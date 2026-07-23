महिंद्रा की नई SUV मचाएगी तहलका, हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में टेस्टिंग, जबर्दस्त है लुक

Mahindra Vision S को हिमाचल प्रदेश के स्पीति में हाई-एल्टीट्यूड टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। स्पीति के ऊंचे पहाड़ों पर टेस्टिंग से साफ है कि कंपनी इस एसयूवी की ऑफ-रोड कैपेबिलिटी को अलग-अलग कंडीशन्स में टेस्ट कर रही है।

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महिंद्रा की नई एसयूवी का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी जल्द ही मार्केट में अपनी नई एसयूवी को लॉन्च करने वाली है। इस एसयूवी का नाम Mahindra Vision S है। हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में Mahindra Vision S को हिमाचल प्रदेश के स्पीति में हाई-एल्टीट्यूड टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। स्पीति के ऊंचे पहाड़ों पर टेस्टिंग से साफ है कि कंपनी इस एसयूवी की ऑफ-रोड कैपेबिलिटी को अलग-अलग कंडीशन्स में टेस्ट कर रही है।

कैमोफ्लाज के बावजूद दिखे कई डिजाइन संकेत वीडियो में दिख रही टेस्ट एसयूवी पूरी तरह कैमोफ्लाज से ढकी हुई है। इसके बावजूद इसके कई डिजाइन एलिमेंट्स साफ नजर आते हैं। एसयूवी का बॉक्सी और अपराइट डिजाइन इसे एक रगेड ऑफ-रोड वीइकल जैसा लुक देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रोडक्शन मॉडल में आगे की तरफ रेक्टैंगुलर एलईडी हेडलैंप दिए जाएंगे, जिनके साथ वर्टिकल स्लैट्स वाला डिजाइन मिलेगा। सामने का वाइड और मजबूत बंपर, बड़े फ्लेयर्ड व्हील आर्च और शार्प शोल्डर लाइन इसे दमदार रोड प्रेजेंस देते हैं। पीछे की तरफ वर्टिकल टेललाइट्स और टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील भी आपको देखने को मिलेगा।

केबिन में मिल सकते हैं कई प्रीमियम फीचर्स महिंद्रा विजन S के इंटीरियर में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें नया स्टीयरिंग व्हील और ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट दिया जा सकता है, जिससे केबिन काफी फ्यूचरिस्टिक नजर आएगा। फीचर्स की बात करें, तो इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, मल्टीपल ड्राइव मोड्स के साथ कई और मॉडर्न फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और EV सभी विकल्प होंगे संभव महिंद्रा पहले ही बता चुका है कि Vision S, Vision X, Vision T और Vision SXT को कंपनी के नए NU_IQ मोनोकोक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और फुली इलेक्ट्रिक पावरट्रेन को सपोर्ट करता है। यानी भविष्य में Vision S अलग-अलग इंजन ऑप्शन के साथ बाजार में आ सकती है।