जवानों के लिए तैयार हुई 'बाहुबली' थार! महिंद्रा ने सेना के लिए बनाई यह खास गाड़ी, जानिए खासियत

May 05, 2026 06:49 pm IST

देसी कार निर्माता कंपनी महिंद्रा ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। महिंद्रा ने अपनी सबसे चर्चित SUV 'थार रॉक्स' (Thar Roxx) पर बेस्ड एक जबरदस्त ऑल-टेरेन व्हीकल (ATV) से पर्दा उठाया है।

महिंद्रा ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। महिंद्रा ने अपनी सबसे चर्चित SUV 'थार रॉक्स' (Thar Roxx) पर बेस्ड एक जबरदस्त ऑल-टेरेन व्हीकल (ATV) से पर्दा उठाया है। इसे खास तौर पर भारत के वीर जवानों और सुरक्षा बलों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कंपनी ने बताया कि जल्द ही इस गाड़ी को भारतीय सेना के पास ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। अगर सेना को यह पसंद आती है तो जल्द ही हमारे जवान सरहदों पर इसी 'देसी टैंक' में नजर आएंगे। यह पहली बार नहीं है जब महिंद्रा सेना के लिए गाड़ियां बना रही है। इससे पहले भी कंपनी अरमाडो (Armado), मार्क्समैन और स्कॉर्पियो क्लासिक जैसे मॉडल्स सेना को दे चुकी है।

आम थार से कितनी अलग है ये ATV? महिंद्रा ने इस गाड़ी के लुक और मजबूती पर काफी काम किया है। हालांकि, सामने से देखने पर इसमें थार रॉक्स वाली ही LED हेडलाइट्स और ग्रिल दिखती है। इसके नीचे एक बहुत भारी-भरकम बंपर लगाया गया है। इस बंपर में एक 'विंच' लगी है जो गाड़ी के कीचड़ या गड्ढे में फंसने पर उसे बाहर खींचने में मदद करेगी। गाड़ी के शीशे को बचाने के लिए लोहे के पाइप का ढांचा बनाया गया है। वहीं, बोनट पर एक बड़ा जैक भी दिया गया है ताकि खराब रास्तों पर जरूरत पड़ने पर गाड़ी को तुरंत ठीक किया जा सके।

छत की जगह लगा 'रोल केज' सेना के काम को आसान बनाने के लिए इसमें से भारी दरवाजों को हटा दिया गया है। उनकी जगह लोहे के पाइप वाले ढांचे लगाए गए हैं, ताकि जवान तुरंत गाड़ी के अंदर-बाहर हो सकें और उन्हें बाहर का नजारा भी साफ दिखे। गाड़ी की छत भी हटा दी गई है। वहां एक मजबूत 'रोल केज' लगाया गया है। इस छत पर एक 360-डिग्री घूमने वाला 'टरेट' लगाया जा सकता है, जिस पर मशीन गन फिट की जा सकेगी। यानी यह गाड़ी चलते-फिरते हमले के लिए भी तैयार है।

खराब रास्तों का डर नहीं इस ATV में 18-इंच के बेहद मजबूत टायर लगाए गए हैं। इसकी ऊंचाई भी बढ़ा दी गई है। पथरीले रास्तों पर गाड़ी के नीचे के हिस्से को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए खास 'अंडरबॉडी प्रोटेक्शन' दी गई है। गाड़ी के पिछले हिस्से में दो एक्स्ट्रा पहिए और पेट्रोल-डीजल रखने के लिए अलग से 'जेरीकेन होल्डर' दिया गया है। साथ ही, इसमें सेना का सामान रखने के लिए खास बैग्स और होल्डर्स (MOLLE सिस्टम) भी लगाए गए हैं।