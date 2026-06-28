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महिंद्रा की नई SUVs, लिस्ट में मिनी स्कॉर्पियो भी, 10 लाख रुपये से कम हो सकती है कीमत

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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महिंद्रा अपनी दो नई एसयूनी लाने की तैयारी कर रहा है। इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा चर्चा अपडेटेड XUV 3XO और नई मिनी स्कॉर्पियो की है। आइए जानते हैं महिंद्रा अपनी नई गाड़ियों में क्या कुछ ऑफर कर सकता है।

महिंद्रा की नई SUVs, लिस्ट में मिनी स्कॉर्पियो भी, 10 लाख रुपये से कम हो सकती है कीमत
Mahindra XUV 3XO
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महिंद्रा फैन्स के लिए आने वाला टाइम बेहद एक्साइटिंग रहने वाला है। कंपनी इंडियन मार्केट में कई नई SUVs लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। खास बात यह है कि आने वाली कुछ गाड़ियां सब-4 मीटर सेगमेंट में होंगी। ऐसे में इनकी कीमत भी 10 लाख रुपये से कम भी हो सकती है। महिंद्रा के इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा चर्चा अपडेटेड XUV 3XO और नई मिनी स्कॉर्पियो की है। आइए जानते हैं महिंद्रा अपनी नई गाड़ियों में क्या कुछ ऑफर कर सकता है।

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नई जनरेशन XUV 3XO में होंगे बड़े बदलाव

महिंद्रा अपनी पॉप्युलर कॉम्पैक्ट SUV XUV 3XO को बड़ा अपडेट देने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सिर्फ फेसलिफ्ट नहीं बल्कि एक तरह का जनरेशन अपडेट हो सकता है। इतना ही नहीं, कंपनी इसका नाम भी बदल सकती है। नई XUV 3XO को NU_IQ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है, जो मौजूदा मॉडल से ज्यादा रगेड और मॉडर्न होगा। इसका डिजाइन पिछले साल दिखाए गए Vision X कॉन्सेप्ट से मिलता-जुलता हो सकता है।

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नई SUV के इंटीरियर में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें नया डैशबोर्ड लेआउट, बड़ी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट स्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, लेवल 2+ ADAS और स्टैंडर्ड 6 एयरबैग जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।

इंजन ऑपशन्स में मौजूदा 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन को जारी रखा जा सकता है। हालांकि, कंपनी एक नया हाइब्रिड पावरट्रेन भी ला सकती है, लेकिन इसकी ऑफिशियल जानकारी अभी सामने नहीं आई है। नई XUV 3XO के 2028 के मिड तक लॉन्च होने की उम्मीद है। अपडेट के बाद इसकी कीमत में करीब 80 हजार रुपये से 1.5 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

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आ रही है महिंद्रा मिनी स्कॉर्पियो

महिंद्रा अपनी एक नई कॉम्पैक्ट SUV पर भी काम कर रही है, जिसे फिलहाल मिनी स्कॉर्पियो कहा जा रहा है। यह कंपनी की लाइनअप में XUV 3XO के साथ सेल की जाएगी। माना जा रहा है कि यह स्कॉर्पियो का छोटा लेकिन ज्यादा रफ-एंड-टफ अवतार होगी। अगर इसका डिजाइन Vision S कॉन्सेप्ट जैसा रहा, तो इसमें मिनी डिफेंडर जैसा बॉक्सी लुक देखने को मिल सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें 4WD (फोर-व्हील ड्राइव) सिस्टम मिलने की संभावना है, जो XUV 3XO में नहीं मिलता।

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इसके इंटीरियर में नया इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेवल 2+ ADAS, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट, रियर AC वेंट्स और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसके इंजन ऑप्शन XUV 3XO जैसे हो सकते हैं। इसके अलावा कंपनी आगे चल कर इसका हाइब्रिड वर्जन भी ला सकती है। कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट अभी नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह भारत में NU_IQ प्लेटफॉर्म पर आने वाली पहली SUV हो सकती है। इसकी लॉन्चिंग 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में हो सकती है। कीमत की बात करें तो इसका ऑन-रोड प्राइस (मुंबई) करीब 10 लाख से 18 लाख रुपये के बीच हो सकता है।

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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