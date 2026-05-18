कार मार्केट में तहलका मचाएगी महिंद्रा की मिनी स्कॉर्पियो, गजब है लुक, मिलेंगे कमाल के फीचर

महिंद्रा विजन S कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। कंपनी इसे लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसे मिनी स्कॉर्पियो भी कहा जा रहा है। आइए जानते हैं कंपनी अपनी इस नई एसयूवी में क्या कुछ खास ऑफर करने वाली है।

महिंद्रा अपने लाइनअप को एक्सपैंड करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। कंपनी आने वाले दिनों में स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट, स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट और थार फेसलिफ्ट को लाने वाली है। इसी बीच कंपनी की एक और एसयूवी की चर्चा हो रही है, जिसका नाम- Vision S है। इसे मिनी स्कॉर्पियो भी कहा जा रहा है। यह एक सब-4 मीटर रगेड एसयूवी है। इसे कंपनी पेट्रोल, डीजल और ईवी ऑप्शन में लॉन्च कर सकती है। मार्केट में इसकी एंट्री अगले साल हो सकती है। फिलहाल आइए जानते हैं महिंद्रा विजन S की खूबियों के बारे में।

NU_IQ प्लैटफॉर्म पर बेस्ड कंपनी की पहली एसयूवी विजन एस महिंद्रा के NU_IQ मोनोकॉक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया पहला प्रोडक्शन मॉडल होगा। यह आर्किटेक्चर फ्रंट-वील ड्राइव (FWD) और ऑल-वील ड्राइव (AWD) सिस्टम के साथ ICE (इंटरनल कंबशन इंजन) और EV पावरट्रेन को भी सपोर्ट करता है। खास बात यह है कि यह प्लेटफॉर्म ICE और EV दोनों मॉडलों के लिए फ्लैट फ्लोर डिजाइन ऑफर करेगा। इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट में रियर-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर हो सकती है। महिंद्रा ने कन्फर्म किया है कि NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड SUVs का ग्राउंड क्लीयरेंस 227mm तक होगा। उम्मीद है कि यह नया आर्किटेक्चर आने वाली महिंद्रा सब-कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट SUVs को पिछले मॉडल्स के तुलना में अधिक बड़ा, हल्का और तेज बनाएगा।

महिंद्रा विजन S हो सकती है स्कॉर्पियो फैमिली का हिस्सा रिपोर्ट्स के अनुसार महिंद्रा की अपकमिंग विजन S कंपनी की सबसे पॉप्युलर यानी स्कॉर्पियो फैमिली का हिस्सा हो सकती है। इसका फाइनल मॉडल कॉन्सेप्ट के जैसा हो सकता है। इसमें ट्विन पीक्स लोगो वाली यूनीक ग्रिल, दोनों तरफ तीन वर्टिकल एलईडी बल्ब, इन्वर्टेड L-शेप के हेडलाइट्स, स्पोर्टी बम्पर और पिक्सेल-शेप के फॉग लैंप शामिल होंगे। हालांकि, छत पर लगी ऑग्जिलरी लाइट्स और बोनट पर लगे लिम्ब राइजर जैसे कुछ कॉन्सेप्ट एलिमेंट प्रोडक्शन मॉडल में शायद देखने को न मिलें।

पैनोरमिक सनरूफ के साथ और भी कई फीचर स्पाई फोटोज से पता चलता है कि महिंद्रा विजन एस में पैनोरमिक सनरूफ के साथ-साथ टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट और क्रूज कंट्रोल जैसी सुविधाएं होंगी।