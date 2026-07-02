Mahindra Scorpio फैमिली की एक और दमदार SUV, मिल सकती है थार जैसी हेडलाइट्स
स्कॉर्पियो फैमिली में एक और धांसू एसयूवी की एंट्री होने वाली है। यह कंपनी की पहली एसयूवी होगी जिसे नए NU_IQ मोनोकोक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। इसमें आपको थार जैसी हेडलाइट्स देखने को मिल सकती हैं।
SUV फैन्स के बीच महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) का जबर्दस्त क्रेज है। नई स्कॉर्पियो-N हो या पुरानी वाली स्कॉर्पियो क्लासिक, दोनों ही बायर्स के दिलों पर राज करती हैं। अब स्कॉर्पियो फैमिली में एक और धांसू एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इसका नाम विजन S (Mahindra Vision S) है। इसे कुछ लोग मिनी स्कॉर्पियो भी कह रहे हैं। कंपनी ने इसे कॉन्सेप्ट के तौर पर शोकेस किया था। अब इसका प्रोडक्शन रेडी वेरिएंट लॉन्च होने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसे साल 2027 के फर्स्ट हाफ में लॉन्च किया जा सकता है।
NU_IQ मोनोकोक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म वाली पहली एसयूवी
यह कंपनी की पहली प्रोडक्शन-रेडी विजन सीरीज की एसयूवी होगी, जिसे नए NU_IQ मोनोकोक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पेट्रोल (ICE), डीजल, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड पावरट्रेन को सपोर्ट करता है। यानी भविष्य में इस SUV के अलग-अलग इंजन ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Vision S
₹ 10.5 - 17.5 लाख
Mahindra Scorpio
₹ 13 - 17 लाख
Mahindra Scorpio N Facelift
₹ 13.8 - 24.8 लाख
Mahindra Vision X
₹ 11 - 18 लाख
Mahindra Vision SXT
₹ 13.5 - 22 लाख
स्कॉर्पियो फैमिली का हिस्सा बन सकती है नई एसयूवी
मोटरऑक्टेन की रिपोर्ट के अनुसार प्रोडक्शन-रेडी महिंद्रा विजन S को कंपनी स्कॉर्पियो फैमिली में शामिल कर सकती है। इसका डिजाइन काफी दमदार, बॉक्सी और ऑफ-रोडिंग एसयूवी जैसा होगा। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो को कंपनी कॉम्पैक्ट और सब-4 मीटर दोनों बॉडी स्टाइल में लॉन्च कर सकती है। हालांकि, महिंद्रा ने अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।
स्पाई फोटोज में दिखा दमदार एक्सटीरियर
हाल ही में सामने आई स्पाई फोटोज से विजन S के डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली हैं। एसयूवी में थार जैसी हेडलाइट्स देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इनका LED लाइट सिग्नेचर अलग होगा। फ्रंट में नया Twin Peaks लोगो, तीन वर्टिकल LED लाइट्स का सेटअप, स्पोर्टी बंपर, नीचे की तरफ इंटीग्रेटेड रडार यूनिट, पार्किंग सेंसर और पिक्सेल-स्टाइल फॉग लैंप दिए जा सकते हैं।
इसके अलावा SUV में चौड़े व्हील आर्च, बॉडी क्लैडिंग, 19-इंच के स्टार-डिजाइन अलॉय व्हील्स, रेड ब्रेक कैलिपर्स, डिस्क ब्रेक, फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल, इनवर्टेड L-शेप LED टेललाइट्स और टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील देखने को मिल सकता है। हालांकि, कॉन्सेप्ट मॉडल में दिखाए गए रूफ-माउंटेड लाइट्स, बोनट पर लगे लिम्ब राइजर, जेरी कैन और साइड स्टेप-लैडर जैसे कुछ फीचर्स प्रोडक्शन मॉडल का हिस्सा शायद न हों।
इंटीरियर में मिलेगा सिंपल लेकिन प्रैक्टिकल लेआउट
स्पाई फोटोज के मुताबिक विजन S का डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल काफी हद तक कॉन्सेप्ट मॉडल जैसा ही रहेगा। एसयूवी में ट्रेडिशनल गियर लीवर, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ छोटा मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, मैनुअल AC कंट्रोल डायल और फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसके टॉप वेरिएंट्स में बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, प्रीमियम कम्फर्ट फीचर्स और एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी दिए जाएंगे।
पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड इंजन मिल सकते हैं
महिंद्रा विजन S को कई इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इसमें XUV 3XO वाला 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर डीजल इंजन यूज कर सकती है। इसके अलावा एसयूवी में पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिलने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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