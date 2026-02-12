Hindustan Hindi News
बिजनेस में 'चार चांद' लगाने आ गया महिंद्रा का UDO, सिंगल चार्ज पर 265Km रेंज; कई ड्राइव मोड भी दिए

संक्षेप:

Feb 12, 2026 05:17 pm IST Narendra Jijhontiya
महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड ने अपना नया इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर महिंद्रा उड़ो (Mahindra UDO) पेश किया है। कंपनी के मुताबिक, यह व्हीकल लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में डिजाइन, परफॉर्मेंस और कम्फर्ट के नए स्टैंडर्ड स्थापित करने के उद्देश्य से डेवलप किया गया है। UDO की एक्स-शोरूम कीमत 3,84,299 रुपए तय की गई है। जबकि लमिटेड टाइम के लिए इसे 3,58,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर खरीद पाएंगे। चलिए महिंद्रा के इस UDO ई-ऑटो के बारे में विस्तार से जानते हैं।

265Km की ARAI सर्टिफाइट रेंज
परफॉर्मेंस के मामले में कंपनी ने 200Km की रियल वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज का दावा किया है। वहीं, इसकी ARAI सर्टिफाइट रेंज 265Km है। व्हीकल में 11.7 kWh कैपेसिटी की IP67 रेटेड लिथियम-आयन बैटरी और 10 kW पीक पावर देने वाला मोटर लगा है। इसमें रेंज, राइड और रेस नाम के तीन ड्राइव मोड मिलते हैं, जो ट्रैफिक और जरूरत के हिसाब से ऑप्शन देते हैं। इसकी टॉप स्पीड 55Km प्रति घंटा तक है।

1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी
इस इलेक्ट्रिक ऑटो में रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग, रिवर्स थ्रॉटल, क्रीप मोड और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो शहरी ट्रैफिक और ढलानों पर ऑपरेशंस को सरल बनाती हैं। सेफ्टी के लिए इसमें पावरफुल ड्रम ब्रेक और ट्यूबलेस टायर दिए हैं। कंपनी इस पर 1.5 लाख किलोमीटर या 6 साल की वारंटी भी ऑफर कर रही है।

कम्फर्ट का पूरा ध्यान रखा
कंपनी ने बताया कि UDO सेगमेंट में पहली बार फुली मोनोकोक प्रोडक्शन पर बेस्ट है, जिससे संरचनात्मक मजबूती और राइड क्वालिटी बेहतर होती है। विमान से प्रेरित डिजाइन, बड़ा विंडशील्ड, एडवांस्ड हेडलैम्प और एयरोडायनामिक बॉडी इसे स्पेसिफिक रोड प्रेजेंस देते हैं। इसके अंदर ड्राइवर के लिए ‘पायलट सीट’ और पैसेंजर्स के लिए अधिक लेगरूम व हेडरूम की व्यवस्था की गई है। इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन और डुअल फ्रंट फोर्क सस्पेंशन असमतल सड़कों पर स्थिरता बढ़ाते हैं।

महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सुमन मिश्रा ने कहा कि यह प्रोडक्ट ग्राहक जरूरतों के गहन अध्ययन पर आधारित है। इसका उद्देश्य अंतिम मील परिवहन को अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और कुशल बनाना है। कंपनी ने बताया कि UDO का प्रोडक्शन तेलंगाना के जहीराबाद प्लांट में किया जा रहा है, जहां ऑटोमोटिक बैटरी असेंबली और रोबोटिक प्रोडक्शन लाइनें स्थापित हैं। बता दें कि भारत, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर बाजार माना जाता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि बेहतर रेंज और ऑपरेशंस लागत में कमी ड्राइवरों की आय बढ़ाने में मदद करेगी।

Mahindra Auto News Hindi

