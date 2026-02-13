इस दिन से होगा महिंद्रा विजन S, X और T का प्रोडक्शन! ये प्लांट बनेगा बड़ा गेमचेंजर, जानिए कंपनी का पूरा प्लान
महिंद्रा का विजन S, X और T लाइनअप आने वाले सालों में SUV मार्केट को नई दिशा दे सकता है। 2027 से शुरू होने वाला प्रोडक्शन और नागपुर प्लांट में भारी निवेश यह दिखाता है कि कंपनी ICE और EV दोनों सेगमेंट में लंबी रेस की तैयारी कर चुकी है।
कार निर्माता कंपनी महिंद्रा (Mahindra) ने 15 अगस्त 2025 को अपने फ्यूचर लाइनअप से पर्दा उठाते हुए विजन S (Vision S), विजन एक्स (Vision X), विजन टी (Vision T) और विजन SXT (Vision SXT) कॉन्सेप्ट पेश किए थे। ये सभी मॉडल नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं। अब कंपनी ने साफ कर दिया है कि इनका प्रोडक्शन 2027 से शुरू होगा। हालांकि, प्रोडक्शन मॉडल्स में यही नाम इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स की झलक आने वाले महिंद्रा (Mahindra) SUVs में जरूर देखने को मिलेगी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
नागपुर प्लांट: भविष्य की तैयारी
महिंद्रा (Mahindra) का नया 1,500 एकड़ में फैला नागपुर प्लांट पूरी तरह फ्यूचर-रेडी है। इसमें करीब ₹15,000 करोड़ का निवेश किया गया है। इसमें ICE (पेट्रोल/डीजल) और EV दोनों मॉडल्स बनेंगे। इसमें NU_IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित नई जेनरेशन गाड़ियां तैयार होंगी
कौन कहां बनेगा?
विजन एक्स (Vision X) और विजन टी (Vision T) के प्रोडक्शन मॉडल 2027 में पहले चाकन प्लांट से शुरू होंगे। ये बाद में इनकी मैन्युफैक्चरिंग नागपुर प्लांट में शिफ्ट कर दी जाएगी। वहीं, विजन S के प्रोडक्शन वर्जन सीधे नागपुर प्लांट में बनेंगे। विजन (Vision) SXT को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
SUV की बढ़ती डिमांड पर फोकस
महिंद्रा (Mahindra) ने बताया कि 4 मीटर से लंबी SUVs कंपनी की कुल डिमांड का 60% हिस्सा हैं। इसमें 4 मीटर से छोटी SUVs का हिस्सा 40% है, यानी कंपनी का फोकस बड़ी SUVs पर ज्यादा रहेगा।
XUV700 का इलेक्ट्रिक अवतार भी हिट
महिंद्रा (Mahindra) की इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S (XUV700 EV) को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। बढ़ती डिमांड को देखते हुए कंपनी हर महीने 3,000 से 5,000 यूनिट्स तक प्रोडक्शन बढ़ाएगी। चाकन और नासिक प्लांट मिलकर उत्पादन करेंगे
2028 से LHD गाड़ियां भी
महिंद्रा (Mahindra) 2028 से लेफ्ट-हैंड ड्राइव (LHD) मॉडल्स भी बनाएगी, जिससे कंपनी का फोकस ग्लोबल मार्केट पर और मजबूत होगा।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
