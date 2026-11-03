Mahindra की नई SUV, लॉन्च से पहले दिखा प्रोडक्शन रेडी मॉडल, रियर में कनेक्टेड LED टेललैंप्स
महिंद्रा विजन S एसयूवी को एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान दिखी है। इसके प्रोडक्शन रेडी मॉडल के इस वीडियो में नई LED टेललाइट और कनेक्ट करने वाली LED लाइट बार दिखाई दे रही है। कंपन इसे अगले साल लॉन्च कर सकती है।
महिंद्रा की नई सब-4 मीटर SUV - Vision S लॉन्च से पहले एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान दिखी है। इस बार इसके प्रोडक्शन रेडी मॉडल का वीडियो सामने आया है। इसमें एसयूवी की नई LED टेललाइट और कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स दिखाई दे रही हैं। महिंद्रा ने पिछले साल अपने एक इवेंट में Vision S कॉन्सेप्ट को शोकेस किया था। उम्मीद है कि यह एसयूवी 2027 में इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी।
बॉक्सी डिजाइन के साथ मिलेगा स्पेयर व्हील
मराठी कार न्यूज ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर विजन S का यह वीडियो शेयर किया है। रात में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में एसयूवी का रियर लुक दिखाई दिया है। इसका डिजाइन काफी बॉक्सी और रगेड नजर आता है। टेलगेट पर बड़ा स्पेयर व्हील दिया गया है, जो इसके एसयूवी लुक को और दमदार बनाता है। इस बार टेस्ट मॉडल में प्रोडक्शन-रेडी टेललाइट देखने को मिली हैं। दोनों तरफ पिलर पर लाइट्स और ऊपर हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप दिया गया है। वहीं, मेन टेललाइट टेलगेट पर लगी है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra XUV900
₹ 25 लाख से शुरू
Jeep Meridian
₹ 23.33 - 38.26 लाख
Force Motors Urbania DX
₹ 28.7 - 31.83 लाख
Kia Sportage
₹ 25 लाख
BYD Atto 3
₹ 24.99 - 34.49 लाख
Maruti Suzuki Invicto
₹ 25.02 - 28.7 लाख
इसका डिजाइन कॉन्सेप्ट मॉडल जैसा है, जिसमें L या 7 शेप की LED लाइट्स और स्क्वेयर LED टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। दोनों टेललाइट को कनेक्ट करने के लिए पीछे एक स्लिम LED लाइट बार भी दी गई है। वीडियो में एसयूवी स्टील व्हील्स के साथ नजर आई है, लेकिन प्रोडक्शन मॉडल में नए डिजाइन के अलॉय व्हील मिलने की उम्मीद है।
NU-IQ प्लेटफॉर्म पर होगी तैयार
महिंद्रा ने पिछले साल अपने ऐनुअल इवेंट में NU-IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड चार एसयूवी कॉन्सेप्ट पेश किए थे। यह कंपनी का नया मॉड्यूलर मोनोकॉक प्लेटफॉर्म है, जिसे पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के लिए डिवेलप किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर 3.99 मीटर से 4.32 मीटर लंबाई वाली सब-कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट SUV बनाई जा सकती हैं। विजन S इन चार कॉन्सेप्ट में से प्रोडक्शन में आने वाली पहली एसयूवी हो सकती है।
प्रीमियम फीचर्स और पेट्रोल-डीजल इंजन
विजन S के केबिन में लेयर्ड डैशबोर्ड, बड़ा फ्लोटिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड और इलेक्ट्रिक सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और रियर AC वेंट्स मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा 360-डिग्री कैमरा, पार्किंग सेंसर, 6 एयरबैग, ABS, EBD और Level 2 ADAS जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। इंजन की बात करें, तो विजन S में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो-डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है। दोनों इंजन के साथ मैन्युअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल सकता है। इसके अलावा AWD वर्जन भी लाया जा सकता है। आगे चलकर कंपनी इसका हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वर्जन भी ला सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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