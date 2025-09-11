महिंद्रा ने दिया बड़ा तोहफा! अब बिना टेंशन कार में भरवाएं E20 पेट्रोल, मिलेगी फुल वारंटी; जानें डिटेल्स

महिंद्रा ने दिया बड़ा तोहफा! अब बिना टेंशन कार में भरवाएं E20 पेट्रोल, मिलेगी फुल वारंटी; जानें डिटेल्स
महिंद्रा कार में E20 फ्यूल भरवाने वाले ग्राहकों को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी हां, क्योंकि महिंद्रा ऐसे कार मालिकों को भी फुल वारंटी देगी, जो रोजाना सफर के लिए अपनी कार में E20 (20% इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल) फ्यूल भरवाते हैं। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत सरकार द्वारा E20 (20% इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल) फ्यूल को बढ़ावा देने के बाद ग्राहकों के मन में अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस और वारंटी को लेकर कई सवाल थे। इन सभी शंकाओं को दूर करते हुए महिंद्रा ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, क्योंकि महिंद्रा ने घोषणा की है कि उसके सभी इंजन मौजूदा गैसोलीन नॉर्म्स के अनुरूप हैं और उनकी सभी कारें E20 फ्यूल पर सुरक्षित रूप से चलाई जा सकती हैं। अगर गाड़ी में कोई समस्या आती है, तो वो कंपनी द्वारा दी गई सभी वारंटी में कवर की जाएगी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Bolero Neo Plus
₹ 11.41 - 12.51 लाख
Mahindra XUV700
₹ 14.49 - 25.89 लाख
Mahindra Bolero Neo
₹ 9.97 - 12.18 लाख
Mahindra Thar
₹ 11.5 - 17.62 लाख
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.99 - 23.09 लाख
सबसे खास बात यह है कि महिंद्रा ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल के कारण अगर गाड़ी में कोई समस्या आती है, तो कंपनी अपनी सभी वारंटी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगी। यह ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे उन्हें बिना किसी चिंता के E20 फ्यूल का उपयोग करने का भरोसा मिलेगा।
क्या हैं महिंद्रा की E20 पर सलाह?
महिंद्रा ने ग्राहकों और डीलरों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। आइए इस पर एक नजर डालते हैं।
1 अप्रैल 2025 के बाद बने वाहन पर क्या?
महिंद्रा के अनुसार 1 अप्रैल 2025 के बाद मैन्युफैक्चर सभी वाहन खास रूप से E20 फ्यूल के लिए कैलिब्रेटेड (कस्टूमाइज्ड) हैं। इसका मतलब है कि इन गाड़ियों में एक्सेलरेशन और माइलेज पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
पुराने वाहनों के लिए कितनी सेफ?
1 अप्रैल 2025 से पहले बने वाहन भी E20 फ्यूल पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हालांकि, कंपनी ने बताया है कि ड्राइविंग के व्यवहार के आधार पर एक्सेलरेशन या माइलेज में थोड़ा अंतर देखा जा सकता है। यह एक मामूली बदलाव होगा और इससे गाड़ी की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
महिंद्रा ने हमेशा से ही सरकार के ऑप्शनल फ्यूल, खासकर बायो-फ्यूल से संबंधित पहलों का समर्थन किया है। कंपनी का मानना है कि ऐसे इनोवेशन के माध्यम से वे एक स्थायी भविष्य के निर्माण में योगदान दे रहे हैं।
E20 फ्यूल क्या है?
दरअसल, E20 फ्यूल पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर तैयार किया गया मिश्रण है। यानी इसमें 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल होता है। सरकार का उद्देश्य पेट्रोल पर निर्भरता कम करना और पर्यावरण के लिए स्वच्छ विकल्प उपलब्ध कराना है।
कई वाहन मालिकों की शिकायत
हालांकि, कई वाहन मालिकों ने शिकायत की है कि E20 फ्यूल इस्तेमाल करने पर उनकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी (माइलेज) 15-20% तक घट रही है। इसके अलावा, एथेनॉल के जंग लगने वाले (corrosive) गुण लंबे समय तक इंजन और अन्य आंतरिक हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
E20 फ्यूल से वाहन पर कोई असर नहीं?
दूसरी तरफ केंद्र सरकार का दावा है कि E20 फ्यूल से वाहनों की लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ता। सरकारी परीक्षण एजेंसियों के अनुसार, E20 फ्यूल से माइलेज में केवल 1-2% तक की गिरावट आती है, जो सामान्य है और ज्यादा फर्क नहीं डालती।
आसान शब्दों में कहें तो E20 फ्यूल पर्यावरण और आयातित तेल पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक कदम है, लेकिन इसके असर को लेकर ग्राहकों और सरकार के बीच अलग-अलग राय सामने आ रही हैं।
फिलहाल महिंद्रा की यह घोषणा न केवल मौजूदा ग्राहकों को निश्चिंतता देगी, बल्कि नए खरीदारों को भी E20-अनुकूल वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यह एक जिम्मेदारी भरा कदम है, जो दिखाता है कि महिंद्रा अपने ग्राहकों की जरूरतों और चिंताओं को गंभीरता से लेती है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।