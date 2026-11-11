लॉन्च से पहले दिखीं दो Mahindra Vision S, सामने आई LED लाइट्स, स्कॉर्पियो जैसा रियर डिजाइन

महिंद्रा विजन S लॉन्च से पहले एक बार फिर दिखी है। इसके अलावा, तस्वीरों में स्कॉर्पियो जैसी रियर पिलर लाइट्स और नीचे की टेललाइट्स भी जलती हुई दिखाई दी हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

महिंद्रा की अपकमिंग कॉम्पैक्ट SUV Vision S को लॉन्च से पहले एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस बार हैदराबाद में रात के समय इसके दो टेस्ट म्यूल एक साथ नजर आए। ऑटोमोबाइल एंथुजिएस्ट Abhiram और रशलेन ने अपकमिंग विजन S के स्पाई शॉट्स को शेयर किया है। नई स्पाई तस्वीरों में एसयूवी की फ्रंट एलईडी लाइटिंग और ग्रिल की झलक देखने को मिली है। इसके अलावा, तस्वीरों में स्कॉर्पियो जैसी रियर पिलर लाइट्स और नीचे की टेललाइट्स भी जलती हुई दिखाई दी हैं। आइए जानते हैं कि कंपनी इस नई एसयूवी में क्या कुछ ऑफर कर सकती है।

महिंद्रा विजन S की फ्रंट लाइटिंग आई नजर दोनों टेस्ट म्यूल में आगे की तरफ अपराइट और टॉल डिजाइन देखने को मिलता है। इनमें 6 वर्टिकल ग्रिल स्लॉट दिए गए हैं, जिन्हें तीन-तीन के दो ग्रुप में रखा गया है। इन स्लॉट्स के अंदर हॉरिजॉन्टल स्लैट्स भी दिखाई देते हैं। वहीं, ग्रिल के नीचे बंपर में दो बड़े रेक्टेंगुलर कटआउट दिए गए हैं। एसयूवी का ज्यादातर फ्रंट हिस्सा अभी कवर है, लेकिन इसका डिजाइन अक्टूबर में सामने आए विजन S के डिजाइन पेटेंट से मिलता-जुलता है। रात में ली गई तस्वीरों में फ्रंट के दोनों एज पर LED लाइटिंग ज्यादा साफ नजर आती है। इसमें ऊपर की तरफ एक चमकदार लैंप, ग्रिल की ओर जाता छोटा हॉरिजॉन्टल लाइट एलिमेंट और आउटर एज पर वर्टिकल लाइटिंग सेक्शन दिया गया है।

साइड प्रोफाइल में फ्लैट रूफलाइन, स्क्वेयर व्हील आर्च और छोटा रियर ओवरहैंग नजर आता है। इसके टेलगेट पर स्पेयर व्हील भी लगाया गया है। दोनों टेस्ट म्यूल में नॉर्मल डोर मिरर दिए गए हैं, जबकि कॉन्सेप्ट के डिजाइन पेटेंट में कैमरा-बेस्ड मिरर दिखाए गए थे। इससे साफ है कि प्रोडक्शन मॉडल में डिजाइन में कुछ बदलाव हो सकते हैं। इससे पहले ऑटोमोबाइल एंथुजिएस्ट Joshua ने भी विजन S के एक टेस्ट म्यूल को देखा था।

स्कॉर्पियो जैसी होंगी रियर पिलर लाइट्स नई स्पाई तस्वीरों में विजन S का पिछला हिस्सा भी इल्यूमिनेटेड नजर आया है। रियर पिलर पर ऊपर की तरफ रेड कलर के कई लाइट सेगमेंट दिए गए हैं, जो रियर विंडस्क्रीन के पास मौजूद हैं। इनके नीचे स्पेयर व्हील के बगल में एक अलग टेललैंप यूनिट भी दिखाई देती है। ऊपर की तरफ दी गई पिलर लाइट्स का डिजाइन स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो N की याद दिलाता है। वहीं, नीचे वाले लाइट क्लस्टर में एक छोटा हॉरिजॉन्टल हिस्सा भी है, जो टेलगेट की तरफ जाता है।

2027 में लॉन्च होगी विजन S महिंद्रा Vision S को अपनी नई NU_IQ मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर तैयार कर रही है। यह एसयूवी 4 मीटर से कम लंबाई वाले सेगमेंट में लाई जाएगी। इससे पहले सामने आए टेस्ट म्यूल की तस्वीरों में दो हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले, वर्टिकल AC वेंट और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स दिखाई दिए थे। हालांकि, इसके फाइनल केबिन और फीचर्स की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।