महिंद्रा की बड़ी तैयारी: नई कॉम्पैक्ट SUV से लेकर थार-स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट तक, जानिए क्या-क्या आने वाला है

महिंद्रा आने वाले समय में अपने ग्राहकों के लिए कई नई और अपडेटेड गाड़ियां लाने की तैयारी में है। दरअसल, कंपनी आने वाले सालों में नई कारें, फेसलिफ्ट मॉडल और कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड SUV को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। चर्चा है कि महिंद्रा एक नई कॉम्पैक्ट SUV पर भी काम कर रही है जो Vision S कॉन्सेप्ट से प्रेरित होगी। यह गाड़ी करीब 2027 तक आ सकती है। यह कंपनी के नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बनेगी। साफ है कि महिंद्रा लंबी रेस की तैयारी कर रही है और SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। आइए जानते हैं कंपनी के अपकमिंग मॉडलों के बारे में विस्तार से।

महिंद्रा स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट नई गाड़ियों के साथ-साथ कंपनी अपनी पॉपुलर एसयूवी को भी अपडेट करने वाली है। इसमें महिंद्रा स्कॉर्पियो N और स्कॉर्पियो क्लासिक शामिल हैं। दोनों ही मॉडल्स के मिड-साइकिल फेसलिफ्ट आने की उम्मीद है। अभी जो टेस्टिंग मॉडल नजर आए हैं, उनसे लगता है कि बाहर से ज्यादा बड़े बदलाव नहीं होंगे। केबिन में नए फीचर्स, ज्यादा टेक्नोलॉजी और बेहतर सेफ्टी फीचर्स मिल सकते हैं। हालांकि, स्कॉर्पियो N के इंजन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा।

महिंद्रा थार फेसलिफ्ट इसी बीच महिंद्रा अपनी फेमस ऑफ-रोड SUV महिंद्रा थार के 3-डोर वर्जन को भी नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है। टेस्टिंग के दौरान जो गाड़ियां दिखी हैं उनसे पता चलता है कि इसमें थार रॉक्स जैसी कुछ स्टाइलिंग देखने को मिल सकती है। साथ ही इंटीरियर पहले से ज्यादा प्रीमियम होगा और फीचर्स बढ़ेंगे। इसके अलावा, डिजिटल टेक्नोलॉजी पर भी जोर दिया जाएगा।