अपनी नई 7-सीटर XEV 9s इलेक्ट्रिक कार की डिमांड के लिए महिंद्रा तैयार, 2 लाख लोगों को दे पाएगी डिलीवरी

Wed, 3 Dec 2025 12:13 PM

महिंद्रा ने अपने EV सेक्शन में प्रोडक्शन बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी को XEV 9s से ज्यादा वॉल्यूम मिलने की उम्मीद है। ऑटोमेकर अभी अपनी XEV 9e और BE 6 BEVs की हर महीने 5,000 यूनिट तक बना रहा है, लेकिन FY26 के आखिर तक प्रोडक्शन लाइन में 3,000 और यूनिट जोड़ देगा। उसे उम्मीद है कि सेल्स की संभावना मौजूदा लाइनअप से लगभग दोगुनी होगी। कंपनी ने कहा है कि वह हर साल 1 लाख यूनिट तक बना सकता है। वहीं, जरूरत पड़ने पर ऑपरेशनल कैपेसिटी को 2 लाख यूनिट तक बढ़ाया जा सकता है।

अपनी पारंपरिक स्टाइलिंग, बड़ी मौजूदगी और फीचर लिस्ट को देखते हुए, कंपनी को उम्मीद है कि यह XEV 9e और BE 6 को पीछे छोड़ देगा और बेस्टसेलर बन जाएगा। उसने कहा कि 9e, जो उसके मौजूदा EV सेगमेंट का लगभग 60% हिस्सा रखता है। कंपनी दक्षिण में बड़ी सफलता देख रही थी और उसे उम्मीद थी कि 9s उत्तर भारत में ऐसे मार्केट खोलेगा जहां इस तरह की गाड़ियों की डिमांड है। XEV 9s कंपनी की पहली तीन-रो वाली इलेक्ट्रिक SUV है। इसे चार ट्रिम, तीन पावरट्रेन ऑप्शन और 6 कलर स्कीम में लॉन्च किया गया है।

महिंद्रा XEV 9S के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस महिंद्रा की 7-सीटर XEV 9S के बेस वैरिएंट 'पैक वन अबव' की एक्स-शोरूम कीमत 19.95 लाख रुपए है। इस इलेक्ट्रिक SUV में 59kWh का बैटरी पैक मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 521Km है। वहीं, पैक वन अबव को यदि 79kWh बैटरी पैक के साथ खरीदते हैं तब इसकी कीमत 2 लाख रुपए ज्यादा यानी 21.95 लाख रुपए है। ये सिंगल चार्ज पर 679Km की रेंज देती है।

महिंद्रा XEV 9S के बेस वैरिएंट पैक वन अबव के सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी, फंक्शनल और स्टाइल फीचर्स की बात करें तो सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट में LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, सभी डिस्क ब्रेक और अलग-अलग टायर मॉनिटरिंग के साथ TPMS मिलता है। स्टाइल फीचर्स के तौर पर इस कार में पैनोरमिक सनरूफ, LED लाइटिंग और रियर स्पॉइलर दिया है।