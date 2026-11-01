महिंद्रा के ट्रक और बस बिजनेस ने दिखाया दम, 40% पर्सेंट बढ़ी सेल, अक्टूबर में बिके 2838 व्हीकल

महिंद्रा ट्रक एंड बस डिवीजन (MTBD) और SML महिंद्रा की टोटल सेल में ईयर-ऑन-ईयर 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दोनों कंपनियों ने मिलकर अक्टूबर 2026 में घरेलू और एक्सपोर्ट मार्केट में कुल 2,838 व्हीकल डिलिवर किए।

महिंद्रा के ट्रक और बस बिजनेस ने अक्टूबर 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी के महिंद्रा ट्रक एंड बस डिवीजन (MTBD) और SML महिंद्रा की टोटल सेल में ईयर-ऑन-ईयर 40 प्रतिशत जबरदस्त की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दोनों कंपनियों ने मिलकर अक्टूबर 2026 में डोमेस्टिक के साथ एक्सपोर्ट मार्केट में कुल 2,838 व्हीकल डिलिवर किए। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 2,034 यूनिट था। आइए जानते हैं डीटेल।

कार्गो सेगमेंट की बिक्री में 62% की बढ़ोतरी महिंद्रा के ट्रक और बस कारोबार की ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान कार्गो व्हीकल सेगमेंट का रहा। अक्टूबर 2026 में इस सेगमेंट की बिक्री 62 प्रतिशत बढ़कर 2,036 यूनिट हो गई। वहीं, पिछले साल इसी महीने में 1,255 यूनिट बिकी थीं। कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और कुल 802 वाहन बेचे गए।

MTBD की बिक्री में 82% का उछाल महिंद्रा ट्रक एंड बस डिवीजन (MTBD) ने अक्टूबर में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। इसकी कुल बिक्री 82 प्रतिशत बढ़कर 1,773 यूनिट हो गई। यह अक्टूबर 2025 में 975 यूनिट थीं। डिवीजन के कार्गो व्हीकल सेगमेंट में 101 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई और बिक्री 1,504 यूनिट तक पहुंच गई। वहीं, पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 19 प्रतिशत बढ़कर 269 यूनिट रही।

SML महिंद्रा की बिक्री लगभग स्टेबल दूसरी ओर SML महिंद्रा की टोटल सेल में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। कंपनी ने अक्टूबर 2026 में 1,065 वाहन बेचे, जबकि पिछले साल इसी महीने में 1,059 यूनिट की बिक्री हुई थी। इसके कार्गो व्हीकल सेगमेंट की बिक्री 5 प्रतिशत बढ़कर 532 यूनिट रही। हालांकि, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 3 प्रतिशत की गिरावट आई और बिक्री 533 यूनिट रह गई। SML के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन विनोद सहाय ने कहा कि कमोडिटी और इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी पर नजर रखने की जरूरत है। हालांकि, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, पुराने वाहनों को बदलने की मांग और आर्थिक गतिविधियों में तेजी जैसे कारण आने वाले महीनों में कारोबार को लेकर भरोसा देते हैं।