अपनी नई 7-सीटर XEV 9s इलेक्ट्रिक कार की डिमांड के लिए महिंद्रा तैयार, 2 लाख लोगों को दे पाएगी डिलीवरी

अपनी नई 7-सीटर XEV 9s इलेक्ट्रिक कार की डिमांड के लिए महिंद्रा तैयार, 2 लाख लोगों को दे पाएगी डिलीवरी

संक्षेप:

महिंद्रा ने अपने EV सेक्शन में प्रोडक्शन बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी को XEV 9s से ज्यादा वॉल्यूम मिलने की उम्मीद है। ऑटोमेकर अभी अपनी XEV 9e और BE 6 BEVs की हर महीने 5,000 यूनिट तक बना रहा है, लेकिन FY26 के आखिर तक प्रोडक्शन लाइन में 3,000 और यूनिट जोड़ देगा।

Wed, 3 Dec 2025 12:13 PMNarendra Jijhontiya
Mahindra XEV 9S

महिंद्रा ने अपने EV सेक्शन में प्रोडक्शन बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी को XEV 9s से ज्यादा वॉल्यूम मिलने की उम्मीद है। ऑटोमेकर अभी अपनी XEV 9e और BE 6 BEVs की हर महीने 5,000 यूनिट तक बना रहा है, लेकिन FY26 के आखिर तक प्रोडक्शन लाइन में 3,000 और यूनिट जोड़ देगा। उसे उम्मीद है कि सेल्स की संभावना मौजूदा लाइनअप से लगभग दोगुनी होगी। कंपनी ने कहा है कि वह हर साल 1 लाख यूनिट तक बना सकता है। वहीं, जरूरत पड़ने पर ऑपरेशनल कैपेसिटी को 2 लाख यूनिट तक बढ़ाया जा सकता है।

अपनी पारंपरिक स्टाइलिंग, बड़ी मौजूदगी और फीचर लिस्ट को देखते हुए, कंपनी को उम्मीद है कि यह XEV 9e और BE 6 को पीछे छोड़ देगा और बेस्टसेलर बन जाएगा। उसने कहा कि 9e, जो उसके मौजूदा EV सेगमेंट का लगभग 60% हिस्सा रखता है। कंपनी दक्षिण में बड़ी सफलता देख रही थी और उसे उम्मीद थी कि 9s उत्तर भारत में ऐसे मार्केट खोलेगा जहां इस तरह की गाड़ियों की डिमांड है। XEV 9s कंपनी की पहली तीन-रो वाली इलेक्ट्रिक SUV है। इसे चार ट्रिम, तीन पावरट्रेन ऑप्शन और 6 कलर स्कीम में लॉन्च किया गया है।

महिंद्रा XEV 9S के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

महिंद्रा की 7-सीटर XEV 9S के बेस वैरिएंट 'पैक वन अबव' की एक्स-शोरूम कीमत 19.95 लाख रुपए है। इस इलेक्ट्रिक SUV में 59kWh का बैटरी पैक मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 521Km है। वहीं, पैक वन अबव को यदि 79kWh बैटरी पैक के साथ खरीदते हैं तब इसकी कीमत 2 लाख रुपए ज्यादा यानी 21.95 लाख रुपए है। ये सिंगल चार्ज पर 679Km की रेंज देती है।

महिंद्रा XEV 9S के बेस वैरिएंट पैक वन अबव के सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी, फंक्शनल और स्टाइल फीचर्स की बात करें तो सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट में LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, सभी डिस्क ब्रेक और अलग-अलग टायर मॉनिटरिंग के साथ TPMS मिलता है। स्टाइल फीचर्स के तौर पर इस कार में पैनोरमिक सनरूफ, LED लाइटिंग और रियर स्पॉइलर दिया है।

बात करें फंक्शनल फीचर्स की तो इसमें स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग फंक्शन के साथ दूसरी रो 60:40 स्प्लिट सीटें, रिक्लाइनिंग फंक्शन के साथ तीसरी रो सीटें, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री, स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग (टिल्ट एडजस्टमेंट के अलावा), 6-वे मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 4-वे मैनुअली एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट और ड्रेन होल के साथ 150 लीटर फ्रंक स्टोरेज मिलता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
