बजट रखिए तैयार! 2026 में मार्केट आएगी महिंद्रा की ये तीन धांसू SUV; इनमें नई स्कॉर्पियो भी शामिल

बजट रखिए तैयार! 2026 में मार्केट आएगी महिंद्रा की ये तीन धांसू SUV; इनमें नई स्कॉर्पियो भी शामिल

संक्षेप:

महिंद्रा इस साल नए प्रोडक्ट्स की जबरदस्त बौछार कर चुकी है। यह सिलसिला 2026 तक भी जारी रहने वाला है। कंपनी अगले साल कई नई गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी में है जिनमें से तीन बड़ी SUV होंगी।

Dec 28, 2025 02:06 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा इस साल नए प्रोडक्ट्स की जबरदस्त बौछार कर चुकी है। यह सिलसिला 2026 तक भी जारी रहने वाला है। कंपनी अगले साल कई नई गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी में है जिनमें से तीन बड़ी SUV होंगी। ये सभी मॉडल्स उन ग्राहकों को टारगेट करेंगी जो दमदार लुक, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मजबूत परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों की तलाश में रहते हैं। महिंद्रा की स्ट्रेटजी फ्लैगशिप और पॉपुलर SUVs को और ज्यादा प्रीमियम बनाकर मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करना। ऐसे में आइए जानते हैं कंपनी की अपकमिंग एसयूवी के बारे में विस्तार से।

महिंद्रा XUV 7XO

महिंद्रा की 2026 में पहली बड़ी लॉन्च XUV 7XO होगी जो मौजूदा XUV700 का फेसलिफ्टेड वर्जन है। कंपनी इसे 5 जनवरी को लॉन्च करने जा रही है। इसके लिए 21,000 रुपये की टोकन अमाउंट के साथ प्री-बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। नई XUV 7XO के एक्सटीरियर में शार्प हेडलैंप्स, नया छह-स्लॉट अपर ग्रिल, रीडिजाइन्ड बंपर, बड़े 19-इंच अलॉय व्हील्स और XEV 9S से इंस्पायर्ड टेक्निकल टेललैंप्स मिलेंगे। इंटीरियर भी पूरी तरह नया होगा, जिसमें रीडिजाइन्ड डैशबोर्ड के साथ तीन 12.3-इंच की बड़ी स्क्रीन, नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और ब्राउन कलर थीम देखने को मिलेगी।

धांसू होंगे एसयूवी के फीचर्स

फीचर्स के मामले में भी XUV 7XO काफी आगे होगी। इसमें 6-वे पावर फ्रंट पैसेंजर सीट के साथ पावर बॉस मोड की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा, AR हेड-अप डिस्प्ले, सेकेंड रो में वेंटिलेटेड सीट्स और आगे-पीछे दोनों तरफ डुअल वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यह SUV XUV700 वाले ही पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शंस के साथ आएगी।

महिंद्रा Scorpio-N फेसलिफ्ट

इसके बाद मार्च में महिंद्रा Scorpio-N का पहला फेसलिफ्ट लॉन्च कर सकती है। इसे कंपनी ने 2022 में पेश किया था। फेसलिफ्टेड Scorpio-N में नए बंपर, बदला हुआ हेडलैंप ग्राफिक्स, नया छह-स्लॉट ग्रिल और नए 17-इंच अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं। केबिन में भी 10.25-इंच के नए डिस्प्ले, नई ट्रिम मटेरियल और नया कलर स्कीम देखने को मिल सकता है।

महिंद्रा थार फेसलिफ्ट

दूसरी ओर थार की बात करें तो हाल ही में फेसलिफ्ट के बाद अब इसके टू-डोर वर्जन पर एक और कॉस्मेटिक अपडेट की तैयारी चल रही है। इसमें bi-LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, नया ग्रिल, बड़े 19-इंच व्हील्स और Thar Roxx से मिलते-जुलते डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही वेंटिलेटेड सीट्स, पावर-फोल्डिंग ORVMs और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
