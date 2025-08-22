Mahindra ups BE 6 Batman Edition production from 300 to 999 units, check all details बुकिंग खुलते ही मची लूट! महिंद्रा को बढ़ाना पड़ा इस EV के खास मॉडल का प्रोडक्शन; सिर्फ 300 नहीं, अब 999 लोगों को मिलेगी, Auto Hindi News - Hindustan
बुकिंग खुलते ही मची लूट! महिंद्रा को बढ़ाना पड़ा इस EV के खास मॉडल का प्रोडक्शन; सिर्फ 300 नहीं, अब 999 लोगों को मिलेगी

महिंद्रा ने BE 6 बैटमैन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। अब इसकी 300 नहीं बल्कि 999 यूनिट मिलेंगी। इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो गई है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 22 Aug 2025 02:05 AM
महिंद्रा ने हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक SUV महिंद्रा BE 6 बैटमैन वैरिएंट (Mahindra BE 6 Batman Edition) लॉन्च की थी। शुरुआत में कंपनी ने कहा था कि यह लिमिटेड-रन एडिशन सिर्फ 300 यूनिट्स तक ही उपलब्ध होगा। लेकिन ग्राहकों से मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखते हुए महिंद्रा ने अब इसका प्रोडक्शन बढ़ाकर 999 यूनिट्स कर दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कीमत और वैरिएंट

इसकी कीमत 27.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह पैक थ्री (Pack Three) वैरिएंट पर बेस्ड है। इसकी कीमत पैक थ्री (Pack Three) से करीब 89,000 रुपये ज्यादा है। इसमें बाहर और अंदर दोनों जगह बैटमैन (Batman) इंस्पायर्ड डिटेलिंग दी गई है।

बुकिंग डिटेल्स

इसकी प्री-बुकिंग आज शाम 5 बजे से शुरू हो चुकी है। इसका बुकिंग अमाउंट 21,000 रखा गया है, जो ग्राहक 23 अगस्त सुबह 11 बजे से भर पाएंगे। खास बात यह है कि खरीदार अपनी गाड़ी के लिए पसंदीदा बैज नंबर (001 से 999) चुन सकते हैं। हां, लेकिन यह नंबर नॉन-एक्सक्लूसिव होगा, यानी एक ही नंबर कई SUVs को अलॉट हो सकता है।

डिलीवरी डेट?

महिंद्रा इस खास एडिशन की डिलीवरी 20 सितंबर से शुरू करेगी और यह दिन संयोग से इंटरनेशनल बैटमैन डे भी है। आगे और भी लिमिटेड एडिशन SUVs आएंगी। महिंद्रा ने यह भी इशारा दिया है कि वॉर्नर ब्रदर्स (Warner Bros) के साथ पार्टनरशिप के तहत आने वाले साल में और भी लिमिटेड-एडिशन SUVs लॉन्च की जा सकती हैं।

ये भी पढ़ें:गजब! ₹12 लाख से कम कीमत वाली दुनिया की पहली ऐसी SUV, जिसमें मिलेगा ये गजब फीचर

महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन उन ग्राहकों के लिए है, जो एक्सक्लूसिव डिजाइन, लिमिटेड एडिशन का क्रेज और सुपरहीरो कनेक्शन पसंद करते हैं। कीमत थोड़ी ज्यादा जरूर है, लेकिन बैटमैन-थीम वाली डिटेलिंग और कलेक्टर एडिशन का टैग इसे खास बना देता है।

