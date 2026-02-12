बिजनेस में 'चार चांद' लगाने आ गया महिंद्रा का UDO, सिंगल चार्ज पर 265Km रेंज; कई ड्राइव मोड भी दिए
महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड ने अपना नया इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर महिंद्रा उड़ो (Mahindra UDO) पेश किया है। कंपनी के मुताबिक, यह व्हीकल लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में डिजाइन, परफॉर्मेंस और कम्फर्ट के नए स्टैंडर्ड स्थापित करने के उद्देश्य से डेवलप किया गया है।
265Km की ARAI सर्टिफाइट रेंज
परफॉर्मेंस के मामले में कंपनी ने 200Km की रियल वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज का दावा किया है। वहीं, इसकी ARAI सर्टिफाइट रेंज 265Km है। व्हीकल में 11.7 kWh कैपेसिटी की IP67 रेटेड लिथियम-आयन बैटरी और 10 kW पीक पावर देने वाला मोटर लगा है। इसमें रेंज, राइड और रेस नाम के तीन ड्राइव मोड मिलते हैं, जो ट्रैफिक और जरूरत के हिसाब से ऑप्शन देते हैं। इसकी टॉप स्पीड 55Km प्रति घंटा तक है।
1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी
इस इलेक्ट्रिक ऑटो में रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग, रिवर्स थ्रॉटल, क्रीप मोड और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो शहरी ट्रैफिक और ढलानों पर ऑपरेशंस को सरल बनाती हैं। सेफ्टी के लिए इसमें पावरफुल ड्रम ब्रेक और ट्यूबलेस टायर दिए हैं। कंपनी इस पर 1.5 लाख किलोमीटर या 6 साल की वारंटी भी ऑफर कर रही है।
कम्फर्ट का पूरा ध्यान रखा
कंपनी ने बताया कि UDO सेगमेंट में पहली बार फुली मोनोकोक प्रोडक्शन पर बेस्ट है, जिससे संरचनात्मक मजबूती और राइड क्वालिटी बेहतर होती है। विमान से प्रेरित डिजाइन, बड़ा विंडशील्ड, एडवांस्ड हेडलैम्प और एयरोडायनामिक बॉडी इसे स्पेसिफिक रोड प्रेजेंस देते हैं। इसके अंदर ड्राइवर के लिए ‘पायलट सीट’ और पैसेंजर्स के लिए अधिक लेगरूम व हेडरूम की व्यवस्था की गई है। इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन और डुअल फ्रंट फोर्क सस्पेंशन असमतल सड़कों पर स्थिरता बढ़ाते हैं।
महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सुमन मिश्रा ने कहा कि यह प्रोडक्ट ग्राहक जरूरतों के गहन अध्ययन पर आधारित है। इसका उद्देश्य अंतिम मील परिवहन को अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और कुशल बनाना है। कंपनी ने बताया कि UDO का प्रोडक्शन तेलंगाना के जहीराबाद प्लांट में किया जा रहा है, जहां ऑटोमोटिक बैटरी असेंबली और रोबोटिक प्रोडक्शन लाइनें स्थापित हैं। बता दें कि भारत, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर बाजार माना जाता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि बेहतर रेंज और ऑपरेशंस लागत में कमी ड्राइवरों की आय बढ़ाने में मदद करेगी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
