं इस दिन लॉन्च होने वाले कंपनी के संभावित मॉडलों के बारे में विस्तार से।

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तीन बड़ी गाड़ियों की चल रही टेस्टिंग

हाल ही में महिंद्रा की कई आगामी गाड़ियों को टेस्टिंग के दौरान भारतीय सड़कों पर स्पॉट किया गया है। इनमें महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन (Scorpio-N) फेसलिफ्ट, विजन एस (Vision S) कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन और बीई 07 (BE 07) इलेक्ट्रिक एसयूवी मुख्य रूप से शामिल हैं। इन सबमें स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट के लॉन्च होने की संभावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। इस पॉपुलर एसयूवी को पहली बार साल 2022 में लॉन्च किया गया था। तब से लेकर अब तक इसमें कोई बड़ा अपडेट नहीं किया गया है।

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कितनी बदलेगी नई स्कॉर्पियो-एन?

महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन अपने नए फेसलिफ्ट अवतार में काफी आकर्षक और नए लुक के साथ एंट्री करेगी। इसके एक्सटीरियर यानी बाहरी डिजाइन में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। कार के फ्रंट हिस्से को पूरी तरह नया रूप दिया जाएगा। इसमें नए डिजाइन की ग्रिल, अपडेटेड बंपर और नए हेडलैंप्स शामिल होंगे। इसके अलावा, कंपनी इस दमदार एसयूवी में नए अलॉय व्हील्स का सेट भी दे सकती है। गाड़ी के पिछले हिस्से में भी कुछ छोटे-मोटे कॉस्मेटिक बदलाव किए जाएंगे।

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केबिन में मिलेंगे कई लग्जरी फीचर्स

कार के इंटीरियर में ग्राहकों को पहले से कहीं ज्यादा लग्जरी और नए जमाने के फीचर्स मिलने वाले हैं। अपडेटेड स्कॉर्पियो-एन के केबिन में एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दिया जा सकता है। इसके साथ ही, इसमें नया और बड़ा 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स मिलेंगे। सेफ्टी को बेहतर करने के लिए कंपनी इसमें बड़ा अपडेट कर सकती है।

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इंजन में कोई बदलाव नहीं

पावर और परफॉर्मेंस के मामले में नई स्कॉर्पियो-एन के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसमें मौजूदा 2.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन और 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता रहेगा। दोनों ही इंजनों के साथ ग्राहकों को मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स चुनने की आजादी होगी। इसके चुनिंदा ट्रिम्स में फोर-व्हील ड्राइव (4WD) का ऑप्शन भी दिया जाएगा। दूसरी तरफ, विजन एस का लॉन्च अभी थोड़ा दूर लग रहा है। वहीं, कंपनी इस मौके पर अपनी बीई 07 इलेक्ट्रिक एसयूवी से भी पर्दा उठा सकती है। हालांकि, कंपनी ने अबतक कोई भी ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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