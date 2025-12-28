बजट रखिए तैयार! 2026 में मार्केट आएगी महिंद्रा की ये तीन धांसू SUV; इनमें नई स्कॉर्पियो भी शामिल

संक्षेप: महिंद्रा इस साल नए प्रोडक्ट्स की जबरदस्त बौछार कर चुकी है। यह सिलसिला 2026 तक भी जारी रहने वाला है। कंपनी अगले साल कई नई गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी में है जिनमें से तीन बड़ी SUV होंगी।

Dec 28, 2025 02:06 pm IST

महिंद्रा इस साल नए प्रोडक्ट्स की जबरदस्त बौछार कर चुकी है। यह सिलसिला 2026 तक भी जारी रहने वाला है। कंपनी अगले साल कई नई गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी में है जिनमें से तीन बड़ी SUV होंगी। ये सभी मॉडल्स उन ग्राहकों को टारगेट करेंगी जो दमदार लुक, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मजबूत परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों की तलाश में रहते हैं। महिंद्रा की स्ट्रेटजी फ्लैगशिप और पॉपुलर SUVs को और ज्यादा प्रीमियम बनाकर मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करना। ऐसे में आइए जानते हैं कंपनी की अपकमिंग एसयूवी के बारे में विस्तार से।

महिंद्रा XUV 7XO महिंद्रा की 2026 में पहली बड़ी लॉन्च XUV 7XO होगी जो मौजूदा XUV700 का फेसलिफ्टेड वर्जन है। कंपनी इसे 5 जनवरी को लॉन्च करने जा रही है। इसके लिए 21,000 रुपये की टोकन अमाउंट के साथ प्री-बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। नई XUV 7XO के एक्सटीरियर में शार्प हेडलैंप्स, नया छह-स्लॉट अपर ग्रिल, रीडिजाइन्ड बंपर, बड़े 19-इंच अलॉय व्हील्स और XEV 9S से इंस्पायर्ड टेक्निकल टेललैंप्स मिलेंगे। इंटीरियर भी पूरी तरह नया होगा, जिसमें रीडिजाइन्ड डैशबोर्ड के साथ तीन 12.3-इंच की बड़ी स्क्रीन, नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और ब्राउन कलर थीम देखने को मिलेगी।

धांसू होंगे एसयूवी के फीचर्स फीचर्स के मामले में भी XUV 7XO काफी आगे होगी। इसमें 6-वे पावर फ्रंट पैसेंजर सीट के साथ पावर बॉस मोड की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा, AR हेड-अप डिस्प्ले, सेकेंड रो में वेंटिलेटेड सीट्स और आगे-पीछे दोनों तरफ डुअल वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यह SUV XUV700 वाले ही पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शंस के साथ आएगी।

महिंद्रा Scorpio-N फेसलिफ्ट इसके बाद मार्च में महिंद्रा Scorpio-N का पहला फेसलिफ्ट लॉन्च कर सकती है। इसे कंपनी ने 2022 में पेश किया था। फेसलिफ्टेड Scorpio-N में नए बंपर, बदला हुआ हेडलैंप ग्राफिक्स, नया छह-स्लॉट ग्रिल और नए 17-इंच अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं। केबिन में भी 10.25-इंच के नए डिस्प्ले, नई ट्रिम मटेरियल और नया कलर स्कीम देखने को मिल सकता है।