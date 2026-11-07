हो जाइए तैयार! जून 2027 तक 3 धाकड़ SUV लेकर आएगी महिंद्रा, जानिए पूरी डिटेल्स

महिंद्रा एंड महिंद्रा भारतीय मार्केट में अगले साल तीन नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि जून, 2027 तक इन तीनों मॉडल को मार्केट में उतारा जाएगा।

महिंद्रा एंड महिंद्रा भारतीय मार्केट में अगले साल तीन नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि जून, 2027 तक इन तीनों मॉडल को मार्केट में उतारा जाएगा। हालांकि, कंपनी ने अभी इनके नाम का खुलासा नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि इनमें महिंद्रा विजन एस, महिंद्रा बीई 07 और महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइल पिकअप शामिल होंगे। ये तीनों मॉडल अभी टेस्टिंग के दौर में हैं और इन्हें कई बार सड़कों पर देखा जा चुका है। इनकी डिजाइन से लेकर फीचर्स तक की जानकारी सामने आ चुकी है। आइए जानते हैं इन तीनों मॉडल में क्या कुछ खास मिलने वाला है।

महिंद्रा विजन S महिंद्रा विजन S कॉन्सेप्ट को पहली बार 2025 में दिखाया गया था। इसका प्रोडक्शन मॉडल 4-मीटर से छोटी एक मजबूत SUV होगी। इसे स्कॉर्पियो फैमिली में शामिल किया जा सकता है। इसमें बॉक्सी डिजाइन, आगे की तरफ खास ग्रिल, LED हेडलैंप और स्पोर्टी बंपर मिलेंगे। इसके अलावा, SUV में बड़े व्हील आर्च, 360-डिग्री कैमरा, साइड फुटस्टेप, फ्लश डोर हैंडल और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।

शानदार होगी केबिन केबिन में कर्व्ड डुअल स्क्रीन सेटअप, तीन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, डुअल-जोन AC, पीछे AC वेंट्स और वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto मिल सकते हैं। इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, छह एयरबैग, TPMS और लेवल 2 ADAS भी मिलने की उम्मीद है। यह महिंद्रा का पहला मॉडल होगा, जो NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बनेगा। इस प्लेटफॉर्म पर पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां तैयार की जा सकती हैं।

महिंद्रा BE 07 महिंद्रा अपनी BE इलेक्ट्रिक SUV सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 2027 की पहली छमाही में BE 07 लॉन्च करेगी। इसकी शुरुआती कीमत करीब 25 लाख रुपये हो सकती है। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला MG Hector Tomahawk EV, टाटा हैरियर EV और आने वाली टाटा सफारी EV से होगा। इसमें 59kWh, 70kWh और 75kWh के बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। एसयूवी की रेंज 650 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है।

INGLO प्लेटफॉर्म पर होगी तैयार यह INGLO प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी। इसमें BE 06 जैसी डिजाइन देखने को मिल सकती है। इसमें बंद ग्रिल, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED DRLs, बड़े अलॉय व्हील, फ्लश डोर हैंडल और C-शेप LED टेललैंप मिल सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल 2 ADAS मिलने की उम्मीद है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइल पिकअप महिंद्रा ने अगस्त, 2026 में स्कॉर्पियो लाइफस्टाइल पिकअप के प्रोडक्शन मॉडल को दिखाया था। यह स्कॉर्पियो एन पर बेस्ड होगी। इसका डिजाइन काफी मजबूत होगा। इसमें बड़ी चौकोर ग्रिल, क्रोम फिनिश, LED हेडलैंप, स्पोर्टी बंपर और LED फॉग लैंप मिलेंगे। इसके अलावा, डुअल-कैब लेआउट, 18-इंच अलॉय व्हील, स्नोर्कल और पीछे LED टेललैंप दिए जाएंगे।