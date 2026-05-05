Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जवानों के लिए तैयार हुई 'बाहुबली' थार! महिंद्रा ने सेना के लिए बनाई यह खास गाड़ी, जानिए खासियत

May 05, 2026 06:49 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

देसी कार निर्माता कंपनी महिंद्रा ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। महिंद्रा ने अपनी सबसे चर्चित SUV 'थार रॉक्स' (Thar Roxx) पर बेस्ड एक जबरदस्त ऑल-टेरेन व्हीकल (ATV) से पर्दा उठाया है।

जवानों के लिए तैयार हुई 'बाहुबली' थार! महिंद्रा ने सेना के लिए बनाई यह खास गाड़ी, जानिए खासियत

महिंद्रा ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। महिंद्रा ने अपनी सबसे चर्चित SUV 'थार रॉक्स' (Thar Roxx) पर बेस्ड एक जबरदस्त ऑल-टेरेन व्हीकल (ATV) से पर्दा उठाया है। इसे खास तौर पर भारत के वीर जवानों और सुरक्षा बलों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कंपनी ने बताया कि जल्द ही इस गाड़ी को भारतीय सेना के पास ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। अगर सेना को यह पसंद आती है तो जल्द ही हमारे जवान सरहदों पर इसी 'देसी टैंक' में नजर आएंगे। यह पहली बार नहीं है जब महिंद्रा सेना के लिए गाड़ियां बना रही है। इससे पहले भी कंपनी अरमाडो (Armado), मार्क्समैन और स्कॉर्पियो क्लासिक जैसे मॉडल्स सेना को दे चुकी है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.69 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

आम थार से कितनी अलग है ये ATV?

महिंद्रा ने इस गाड़ी के लुक और मजबूती पर काफी काम किया है। हालांकि, सामने से देखने पर इसमें थार रॉक्स वाली ही LED हेडलाइट्स और ग्रिल दिखती है। इसके नीचे एक बहुत भारी-भरकम बंपर लगाया गया है। इस बंपर में एक 'विंच' लगी है जो गाड़ी के कीचड़ या गड्ढे में फंसने पर उसे बाहर खींचने में मदद करेगी। गाड़ी के शीशे को बचाने के लिए लोहे के पाइप का ढांचा बनाया गया है। वहीं, बोनट पर एक बड़ा जैक भी दिया गया है ताकि खराब रास्तों पर जरूरत पड़ने पर गाड़ी को तुरंत ठीक किया जा सके।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.39 - 22.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Hector

MG Hector

₹ 11.99 - 19.19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier

Tata Harrier

₹ 12.89 - 25.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volkswagen Taigun

Volkswagen Taigun

₹ 10.99 - 19.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Elevate

Honda Elevate

₹ 11.6 - 16.67 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:Creta लवर्स को झटका: हुंडई ने चुपके से बंद किए 2 सुपरहिट वैरिएंट्स

छत की जगह लगा 'रोल केज'

सेना के काम को आसान बनाने के लिए इसमें से भारी दरवाजों को हटा दिया गया है। उनकी जगह लोहे के पाइप वाले ढांचे लगाए गए हैं, ताकि जवान तुरंत गाड़ी के अंदर-बाहर हो सकें और उन्हें बाहर का नजारा भी साफ दिखे। गाड़ी की छत भी हटा दी गई है। वहां एक मजबूत 'रोल केज' लगाया गया है। इस छत पर एक 360-डिग्री घूमने वाला 'टरेट' लगाया जा सकता है, जिस पर मशीन गन फिट की जा सकेगी। यानी यह गाड़ी चलते-फिरते हमले के लिए भी तैयार है।

ये भी पढ़ें:सड़कों के 'असली राजा' की वापसी: Force ने लॉन्च किया हाई-टेक Traveller N

खराब रास्तों का डर नहीं

इस ATV में 18-इंच के बेहद मजबूत टायर लगाए गए हैं। इसकी ऊंचाई भी बढ़ा दी गई है। पथरीले रास्तों पर गाड़ी के नीचे के हिस्से को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए खास 'अंडरबॉडी प्रोटेक्शन' दी गई है। गाड़ी के पिछले हिस्से में दो एक्स्ट्रा पहिए और पेट्रोल-डीजल रखने के लिए अलग से 'जेरीकेन होल्डर' दिया गया है। साथ ही, इसमें सेना का सामान रखने के लिए खास बैग्स और होल्डर्स (MOLLE सिस्टम) भी लगाए गए हैं।

ये भी पढ़ें:एक झटके में 75 लाख रुपये तक सस्ती हुई रेंज रोवर, कंपनी ने रातों-रात घटा दिए दाम

इंजन में कितनी है ताकत?

पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 2.2-लीटर का दमदार डीजल इंजन लगा है। यह 172bhp की पावर और 400Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसमें 4x4 सिस्टम दिया गया है, जिससे यह पहाड़, रेत या कीचड़, कहीं भी आसानी से चढ़ सकती है। अंदर की बात करें तो इसकी सीटें 'आर्मी ग्रीन' रंग की हैं जो इसे पूरी तरह मिलिट्री वाला लुक देती हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Mahindra Thar Roxx Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।