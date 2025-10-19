Hindustan Hindi News
महिंद्रा ने अपनी इस पावरफुल SUV की टेस्टिंग की शुरू, एक्सटीरियर के साथ इंटीरियर का भी हुआ खुलासा

संक्षेप: महिंद्रा एंड महिंद्रा देश की सबसे सफल SUVs बेचने वाली कंपनी बन चुकी है। कंपनी को पिछले कुछ महीने से लगातार ग्रोथ मिल रही है। इसकी बड़ी वजह कंपनी का मजबूत SUVs पोर्टफोलियो है। अब कंपनी इसमें नए मॉडल जोड़ने वाली है।

Sun, 19 Oct 2025 10:45 PM
महिंद्रा एंड महिंद्रा देश की सबसे सफल SUVs बेचने वाली कंपनी बन चुकी है। कंपनी को पिछले कुछ महीने से लगातार ग्रोथ मिल रही है। इसकी बड़ी वजह कंपनी का मजबूत SUVs पोर्टफोलियो है। अब कंपनी इसमें नए मॉडल जोड़ने वाली है। दरअसल, महिंद्रा विजन S के प्रोडक्शन मॉडल में 'रिवील्ड' होने के कुछ ही दिनों बाद, एक टेस्ट म्यूल को घूमते हुए देखा गया है। इस टेस्ट कार में वही छोटे ओवरहैंग्स हैं जिनके टायर पिछले डोर पर लगे हैं।

आप इसके इंटीरियर में सेकेंड रो में ग्रैब हैंडल, कलर MID वाला एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैनोरमिक सनरूफ भी देख सकते हैं। 15 अगस्त को कार का अनावरण करते हुए, महिंद्रा ने एक नई इंटीरियर डिजाइन लेंग्वेज भी पेश की जो इस SUV के प्रोडक्शन-रेडी वर्जन के साथ शुरू होगी। इसमें नई अपहोल्स्ट्री, सेंटर कंसोल एलिमेंट्स और डुअल डिजिटल स्क्रीन शामिल हैं।

विजन S नेक्स्ट जनरेशन की स्कॉर्पियो होने की उम्मीद है और इसे कॉम्पैक्ट और सब-कॉम्पैक्ट, दोनों आकारों में पेश किया जाएगा। यह कार निर्माता के NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। उम्मीद है कि यह कई पावरट्रेन में उपलब्ध होगी। सभी में MT और AT ऑप्शन होंगे। विजन S के साथ 2027 और 2030 के बीच विजन एक्स (अगली पीढ़ी की एक्सयूवी परिवार) और विजन T (अगली पीढ़ी की थार परिवार, जिसमें एक पिकअप भी शामिल है) भी शामिल हो जाएंगे।

