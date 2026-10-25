महिंद्रा Vision S का डिजाइन हुआ पेटेंट, मिल सकते हैं सनरूफ से ADAS जैसे फीचर्स; जानिए डिटेल्स
महिंद्रा की अपकमिंग एसयूवी Vision S को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कंपनी ने इस SUV के डिजाइन का पेटेंट करा लिया है। इससे पहले Vision सीरीज के X, T और SXT कॉन्सेप्ट का भी पेटेंट हो चुका है।
महिंद्रा की अपकमिंग एसयूवी Vision S को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कंपनी ने इस SUV के डिजाइन का पेटेंट करा लिया है। इससे पहले Vision सीरीज के X, T और SXT कॉन्सेप्ट का भी पेटेंट हो चुका है। बता दें कि Vision S को पिछले साल कॉन्सेप्ट के तौर पर दिखाया गया था। अब इसके पेटेंट डिजाइन से SUV के लुक और फीचर्स की काफी जानकारी सामने आई है। इसका डिजाइन बॉक्सी और दमदार है। यह इसे आम छोटी SUVs से अलग बनाता है। हालांकि, प्रोडक्शन मॉडल में कुछ फीचर्स और एक्सेसरीज अलग हो सकती हैं।
कुछ ऐसी दिखेगी एसयूवी
महिंद्रा Vision S के पेटेंट डिजाइन में सामने की तरफ सीधा और ऊंचा फ्रंट लुक दिखता है। न्यूज वेबसाइट rushlane के अनुसार, इसमें हेडलाइट के लिए उल्टे L आकार के डिजाइन दिए गए हैं। कॉन्सेप्ट मॉडल में दिखी रोशनी वाली 6-स्लॉट ग्रिल के लिए भी जगह नजर आती है। आगे बुल बार जैसा बंपर, नीचे की तरफ सुरक्षा के लिए कवर और क्लैमशेल डिजाइन वाला बोनट दिया गया है। इसके अलावा, SUV में चौड़े और चौकोर व्हील आर्च, बॉडी क्लैडिंग और दरवाजों में बाहर की तरफ कम उभरे हैंडल मिल सकते हैं।
धांसू फीचर्स से लैस होगी एसयूवी
विजन S के कॉन्सेप्ट में फ्रंट पर एडिशनल लाइटें, बोनट के किनारों पर लिम्ब राइजर और छत पर सीढ़ी व सामान रखने के लिए रैक जैसे फीचर्स दिखाए गए थे। पेटेंट डिजाइन में भी इनकी झलक मिलती है। हालांकि, ये सभी फीचर्स प्रोडक्शन मॉडल में मिलेंगे या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। इनमें से कुछ चीजें कंपनी एक्सेसरीज के तौर पर दे सकती है। खास बात यह है कि इसका लुक ऑफ-रोडिंग वाली गाड़ियों जैसा होगा।
मिल सकते हैं कई स्मार्ट फीचर्स
विजन S के टेस्ट मॉडल में बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दो-स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखा गया है। इसका स्टीयरिंग डिजाइन Mahindra BE 6 जैसा हो सकता है। कंपनी इसमें अगली पीढ़ी का AdrenoX सिस्टम दे सकती है। इसमें वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।
पैनोरमिक सनरूफ की भी उम्मीद
दूसरी ओर एसयूवी में वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीटें और सिंगल-पेन सनरूफ जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। महंगे वैरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ भी दी जा सकती है। सुरक्षा के लिए लेवल-2 ADAS और 360 डिग्री कैमरा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इन फीचर्स की अंतिम जानकारी लॉन्च के समय ही सामने आएगी। इसका मुकाबला छोटी एसयूवी के साथ-साथ आने वाले रेनॉल्ट ब्रिजर जैसे मॉडल से हो सकता है।
मिलेंगे कई इंजन के ऑप्शन
महिंद्रा Vision S को कंपनी के NU_IQ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक जैसे अलग-अलग पावरट्रेन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। शुरुआत में इसमें पेट्रोल और डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार, पेट्रोल मॉडल में XUV 3XO वाला 1.2-लीटर टर्बो इंजन और डीजल मॉडल में पुरानी Thar वाला 1.5-लीटर इंजन दिया जा सकता है। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मॉडल बाद में आ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें