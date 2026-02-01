महिंद्रा की इस ऑल न्यू SUV से टेस्टिंग के दौरान उठा पर्दा, डिजाइन का हो गया खुलासा; इस नाम से होगी लॉन्च

संक्षेप: महिंद्रा अपनी अपकमिंग विजन S के साथ अपने SUV पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अब इसे ऑफिशियल लॉन्च से पहले भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। टेस्ट मॉडल पर भारी कैमफ्लेज किया गया था, लेकिन फिर भी इसमें डिजाइन में बड़े बदलाव के संकेत देने के लिए काफी डिटेल्स सामने आए हैं।

Feb 01, 2026 09:54 am IST

महिंद्रा अपनी अपकमिंग विजन S के साथ अपने SUV पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अब इसे ऑफिशियल लॉन्च से पहले भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। टेस्ट मॉडल पर भारी कैमफ्लेज किया गया था, लेकिन फिर भी इसमें डिजाइन और पोजिशनिंग में बड़े बदलाव के संकेत देने के लिए काफी डिटेल्स सामने आए हैं। इस कार का एक्सटीरियर और डिजाइन कितना खास होस सकता है। साथ ही, इसके इंटीरियर में क्या मिलने की उम्मीद है, चलिए जानते हैं।

स्पाई फोटोज में विजन S बॉक्सी और सीधी दिखती है, जो साफ तौर पर एक मजबूत SUV पहचान की तरफ इशारा करती है। सामने की तरफ, गोल हेडलाइट्स को एक बोल्ड ग्रिल के साथ जोड़ा गया है जिसमें वर्टिकल स्लैट्स और एक बड़ा महिंद्रा बैज है। चौकोर व्हील आर्च, मोटे बॉडी क्लैडिंग और सपाट सतहें SUV को एक मजबूत, काम का लुक देती हैं, जबकि मॉडर्न टच इसे आज की जनरेशन के हिसाब से दिखाता है।

गाड़ी का बैक डिजाइन भी उतना ही खास है, जिसमें वर्टिकल टेल लैंप और टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील है। सीधा टेलगेट और ऊंची रूफलाइन व्यावहारिकता और केबिन स्पेस पर जोर देती है। फ्लश-स्टाइल डोर हैंडल और एक साफ साइड प्रोफाइल यह संकेत देते हैं कि यह सिर्फ एक कॉस्मेटिक अपडेट से कहीं ज्यादा है।

इसके इंटीरियर की डिटेल्स अभी छिपी हुई हैं, लेकिन नई विजन S में मौजूदा मॉडलों की तुलना में ज्यादा मॉडर्न केबिन होने की उम्मीद है। संभावित फीचर्स में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कई USB चार्जिंग पॉइंट और क्रूज कंट्रोल शामिल हैं। सुरक्षा में भी अपग्रेड होने की उम्मीद है, जिसमें ABS के साथ EBD, ट्रैक्शन और स्टेबिलिटी कंट्रोल और कई एयरबैग जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं।