जवानों के लिए तैयार हुई 'बाहुबली' थार! महिंद्रा ने सेना के लिए बनाई यह खास गाड़ी, जानिए खासियत

जवानों के लिए तैयार हुई 'बाहुबली' थार! महिंद्रा ने सेना के लिए बनाई यह खास गाड़ी, जानिए खासियत
देसी कार निर्माता कंपनी महिंद्रा ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। महिंद्रा ने अपनी सबसे चर्चित SUV 'थार रॉक्स' (Thar Roxx) पर बेस्ड एक जबरदस्त ऑल-टेरेन व्हीकल (ATV) से पर्दा उठाया है।
महिंद्रा ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। महिंद्रा ने अपनी सबसे चर्चित SUV 'थार रॉक्स' (Thar Roxx) पर बेस्ड एक जबरदस्त ऑल-टेरेन व्हीकल (ATV) से पर्दा उठाया है। इसे खास तौर पर भारत के वीर जवानों और सुरक्षा बलों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कंपनी ने बताया कि जल्द ही इस गाड़ी को भारतीय सेना के पास ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। अगर सेना को यह पसंद आती है तो जल्द ही हमारे जवान सरहदों पर इसी 'देसी टैंक' में नजर आएंगे। यह पहली बार नहीं है जब महिंद्रा सेना के लिए गाड़ियां बना रही है। इससे पहले भी कंपनी अरमाडो (Armado), मार्क्समैन और स्कॉर्पियो क्लासिक जैसे मॉडल्स सेना को दे चुकी है।
आम थार से कितनी अलग है ये ATV?
महिंद्रा ने इस गाड़ी के लुक और मजबूती पर काफी काम किया है। हालांकि, सामने से देखने पर इसमें थार रॉक्स वाली ही LED हेडलाइट्स और ग्रिल दिखती है। इसके नीचे एक बहुत भारी-भरकम बंपर लगाया गया है। इस बंपर में एक 'विंच' लगी है जो गाड़ी के कीचड़ या गड्ढे में फंसने पर उसे बाहर खींचने में मदद करेगी। गाड़ी के शीशे को बचाने के लिए लोहे के पाइप का ढांचा बनाया गया है। वहीं, बोनट पर एक बड़ा जैक भी दिया गया है ताकि खराब रास्तों पर जरूरत पड़ने पर गाड़ी को तुरंत ठीक किया जा सके।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 - 22.25 लाख
MG Hector
₹ 11.99 - 19.19 लाख
Tata Harrier
₹ 12.89 - 25.25 लाख
Volkswagen Taigun
₹ 10.99 - 19.3 लाख
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
छत की जगह लगा 'रोल केज'
सेना के काम को आसान बनाने के लिए इसमें से भारी दरवाजों को हटा दिया गया है। उनकी जगह लोहे के पाइप वाले ढांचे लगाए गए हैं, ताकि जवान तुरंत गाड़ी के अंदर-बाहर हो सकें और उन्हें बाहर का नजारा भी साफ दिखे। गाड़ी की छत भी हटा दी गई है। वहां एक मजबूत 'रोल केज' लगाया गया है। इस छत पर एक 360-डिग्री घूमने वाला 'टरेट' लगाया जा सकता है, जिस पर मशीन गन फिट की जा सकेगी। यानी यह गाड़ी चलते-फिरते हमले के लिए भी तैयार है।
खराब रास्तों का डर नहीं
इस ATV में 18-इंच के बेहद मजबूत टायर लगाए गए हैं। इसकी ऊंचाई भी बढ़ा दी गई है। पथरीले रास्तों पर गाड़ी के नीचे के हिस्से को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए खास 'अंडरबॉडी प्रोटेक्शन' दी गई है। गाड़ी के पिछले हिस्से में दो एक्स्ट्रा पहिए और पेट्रोल-डीजल रखने के लिए अलग से 'जेरीकेन होल्डर' दिया गया है। साथ ही, इसमें सेना का सामान रखने के लिए खास बैग्स और होल्डर्स (MOLLE सिस्टम) भी लगाए गए हैं।
इंजन में कितनी है ताकत?
पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 2.2-लीटर का दमदार डीजल इंजन लगा है। यह 172bhp की पावर और 400Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसमें 4x4 सिस्टम दिया गया है, जिससे यह पहाड़, रेत या कीचड़, कहीं भी आसानी से चढ़ सकती है। अंदर की बात करें तो इसकी सीटें 'आर्मी ग्रीन' रंग की हैं जो इसे पूरी तरह मिलिट्री वाला लुक देती हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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