महिंद्रा की नई मिड-साइज SUV, दिखने में लगती है छोटी लैंड रोवर डिफेंडर, सिएरा और क्रेटा से टक्कर

महिंद्रा आजकल अपनी नई मिड-साइड SUV - Vision S को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह मिड-साइज एसयूवी टाटा सिएरा और हुंडई क्रेटा को टक्कर देगी। कंपनी इस पर कुछ समय से काम कर रही है और यह रोड्स पर टेस्टिंग के दौरान कई बार देखी जा चुकी है। इसकी लॉन्च टाइमलान के बारे में कंपनी ने अभी कोई ऑफइशियल जानकारी नहीं दी है। इसी बीच इस अपकमिंग मिड-साइज एसयूवी के कुछ रियलिस्टिक रेंडर्स को SRK Designs ने शेयर करके गाहकों की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है।

बड़ी और धांसू रोड प्रेजेंस वाली मिड-साइज एसयूवी एसआरके डिजाइन ने जो रेंडर शेयर किया है, उसमें विजन S के ब्राइट येलो कलर वेरिएंट को दिखाया गया है। यह दिखने में काफी जबर्दस्त लग रहा है। मिड-साइज एसयूवी होने के बावजूद भी यह काफी बड़ी और धांसू रोड प्रेजेंस वाली लग रही है। कई लोगों को यह छोटी लैंड रोवर डिफेंडर जैसी भी लग सकती है। सामने से देखने पर महिंद्रा विजन S एसयूवी में राउंड शेप एलईडी हेडलाइट्स और गोलाकार एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं। फ्रंट ग्रिल भी बेहद खास है और इसमें 6 स्लैट्स हैं और इनके बीच में महिंद्रा ट्विन पीक्स का लोगो लगा है। एसयूवी के निचले हिस्से की बात करें तो, फ्रंट बंपर बहुत अग्रेसिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफी अपीलिंग दिखता है।

5 स्पोक अलॉय वील्स और तगड़ा रियर लुक नीचे के मिड पोर्शन में एक मजबूत सिल्वर स्किड प्लेट है और दोनों तरफ एलईडी फॉग लाइट्स दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो, महिंद्रा अपनी विजन S को 18 या 19 इंच के अलॉय वील्स के साथ पेश करेगी। इस खास मॉडल में स्पोर्टी लुक वाले 5 स्पोक अलॉय वील्स लगे हैं। इसके अलावा साइड प्रोफाइल की सबसे बड़ी खूबी इसकी मजबूत साइड क्लैडिंग है।

शेयर किए गए फोटो के अनुसार एसयूवी साइड स्टेप्स के साथ आएगी। विजन S के विंडो काफी बड़े लग रहे हैं। इससे माना जा रहा है कि एसयूवी के अंदर काफी एयरी फील होगा। रियर की बात करें, तो इसमें आपको यूनीक L शेप एलईडी टेललाइट्स के साथ एक फुल-साइज स्पेयर टायर मिलेगा। रियर में ब्लैक क्लैडेड बंपर भी दिया गया है। इसके रगेडनेस को बरकरार रखने के लिए बंपर में सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है।

बेहद मॉडर्न, लेकिन मजबूत डैशबोर्ड लेआउट इंटीरियर भी बेहद खास है। महिंद्रा ने विजन S के केबिन का कॉन्सेप्ट दिखाया है। यह लाइफस्टाइल एसयूवी बेहद मॉडर्न, लेकिन मजबूत डैशबोर्ड लेआउट से लैस होगी। इसमें उल्टे ट्रेपेजॉइडल आकार के एसी वेंट, एक बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल के नीचे ऑग्जिलरी बटन और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट गेज क्लस्टर शामिल होंगे। एसयूवी में पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और ADAS लेवल 2 और 360 कैमरा के साथ वायरलेस चार्जिंग पैड भी देखने को मिल सकता है।

अगले साल हो सकती है लॉन्च महिंद्रा विजन एस को अपने भरोसेमंद 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ लॉन्च करेगा, जो थार थ्री-डोर और XUV 3XO में भी दिया जा रहा है। इसके अलावा 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी दिया जाएगा। महिंद्रा इस एसयूवी का हाइब्रिड वर्जन भी पेश कर सकती है, लेकिन यह लॉन्च के कुछ महीनों बाद आएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार महिंद्रा विजन S साल 2027 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है।