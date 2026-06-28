महिंद्रा की नई SUVs, लिस्ट में मिनी स्कॉर्पियो भी, 10 लाख रुपये से कम हो सकती है कीमत

महिंद्रा अपनी दो नई एसयूनी लाने की तैयारी कर रहा है। इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा चर्चा अपडेटेड XUV 3XO और नई मिनी स्कॉर्पियो की है। आइए जानते हैं महिंद्रा अपनी नई गाड़ियों में क्या कुछ ऑफर कर सकता है।

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महिंद्रा फैन्स के लिए आने वाला टाइम बेहद एक्साइटिंग रहने वाला है। कंपनी इंडियन मार्केट में कई नई SUVs लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। खास बात यह है कि आने वाली कुछ गाड़ियां सब-4 मीटर सेगमेंट में होंगी। ऐसे में इनकी कीमत भी 10 लाख रुपये से कम भी हो सकती है। महिंद्रा के इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा चर्चा अपडेटेड XUV 3XO और नई मिनी स्कॉर्पियो की है। आइए जानते हैं महिंद्रा अपनी नई गाड़ियों में क्या कुछ ऑफर कर सकता है।

नई जनरेशन XUV 3XO में होंगे बड़े बदलाव महिंद्रा अपनी पॉप्युलर कॉम्पैक्ट SUV XUV 3XO को बड़ा अपडेट देने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सिर्फ फेसलिफ्ट नहीं बल्कि एक तरह का जनरेशन अपडेट हो सकता है। इतना ही नहीं, कंपनी इसका नाम भी बदल सकती है। नई XUV 3XO को NU_IQ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है, जो मौजूदा मॉडल से ज्यादा रगेड और मॉडर्न होगा। इसका डिजाइन पिछले साल दिखाए गए Vision X कॉन्सेप्ट से मिलता-जुलता हो सकता है।

नई SUV के इंटीरियर में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें नया डैशबोर्ड लेआउट, बड़ी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट स्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, लेवल 2+ ADAS और स्टैंडर्ड 6 एयरबैग जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।

इंजन ऑपशन्स में मौजूदा 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन को जारी रखा जा सकता है। हालांकि, कंपनी एक नया हाइब्रिड पावरट्रेन भी ला सकती है, लेकिन इसकी ऑफिशियल जानकारी अभी सामने नहीं आई है। नई XUV 3XO के 2028 के मिड तक लॉन्च होने की उम्मीद है। अपडेट के बाद इसकी कीमत में करीब 80 हजार रुपये से 1.5 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

आ रही है महिंद्रा मिनी स्कॉर्पियो महिंद्रा अपनी एक नई कॉम्पैक्ट SUV पर भी काम कर रही है, जिसे फिलहाल मिनी स्कॉर्पियो कहा जा रहा है। यह कंपनी की लाइनअप में XUV 3XO के साथ सेल की जाएगी। माना जा रहा है कि यह स्कॉर्पियो का छोटा लेकिन ज्यादा रफ-एंड-टफ अवतार होगी। अगर इसका डिजाइन Vision S कॉन्सेप्ट जैसा रहा, तो इसमें मिनी डिफेंडर जैसा बॉक्सी लुक देखने को मिल सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें 4WD (फोर-व्हील ड्राइव) सिस्टम मिलने की संभावना है, जो XUV 3XO में नहीं मिलता।