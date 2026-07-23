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महिंद्रा की नई SUV मचाएगी तहलका, हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में टेस्टिंग, जबर्दस्त है लुक

By Kumar Prashant Singh
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Mahindra Vision S को हिमाचल प्रदेश के स्पीति में हाई-एल्टीट्यूड टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। स्पीति के ऊंचे पहाड़ों पर टेस्टिंग से साफ है कि कंपनी इस एसयूवी की ऑफ-रोड कैपेबिलिटी को अलग-अलग कंडीशन्स में टेस्ट कर रही है।

महिंद्रा की नई SUV मचाएगी तहलका, हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में टेस्टिंग, जबर्दस्त है लुक
Mahindra Vision S
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महिंद्रा की नई एसयूवी का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी जल्द ही मार्केट में अपनी नई एसयूवी को लॉन्च करने वाली है। इस एसयूवी का नाम Mahindra Vision S है। हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में Mahindra Vision S को हिमाचल प्रदेश के स्पीति में हाई-एल्टीट्यूड टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। स्पीति के ऊंचे पहाड़ों पर टेस्टिंग से साफ है कि कंपनी इस एसयूवी की ऑफ-रोड कैपेबिलिटी को अलग-अलग कंडीशन्स में टेस्ट कर रही है।

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कैमोफ्लाज के बावजूद दिखे कई डिजाइन संकेत

वीडियो में दिख रही टेस्ट एसयूवी पूरी तरह कैमोफ्लाज से ढकी हुई है। इसके बावजूद इसके कई डिजाइन एलिमेंट्स साफ नजर आते हैं। एसयूवी का बॉक्सी और अपराइट डिजाइन इसे एक रगेड ऑफ-रोड वीइकल जैसा लुक देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रोडक्शन मॉडल में आगे की तरफ रेक्टैंगुलर एलईडी हेडलैंप दिए जाएंगे, जिनके साथ वर्टिकल स्लैट्स वाला डिजाइन मिलेगा। सामने का वाइड और मजबूत बंपर, बड़े फ्लेयर्ड व्हील आर्च और शार्प शोल्डर लाइन इसे दमदार रोड प्रेजेंस देते हैं। पीछे की तरफ वर्टिकल टेललाइट्स और टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील भी आपको देखने को मिलेगा।

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केबिन में मिल सकते हैं कई प्रीमियम फीचर्स

महिंद्रा विजन S के इंटीरियर में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें नया स्टीयरिंग व्हील और ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट दिया जा सकता है, जिससे केबिन काफी फ्यूचरिस्टिक नजर आएगा। फीचर्स की बात करें, तो इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, मल्टीपल ड्राइव मोड्स के साथ कई और मॉडर्न फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

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पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और EV सभी विकल्प होंगे संभव

महिंद्रा पहले ही बता चुका है कि Vision S, Vision X, Vision T और Vision SXT को कंपनी के नए NU_IQ मोनोकोक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और फुली इलेक्ट्रिक पावरट्रेन को सपोर्ट करता है। यानी भविष्य में Vision S अलग-अलग इंजन ऑप्शन के साथ बाजार में आ सकती है।

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हो सकता है इलेक्ट्रिक वर्जन

स्पीति में टेस्टिंग के दौरान दिखी विजन S में एग्जॉस्ट पाइप नजर नहीं आई, जिससे माना जा रहा है कि यह एसयूवी का इलेक्ट्रिक वर्जन हो सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके पावरट्रेन को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। फिलहाल महिंद्रा विजन S की टेस्टिंग लगातार जारी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में कंपनी इस एसयूवी से जुड़े और ऑफिशियल डीटेल्स सामने ला सकती है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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