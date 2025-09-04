महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो से हुंडई क्रेटा, टोयोटा इनोवा तक; GST 2.0 से इतनी सस्ती हो जाएंगी ये पॉपुलर कार

सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। हालांकि, अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है।

22 सिंतबर, 2025 से देश के अंदर छोटी कारों को खरीदना सस्ता हो जाएगा। दरअसल, मोदी सरकार अब छोटी कारों पर 28% की जगह सिर्फ 18% GST ही देगी। यानी ग्राहकों को 10% टैक्स कम देना होगा। ऐसे में अब देश के अंद बिकने वाले कई पॉपुलर मॉडल जैसे मारुति ऑल्टो K10, मारुति स्विफ्ट और डिजायर, हुंडई ग्रैंड i10, हुंडई क्रेटा, महिंद्रा थार को खरीदना सस्ता हो जाएगा। हालांकि, GST काउंसिल ने इसके लिए कुछ पैमाना तय किए हैं। इनके आधार पर ही कारों के मौजूदा टैक्स स्लैब को कम किया जाएगा। चलिए सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं।

पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।

सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। हालांकि, अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को घटाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन 22% सेस पहले की तरह ही रहेगा।

देश की पॉपुलर कारों पर GST 2.0 का असर मारुति सुजुकी ऑल्टो K10

यह भारत की सबसे अफॉर्डेबल कार है। ये कुछ चुनिंदा 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन वाली हैचबैक कारों में से एक है। यह प्राइवेट और टैक्सी सर्विस दोनों एरिया में पॉपुलर है। संशोधित GST के साथ ऑल्टो K10 की कीमत में कमी आएगी। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 4.23 लाख रुपए से घटकर लगभग 3.81 लाख रुपए के करीब हो सकती है।

मारुति सुजुकी स्विफ्ट और डिजायर

इन दोनों पॉपुलर कारों पर 28% की बजाय 18% GST लगेगा। इन कारों की कीमतों में लगभग 60,000 रुपए की कमी आने की उम्मीद है।

हुंडई ग्रैंड i10

यह हुंडई की एंट्री लेवल हैचबैक है जो कई एडवांस्ट फीचर्स के साथ आती है। GST 2.0 के साथ, 1.2-लीटर इंजन वाली यह छोटी हैचबैक 5.98 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से घटकर लगभग 5.51 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) तक जाने की संभावना है।

मारुति सुजुकी एस-प्रेसो

1.0-लीटर इंजन वाली एक और अफॉर्डेबल मारुति हैचबैक की कीमत में कमी आएगी। 4.26 लाख रुपए की कीमत वाली इस कार की कीमत अब GST दर में बदलाव के साथ 3.83 लाख रुपए हो सकती है।

रेनो क्विड

मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 को रेनो क्विड का डायरेक्ट कॉम्पटीटर माना जाता है। ये फ्रांसीसी कंपनी की एकमात्र हैचबैक है। संशोधित GST दरों के साथ, क्विड की कीमत में लगभग 40,000 रुपए की कमी आ सकती है।

टाटा नेक्सन

भारत में सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV में से एक टाटा नेक्सन है। ये इंजन और लंबाई के मामले में 18% की कैटेगरी में आती है, की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिलेगी। बेस मॉडल की कीमतों में लगभग 80,000 रुपए की कमी आ सकती है।

हुंडई क्रेटा

भारत की सबसे लोकप्रिय SUV में से एक क्रेटा अब 40% GST के दायरे में आएगी, जबकि पहले इस पर 43% कर लगता था, जिसमें 28% GST और 15% उपकर शामिल था। अब इसकी कीमत में 3% की कमी आने की उम्मीद है, जिससे उपभोक्ताओं को थोड़ा फायदा होगा।

महिंद्रा थार

यह लाइफस्टाइल SUV भारतीय बाजारों में असली ऑफ-रोडर्स में से एक मानी जाती है। वर्तमान में इस पर वैरिएंट के आधार पर 45 से 50% कर लगता है। हालांकि, नई GST व्यवस्था के साथ अब इस कार पर 40% टैक्स लगेगा।

महिंद्रा स्कॉर्पियो

वर्तमान में इस SUV के अधिकांश वैरिएंट पर 50% टैक्स लगता है, जिसमें 28% GST और 22% उपकर शामिल है। उपकर खत्म होने के साथ, स्कॉर्पियो पर अब 40% GST लगेगा।