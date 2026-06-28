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महिंद्रा ला रही नई 'विजन SXT', ICE और EV वाले प्लेटफॉर्म पर होगी तैयार; ऐसा होगा डिजाइन और फीचर्स

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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महिंद्रा ने विजन SXT पिछले साल 15 अगस्त, 2025 को दिखाया था। तब कंपनी ने NU_IQ प्लेटफॉर्म के लॉन्च के दौरान इसे दिखाया गया था। यह मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म ICE और EV पावरट्रेन के साथ-साथ सब-कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट और फ़ुल-साइज बॉडी स्टाइल के साथ भी काम कर सकता है।

महिंद्रा ला रही नई 'विजन SXT', ICE और EV वाले प्लेटफॉर्म पर होगी तैयार; ऐसा होगा डिजाइन और फीचर्स
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महिंद्रा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अब रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। कंपनी अब हुंडई मोटर इंडिया से काफी आगे निकल चुकी है। वहीं, कई बार टाटा मोटर्स को भी पीछे छोड़ती नजर आ रही है। टाटा की इस कामयाबी का बड़ा क्रेडिट स्कॉर्पियो और थार के साथ उसकी नई BE6 और XEV 9S इलेक्ट्रिक SUVs को जाता है। इतना ही नहीं, कंपनी अपने पोर्टफोलियो को लगातार नए मॉडल के साथ मजबूत कर रही है। कंपनी आने वाले दिनों में विजन SXT (Vision SXT) को भी जोड़ सकती है। कंपनी ने भारतीय बाजार के लिए इसका पेटेंट करा चुकी है।

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महिंद्रा ने विजन SXT पिछले साल 15 अगस्त, 2025 को दिखाया था। तब कंपनी ने NU_IQ प्लेटफॉर्म के लॉन्च के दौरान इसे दिखाया गया था। यह मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म ICE और EV पावरट्रेन के साथ-साथ सब-कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट और फ़ुल-साइज बॉडी स्टाइल के साथ भी काम कर सकता है। पहले विजन S को देखा है। अब विजन SXT का भारत में पेटेंट कराया गया है, जिससे इसके प्रोडक्शन डिजाइन का संकेत मिलता है।

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इसके डिजाइन में बॉक्सी साइज, दांतों जैसी ग्रिल, स्प्लिट हेडलाइट सेटअप, Y-शेप के DRLs, फ्रंट स्किड प्लेट, चौड़े व्हील आर्च और बाहरी रोल केज के हिस्से के तौर पर एक ट्यूबलर बार शामिल है। साइड स्टेप और कस्टम ऑफ-रोड टायर होने से इसके ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस का संकेत मिलता है। कुल मिलाकर, विजन SXT को सड़क पर चलने वाली SUV के तौर पर डिजाइन किया गया है। जब इसका कॉन्सेप्ट पेश किया गया था, तो लोगों ने इसके बॉक्सी आकार की वजह से इसकी तुलना लैंड रोवर डिफेंडर के डिजाइन से की थी।

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पावरट्रेन की बात करें तो, विजन SXT में ICE और EV दोनों ऑप्शन मिलने की संभावना है। इस पावरफुल SUV में ज्यादातर 2WD और 4WD कॉन्फिगरेशन होंगे। इसके अलावा, इसमें एक स्पेयर व्हील भी शामिल हो सकता है। कॉन्सेप्ट में दो स्पेयर व्हील दिखाए गए थे, लेकिन प्रोडक्शन-रेडी वर्जन में एक ही होगा। उम्मीद है कि इसे मौजूदा कैलेंडर ईयर की अगली तिमाही में दिखाया जाएगा। अभी इसके लिए लॉन्च को लेकर कंपनी ने कोई टाइमलाइन नहीं बताई है, लेकिन इसके प्रोडक्शन रेडी वर्जन के 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत तक लॉन्च होने की उम्मीद है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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