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महिंद्रा का नया ट्रक, 5 साल में 15 लाख रुपये तक का फायदा, 8 साल तक की वॉरंटी

By Kumar Prashant Singh
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महिंद्रा Blazo i-TRK की मार्केट में एंट्री हो गई है। ट्रक की फ्यूल एफिशिएंसी भी जबर्दस्त है और कंपनी का दावा है कि इससे ग्राहक को पांच साल में 15 लाख रुपये तक का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो सकता है।

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महिंद्रा ब्लेजो i-trk
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महिंद्रा ट्रक एंड बस ने अपनी नई Blazo i-TRK हेवी कमर्शियल ट्रक रेंज को अनवील किया है। कंपनी के मुताबिक, इस नई रेंज को बेहतर माइलेज, दमदार परफॉर्मेंस, स्मार्ट कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में अलग तरह की Uptime Guarantee को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी का कहना है कि नया ट्रक फ्लीट ऑपरेटर्स की कमाई बढ़ाने, प्रोडक्टिविटी सुधारने और ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करने में मदद करेगा। ट्रक की फ्यूल एफिशिएंसी भी जबर्दस्त है और कंपनी का दावा है कि इससे ग्राहक को पांच साल में 15 लाख रुपये तक का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो सकता है। आइए डीटेल में जानते हैं इस ट्रक के बारे में।

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320bhp का दमदार इंजन

महिंद्रा ब्लेजो i-TRK में कंपनी का 7.2-लीटर mPOWER इंजन दिया गया है। यह इंजन 320bhp की अधिकतम पावर और 1,100Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसका मैक्सिमम टॉर्क 1,100rpm से 1,700rpm के बीच मिलता है। ट्रक में बेहतर परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए AI-powered iFUELSMART ऑटो ड्राइव मोड, TurboMAXX और OptiFuel टेक्नोलॉजी दी गई हैं। कंपनी का दावा है कि इन तकनीकों से इंजन की कम्बशन एफिशिएंसी, पुल कैपेसिटी और माइलेज बेहतर होता है।

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10% तक बेहतर माइलेज

नई ब्लेजो i-TRK रेंज की सबसे बड़ी खासियत इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है। कंपनी के अनुसार, यह ट्रक 10% तक बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है। कंपनी का दावा है कि इस वजह से ग्राहक को पांच साल में प्रति ट्रक ₹15 लाख तक एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो सकता है। ध्यान रहे कि यह प्रॉफिट निर्धारित नियम और शर्तों के साथ होगा।

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48 घंटे की अपटाइम गारंटी

ब्लेजो i-TRK का सबसे खास फीचर इसका 48-Hour Uptime Guarantee है। अगर किसी ग्राहक का ट्रक तय 48 घंटे के भीतर वापस सड़क पर नहीं आता है, तो कंपनी लागू नियमों और शर्तों के अनुसार हर दिन 10,000 रुपये भुगतान करेगी। इस सर्विस सपोर्ट को महिंद्रा के देशभर में फैले सर्विस नेटवर्क और Mahindra Quick Service Points (mQSPs) का सपोर्ट मिलता है। कंपनी के मुताबिक, mQSPs नेशनल हाईवे पर 75 किलोमीटर और स्टेट हाईवे पर 50 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध हैं।

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पार्ट्स की उपलब्धता की भी गारंटी

कंपनी ने ट्रक के साथ Parts Supply Guarantee भी इंट्रोड्यूस की है। इसके तहत डीलर नेटवर्क में 250 जरूरी पार्ट्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अगर कोई एलिजिबल गारंटीड पार्ट तय 24 घंटे में उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो लागू शर्तों के अनुसार ग्राहक को वह पार्ट फ्री में दिया जाएगा। इसके अलावा 100 से ज्यादा पार्ट्स पर क्लास-लीडिंग वारंटी भी दी जा रही है।

8 साल तक के मेंटेनेंस और वारंटी प्लान

ब्लेजो i-TRK के लिए कंपनी ने 6Y/6L और 8Y/8L mCARE Annual Maintenance Contract और Extended Warranty प्लान लॉन्च किए हैं। टिपर्स के लिए 6,000 से 10,000 घंटे तक के ऑप्शन भी उपलब्ध हैं। इनका मकसद लंबे समय में मेंटेनेंस खर्च कम करना और ट्रक मालिकों को बेहतर ओनरशिप एक्सपीरियंस देना है। इसके अलावा नया Now24x7 मोबाइल ऐप फ्लीट ओनर्स और ट्रांसपोर्टर्स को मोबाइल से कई डिजिटल सर्विसेज और ट्रक से जुड़ी जानकारी को मैनेज करने की सुविधा देता है।

(Photo: India Car News)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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