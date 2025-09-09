एक झटके में ₹1.35 लाख तक सस्ती हुई महिंद्रा थार, सबसे ज्यादा घटी इस मॉडल की कीमत; 22 सितंबर के बाद मचेगी लूट

GST कटौती के बाद महिंद्रा थार एक झटके में 1.35 लाख तक सस्ती हो गई है। महिंद्रा की इस एसयूवी की 22 सितंबर 2025 के बाद लूट मच सकती है, जिससे इसका वेटिंग पीरियड भी बढ़ सकता है। आइए जानते हैं कि सबसे ज्यादा किस मॉडल की कीमत घटी है।

Tue, 9 Sep 2025 12:58 PM

भारत सरकार के GST 2.0 सुधार का असर अब धीरे-धीरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में साफ दिखने लगा है। इसी कड़ी में महिंद्रा थार (Mahindra Thar) भी अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले नए रेट्स को अपनाते हुए पहले ही थार को नई कीमतों पर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। इसीलिए, आज हम यहां आपको बताएंगे कि कौन-से थार वैरिएंट्स में कितनी कटौती हुई है और पुरानी और नई कीमतों में कितना फर्क आया है। इसके साथ ही जानेंगे कि किस वैरिएंट पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है।

महिंद्रा थार पर GST कटौती का असर नए GST रिफॉर्म के तहत 4WD वैरिएंट्स पर करीब 5.4%–5.75% तक की कटौती हुई है। वहीं, 1.5L RWD मैनुअल वैरिएंट्स पर सबसे बड़ा फायदा मिला है, जहां इसकी कीमत करीब 10.3% तक गिर गई है। कुल मिलाकर थार की कीमतों में 1.35 लाख तक की गिरावट देखने को मिल रही है। आइए नीचे दिए महिंद्रा X पोस्ट में महिंद्रा थार रॉक्स और महिंद्रा थार की वैरिएंट वाइज कीमतें जानते हैं।

GST कटौती के बाद महिंद्रा थार रॉक्स की कीमतें

GST कटौती के बाद महिंद्रा थार रॉक्स की कीमतें

GST कटौती के बाद महिंद्रा थार की संभावित कीमतें

महिंद्रा थार की पुरानी और नई कीमतों की तुलना 1.5L Turbo Diesel-Manual 2WD वैरिएंट मौजूदा कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर AX (O) Hard Top Rs. 11,50,001 -Rs. 1,18,300 Rs. 10,31,701 -10.29% LX Hard Top Rs. 13,16,000 -Rs. 1,35,400 Rs. 11,80,600 -10.29% 2.2L Turbo Diesel-Manual 4WD वैरिएंट मौजूदा कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर LX 4WD Hard Top Rs. 16,12,000 -Rs. 86,900 Rs. 15,25,100 -5.39% 2.2L Turbo Diesel-Auto (TC) 4WD वैरिएंट मौजूदा कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर LX 4WD Hard Top Rs. 17,62,000 -Rs. 1,01,400 Rs. 16,60,600 -5.75% 2.0L Turbo Petrol-Manual 4WD वैरिएंट मौजूदा कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर LX 4WD Hard Top Rs. 15,20,000 -Rs. 83,100 Rs. 14,36,900 -5.47% 2.0L Turbo Petrol-Auto (TC) 2WD वैरिएंट मौजूदा कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर LX 2WD Hard Top Rs. 14,42,000 -Rs. 81,400 Rs. 13,60,600 -5.64% 2.0L Turbo Petrol-Auto (TC) 4WD वैरिएंट मौजूदा कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर LX 4WD Hard Top Rs. 16,80,000 -Rs. 96,300 Rs. 15,83,700 -5.73%

ग्राहकों के लिए क्या मायने रखता है? पहली बार थार खरीदने वालों के लिए यह सुनहरा मौका है, क्योंकि 1.5L RWD वैरिएंट अब और भी बजट-फ्रेंडली हो गए हैं। ऑफ-रोडिंग शौकीनों के लिए 4WD वैरिएंट्स में भी अच्छी-खासी राहत मिली है। फेस्टिव सीजन से ठीक पहले कीमतों में यह कटौती ग्राहकों की डिमांड को और बढ़ा सकती है।