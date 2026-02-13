Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

इस दिन से होगा महिंद्रा विजन S, X और T का प्रोडक्शन! ये प्लांट बनेगा बड़ा गेमचेंजर, जानिए कंपनी का पूरा प्लान

Feb 13, 2026 12:23 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

महिंद्रा का विजन S, X और T लाइनअप आने वाले सालों में SUV मार्केट को नई दिशा दे सकता है। 2027 से शुरू होने वाला प्रोडक्शन और नागपुर प्लांट में भारी निवेश यह दिखाता है कि कंपनी ICE और EV दोनों सेगमेंट में लंबी रेस की तैयारी कर चुकी है।

इस दिन से होगा महिंद्रा विजन S, X और T का प्रोडक्शन! ये प्लांट बनेगा बड़ा गेमचेंजर, जानिए कंपनी का पूरा प्लान

कार निर्माता कंपनी महिंद्रा (Mahindra) ने 15 अगस्त 2025 को अपने फ्यूचर लाइनअप से पर्दा उठाते हुए विजन S (Vision S), विजन एक्स (Vision X), विजन टी (Vision T) और विजन SXT (Vision SXT) कॉन्सेप्ट पेश किए थे। ये सभी मॉडल नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं। अब कंपनी ने साफ कर दिया है कि इनका प्रोडक्शन 2027 से शुरू होगा। हालांकि, प्रोडक्शन मॉडल्स में यही नाम इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स की झलक आने वाले महिंद्रा (Mahindra) SUVs में जरूर देखने को मिलेगी।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति की इन 5 कारों की बिक्री सबसे कम, माइलेज 35Km तक और कीमत ₹3.70 लाख से शुरू

नागपुर प्लांट: भविष्य की तैयारी

महिंद्रा (Mahindra) का नया 1,500 एकड़ में फैला नागपुर प्लांट पूरी तरह फ्यूचर-रेडी है। इसमें करीब ₹15,000 करोड़ का निवेश किया गया है। इसमें ICE (पेट्रोल/डीजल) और EV दोनों मॉडल्स बनेंगे। इसमें NU_IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित नई जेनरेशन गाड़ियां तैयार होंगी

कौन कहां बनेगा?

विजन एक्स (Vision X) और विजन टी (Vision T) के प्रोडक्शन मॉडल 2027 में पहले चाकन प्लांट से शुरू होंगे। ये बाद में इनकी मैन्युफैक्चरिंग नागपुर प्लांट में शिफ्ट कर दी जाएगी। वहीं, विजन S के प्रोडक्शन वर्जन सीधे नागपुर प्लांट में बनेंगे। विजन (Vision) SXT को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।

ये भी पढ़ें:7-सीटर अर्टिगा, स्विफ्ट या वैगनआर नहीं, अब मारुति की इस कार पर फिदा हुए ग्राहक
ये भी पढ़ें:ये हैं देश की 5 सबसे सस्ती SUVs; लिस्ट में टाटा, हुंडई, मारुति के मॉडल भी शामिल

SUV की बढ़ती डिमांड पर फोकस

महिंद्रा (Mahindra) ने बताया कि 4 मीटर से लंबी SUVs कंपनी की कुल डिमांड का 60% हिस्सा हैं। इसमें 4 मीटर से छोटी SUVs का हिस्सा 40% है, यानी कंपनी का फोकस बड़ी SUVs पर ज्यादा रहेगा।

XUV700 का इलेक्ट्रिक अवतार भी हिट

महिंद्रा (Mahindra) की इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S (XUV700 EV) को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। बढ़ती डिमांड को देखते हुए कंपनी हर महीने 3,000 से 5,000 यूनिट्स तक प्रोडक्शन बढ़ाएगी। चाकन और नासिक प्लांट मिलकर उत्पादन करेंगे

ये भी पढ़ें:मारुति की इन 5 कारों की बिक्री सबसे कम, माइलेज 35Km तक और कीमत ₹3.70 लाख से शुरू

2028 से LHD गाड़ियां भी

महिंद्रा (Mahindra) 2028 से लेफ्ट-हैंड ड्राइव (LHD) मॉडल्स भी बनाएगी, जिससे कंपनी का फोकस ग्लोबल मार्केट पर और मजबूत होगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Mahindra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra Vision S, X, T Production to Start in 2027, check all details
;;;