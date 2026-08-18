थार फेसलिफ्ट से लेकर विजन S तक, अगले साल होने वाली हैं Mahindra की ये चार धाकड़ SUV की एंट्री
यहां हम आपको महिंद्रा की टॉप 4 अपकमिंग गाड़ियों के बारे में बता रहे हैं, जो जल्द ही मार्केट में एंट्री करने वाली हैं। महिंद्रा की इन अपकमिंग एसयूवी में विजन S और थार फेसलिफ्ट भी शामिल हैं।
महिंद्रा इंडियन एसयूवी मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले सालों में कई नए मॉडल लॉन्च करने वाली है । कंपनी का टारगेट 2031 तक 16 नए मॉडल को लॉन्च करने का है। इनमें ICE SUV, लाइफस्टाइल मॉडल और Born Electric रेंज की नई EVs शामिल होंगी। यहां हम आपको महिंद्रा की टॉप 4 अपकमिंग गाड़ियों के बारे में बता रहे हैं, जो अगले साल की शुरुआत में मार्केट में एंट्री कर सकती हैं।
Mahindra Thar Facelift
महिंद्रा अपनी पॉप्युलर 3-डोर थार को जल्द ही बड़े अपडेट के साथ लाने की तैयारी कर रही है। नई थार फेसलिफ्ट में 5-डोर थार रॉक्स से इंस्पायर्ड प्रीमियम डिजाइन और टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। स्पाई फोटोज के मुताबिक इसमें डबल-स्टैक्ड 6-स्लॉट ग्रिल, राउंड LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, 10.25-इंच एचडी टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। एसयूवी में Level 2 ADAS, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और डोर-माउंटेड पावर विंडो कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है। इंजन लाइनअप में 1.5-लीटर डीजल RWD, 2.2-लीटर mHawk डीजल 4WD और 2.0-लीटर mStallion टर्बो-पेट्रोल इंजन कंटिन्यू रह सकते हैं।
Mahindra Vision S
महिंद्रा विजन S कंपनी के नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड कॉम्पैक्ट एसयूवी का प्रीव्यू है। इसका प्रोडक्शन वर्जन 4 मीटर से छोटा होगा और इसका डिजाइन बॉक्सी के साथ रगेड रखा जाएगा। इसे स्कॉर्पियो फैमिली का सबसे छोटा मॉडल भी माना जा रहा है। विजन S में पिक्सल-टाइप LED लाइटिंग, मोटी बॉडी क्लैडिंग और टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील जैसे डिजाइन एलिमेंट्स मिलेंगे। इसका व्हीलबेस करीब 2,665mm बताया गया है, जो इस साइज की एसयूवी के लिए काफी बड़ा है। शुरुआत में इसमें पेट्रोल और डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है। बाद में इसका हाइब्रिड और फुली इलेक्ट्रिक वर्जन भी आ सकता है।
Mahindra Scorpio Lifestyler
महिंद्रा ने Scorpio Lifestyler लाइफस्टाइल डबल-कैब पिकअप को हाल में अनवील किया है। इसे स्कॉर्पियो N के लैडर-फ्रेम चेसिस पर तैयार किया गया है। इसका मुकाबला Toyota Hilux और Isuzu D-Max V-Cross जैसे मॉडल से होगा। इसमें हेवी बॉडी क्लैडिंग, इनवर्टेड L-शेप LED DRLs और एक बड़ा फंक्शनल रियर बेड मिलेगा। पावरट्रेन में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर टर्बो-डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है। इन्हें 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से पेयर किया जा सकता है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि लाइफस्टाइलर को अप्रैल 2027 तक लॉन्च किया जाएगा। इसकी शुरुआती कीमत 19.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होगी।
Mahindra BE 07
महिंद्रा BE 07 कंपनी की Born Electric रेंज का चौथा मॉडल होगा और इसे INGLO मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। इसका डिजाइन ट्रेडिशनल एसयूवी जैसा ज्यादा प्रैक्टिकल और बॉक्सी होगा। स्पाई फोटोज में फ्रेमलेस डोर और फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल जैसे डिजाइन एलिमेंट्स सामने आ चुके हैं। BE 07 को BE 6 Sporteq और XEV 9e के बीच पोजिशन किया जाएगा। इसका मुकाबला Tata Harrier EV जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी से होगा। इसमें 59kWh, 70kWh और 79kWh के बैटरी पैक ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। इसमें फ्रंट-एक्सल-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर दिया जा सकता है, जबकि बड़े बैटरी पैक वाले टॉप वेरिएंट की रियल ड्राइविंग रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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