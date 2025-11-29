Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़mahindra will continue to build the gen4 racing car anand mahindra released a video
GEN4 रेसिंग कार बनाना जारी रखेगी महिंद्रा, आनंद महिंद्रा ने जारी किया वीडियो; जानिए क्या है इसकी खासियत

GEN4 रेसिंग कार बनाना जारी रखेगी महिंद्रा, आनंद महिंद्रा ने जारी किया वीडियो; जानिए क्या है इसकी खासियत

संक्षेप:

महिंद्रा रेसिंग ने एक बार फिर भारत का नाम मोटरस्पोर्ट्स की दुनिया में ऊंचा किया है। कंपनी 2014 से Formula E चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रही है और अब तक शानदार सफर तय कर चुकी है।

Sat, 29 Nov 2025 03:44 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महिंद्रा रेसिंग ने एक बार फिर भारत का नाम मोटरस्पोर्ट्स की दुनिया में ऊंचा किया है। कंपनी 2014 से Formula E चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रही है और अब तक शानदार सफर तय कर चुकी है। हाल ही में महिंद्रा ने भारत में आयोजित एक इवेंट के दौरान अपनी M12 Electro रेसिंग कार को नए आकर्षक लिवरी के साथ दिखाया। इसी कार्यक्रम में चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने पुष्टि की कि टीम आने वाले समय में GEN4 मैन्युफैक्चरर के रूप में भी अपनी मौजूदगी बनाए रखेगी। इसके साथ ही महिंद्रा दुनिया की उन छह कंपनियों में शामिल हो गई है जिन्हें GEN4 मैन्युफैक्चरर का दर्जा मिला है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं

आनंद महिंद्रा ने जारी किया वीडियो

आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी साझा किया जिसमें उन्होंने Formula E और इसमें महिंद्रा की भूमिका को लेकर अपनी विजन को समझाया। उन्होंने बताया कि कंपनी मोटरस्पोर्ट्स में अपनी मौजूदगी को लगातार मजबूत कर रही है और यह पार्टनरशिप 2030 तक जारी रहेगी। उनका कहना है कि Formula E न सिर्फ रेसिंग का भविष्य है, बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी महत्वपूर्ण दिशा तय करती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra XUV500 2025

Mahindra XUV500 2025

₹ 12 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Mahindra Bolero Neo Plus

Mahindra Bolero Neo Plus

₹ 11.41 - 12.51 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Sierra

Tata Sierra

₹ 11.49 - 20.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Bigster

Renault Bigster

₹ 13 - 18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio

Mahindra Scorpio

₹ 12.98 - 16.7 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch

Tata Punch

₹ 5.5 - 9.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

क्या है कार की खासियत

बता दें कि GEN4 कारें 2026-27 ABB FIA Formula E वर्ल्ड चैम्पियनशिप सीजन से ट्रैक पर उतरेंगी। ये नए जनरेशन की कारें 600kW पावर (लगभग 815hp) के साथ आएंगी और रेस के हर फेज में एक्टिव ऑल-व्हील ड्राइव जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होंगी। इसे अब तक की सबसे टिकाऊ रेसिंग कार कहा जा रहा है क्योंकि इसका डिजाइन पूरी तरह सर्कुलर इकोनॉमी पर आधारित है। इसके निर्माण में 100 पर्सेंट रिसाइकल होने वाले मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो GEN4 कारों में दो तरह की एरो सेटिंग्स होंगी। एक हाई डाउनफोर्स मोड, जो क्वालिफाइंग सेशन के लिए तैयार किया गया है। दूसरा लो डाउनफोर्स मोड जो रेस के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस देता है। पावर मैप्स में इसे 450kW की पीक रेस पावर, 600kW का अटैक मोड, 700kW रेनेरेटिव ब्रेकिंग और 55kWh तक की एनर्जी कैपेसिटी मिलेगी। इन फीचर्स के साथ GEN4 कारें रेसिंग को एक नई ऊंचाई देने वाली हैं और महिंद्रा रेसिंग इस नए दौर में भारत की मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने के लिए तैयार है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Mahindra Electric Car Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।