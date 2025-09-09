Mahindra Thar Tentative Prices after GST cut from 22 Sep 2025, check all details एक झटके में ₹1.35 लाख तक सस्ती हुई महिंद्रा थार, सबसे ज्यादा घटी इस मॉडल की कीमत; 22 सितंबर के बाद मचेगी लूट, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra Thar Tentative Prices after GST cut from 22 Sep 2025, check all details

एक झटके में ₹1.35 लाख तक सस्ती हुई महिंद्रा थार, सबसे ज्यादा घटी इस मॉडल की कीमत; 22 सितंबर के बाद मचेगी लूट

GST कटौती के बाद महिंद्रा थार एक झटके में 1.35 लाख तक सस्ती हो गई है। महिंद्रा की इस एसयूवी की 22 सितंबर 2025 के बाद लूट मच सकती है, जिससे इसका वेटिंग पीरियड भी बढ़ सकता है। आइए जानते हैं कि सबसे ज्यादा किस मॉडल की कीमत घटी है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 12:58 PM
share Share
Follow Us on
एक झटके में ₹1.35 लाख तक सस्ती हुई महिंद्रा थार, सबसे ज्यादा घटी इस मॉडल की कीमत; 22 सितंबर के बाद मचेगी लूट
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Mahindra Thararrow

भारत सरकार के GST 2.0 सुधार का असर अब धीरे-धीरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में साफ दिखने लगा है। इसी कड़ी में महिंद्रा थार (Mahindra Thar) भी अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले नए रेट्स को अपनाते हुए पहले ही थार को नई कीमतों पर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। इसीलिए, आज हम यहां आपको बताएंगे कि कौन-से थार वैरिएंट्स में कितनी कटौती हुई है और पुरानी और नई कीमतों में कितना फर्क आया है। इसके साथ ही जानेंगे कि किस वैरिएंट पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है।

ये भी पढ़ें:GST कटौती के बाद मारुति, महिंद्रा, हुंडई, टाटा समेत अन्य कारों की कीमत?

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra Thar

Mahindra Thar

₹ 11.5 - 17.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Marazzo

Mahindra Marazzo

₹ 14.59 - 17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Astor

MG Astor

₹ 11.48 - 17.73 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar Facelift

Mahindra Thar Facelift

₹ 12 - 18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Elevate

Honda Elevate

₹ 11.91 - 16.93 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio Classic

Mahindra Scorpio Classic

₹ 13.77 - 17.72 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

महिंद्रा थार पर GST कटौती का असर

नए GST रिफॉर्म के तहत 4WD वैरिएंट्स पर करीब 5.4%–5.75% तक की कटौती हुई है। वहीं, 1.5L RWD मैनुअल वैरिएंट्स पर सबसे बड़ा फायदा मिला है, जहां इसकी कीमत करीब 10.3% तक गिर गई है। कुल मिलाकर थार की कीमतों में 1.35 लाख तक की गिरावट देखने को मिल रही है। आइए नीचे दिए महिंद्रा X पोस्ट में महिंद्रा थार रॉक्स और महिंद्रा थार की वैरिएंट वाइज कीमतें जानते हैं।

GST कटौती के बाद महिंद्रा थार रॉक्स की कीमतें

GST कटौती के बाद महिंद्रा थार रॉक्स की कीमतें

GST कटौती के बाद महिंद्रा थार की संभावित कीमतें

महिंद्रा थार की पुरानी और नई कीमतों की तुलना
1.5L Turbo Diesel-Manual 2WD
वैरिएंटमौजूदा कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
AX (O) Hard TopRs. 11,50,001-Rs. 1,18,300Rs. 10,31,701-10.29%
LX Hard TopRs. 13,16,000-Rs. 1,35,400Rs. 11,80,600-10.29%
2.2L Turbo Diesel-Manual 4WD
वैरिएंटमौजूदा कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
LX 4WD Hard TopRs. 16,12,000-Rs. 86,900Rs. 15,25,100-5.39%
2.2L Turbo Diesel-Auto (TC) 4WD
वैरिएंटमौजूदा कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
LX 4WD Hard TopRs. 17,62,000-Rs. 1,01,400Rs. 16,60,600-5.75%
2.0L Turbo Petrol-Manual 4WD
वैरिएंटमौजूदा कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
LX 4WD Hard TopRs. 15,20,000-Rs. 83,100Rs. 14,36,900-5.47%
2.0L Turbo Petrol-Auto (TC) 2WD
वैरिएंटमौजूदा कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
LX 2WD Hard TopRs. 14,42,000-Rs. 81,400Rs. 13,60,600-5.64%
2.0L Turbo Petrol-Auto (TC) 4WD
वैरिएंटमौजूदा कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
LX 4WD Hard TopRs. 16,80,000-Rs. 96,300Rs. 15,83,700-5.73%

ग्राहकों के लिए क्या मायने रखता है?

पहली बार थार खरीदने वालों के लिए यह सुनहरा मौका है, क्योंकि 1.5L RWD वैरिएंट अब और भी बजट-फ्रेंडली हो गए हैं। ऑफ-रोडिंग शौकीनों के लिए 4WD वैरिएंट्स में भी अच्छी-खासी राहत मिली है। फेस्टिव सीजन से ठीक पहले कीमतों में यह कटौती ग्राहकों की डिमांड को और बढ़ा सकती है।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा की कारों पर GST कटौती से कितना फायदा मिलेगा, कंपनी ने जारी की लिस्ट

नए GST सुधार ने महिंद्रा थार (Mahindra Thar) को और भी आकर्षक बना दिया है। चाहे आप किफायती RWD वैरिएंट देख रहे हों या पावरफुल 4WD ऑफ-रोडर, दोनों ही विकल्प अब पहले से ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी हो गए हैं, तो अगर आप लंबे समय से थार खरीदने का सपना देख रहे थे, तो 22 सितंबर 2025 के बाद का वक्त आपके लिए सबसे सही मौका साबित हो सकता है।

Auto News Hindi Mahindra Thar Roxx Mahindra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।