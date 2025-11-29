GEN4 रेसिंग कार बनाना जारी रखेगी महिंद्रा, आनंद महिंद्रा ने जारी किया वीडियो; जानिए क्या है इसकी खासियत
महिंद्रा रेसिंग ने एक बार फिर भारत का नाम मोटरस्पोर्ट्स की दुनिया में ऊंचा किया है। कंपनी 2014 से Formula E चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रही है और अब तक शानदार सफर तय कर चुकी है।
महिंद्रा रेसिंग ने एक बार फिर भारत का नाम मोटरस्पोर्ट्स की दुनिया में ऊंचा किया है। कंपनी 2014 से Formula E चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रही है और अब तक शानदार सफर तय कर चुकी है। हाल ही में महिंद्रा ने भारत में आयोजित एक इवेंट के दौरान अपनी M12 Electro रेसिंग कार को नए आकर्षक लिवरी के साथ दिखाया। इसी कार्यक्रम में चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने पुष्टि की कि टीम आने वाले समय में GEN4 मैन्युफैक्चरर के रूप में भी अपनी मौजूदगी बनाए रखेगी। इसके साथ ही महिंद्रा दुनिया की उन छह कंपनियों में शामिल हो गई है जिन्हें GEN4 मैन्युफैक्चरर का दर्जा मिला है।
आनंद महिंद्रा ने जारी किया वीडियो
आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी साझा किया जिसमें उन्होंने Formula E और इसमें महिंद्रा की भूमिका को लेकर अपनी विजन को समझाया। उन्होंने बताया कि कंपनी मोटरस्पोर्ट्स में अपनी मौजूदगी को लगातार मजबूत कर रही है और यह पार्टनरशिप 2030 तक जारी रहेगी। उनका कहना है कि Formula E न सिर्फ रेसिंग का भविष्य है, बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी महत्वपूर्ण दिशा तय करती है।
क्या है कार की खासियत
बता दें कि GEN4 कारें 2026-27 ABB FIA Formula E वर्ल्ड चैम्पियनशिप सीजन से ट्रैक पर उतरेंगी। ये नए जनरेशन की कारें 600kW पावर (लगभग 815hp) के साथ आएंगी और रेस के हर फेज में एक्टिव ऑल-व्हील ड्राइव जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होंगी। इसे अब तक की सबसे टिकाऊ रेसिंग कार कहा जा रहा है क्योंकि इसका डिजाइन पूरी तरह सर्कुलर इकोनॉमी पर आधारित है। इसके निर्माण में 100 पर्सेंट रिसाइकल होने वाले मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है।
कुछ ऐसी होगी डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो GEN4 कारों में दो तरह की एरो सेटिंग्स होंगी। एक हाई डाउनफोर्स मोड, जो क्वालिफाइंग सेशन के लिए तैयार किया गया है। दूसरा लो डाउनफोर्स मोड जो रेस के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस देता है। पावर मैप्स में इसे 450kW की पीक रेस पावर, 600kW का अटैक मोड, 700kW रेनेरेटिव ब्रेकिंग और 55kWh तक की एनर्जी कैपेसिटी मिलेगी। इन फीचर्स के साथ GEN4 कारें रेसिंग को एक नई ऊंचाई देने वाली हैं और महिंद्रा रेसिंग इस नए दौर में भारत की मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने के लिए तैयार है।
