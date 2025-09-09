एक झटके में ₹1.35 लाख तक सस्ती हुई महिंद्रा थार, सबसे ज्यादा घटी इस मॉडल की कीमत; 22 सितंबर के बाद मचेगी लूट
GST कटौती के बाद महिंद्रा थार एक झटके में 1.35 लाख तक सस्ती हो गई है। महिंद्रा की इस एसयूवी की 22 सितंबर 2025 के बाद लूट मच सकती है, जिससे इसका वेटिंग पीरियड भी बढ़ सकता है। आइए जानते हैं कि सबसे ज्यादा किस मॉडल की कीमत घटी है।
भारत सरकार के GST 2.0 सुधार का असर अब धीरे-धीरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में साफ दिखने लगा है। इसी कड़ी में महिंद्रा थार (Mahindra Thar) भी अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले नए रेट्स को अपनाते हुए पहले ही थार को नई कीमतों पर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। इसीलिए, आज हम यहां आपको बताएंगे कि कौन-से थार वैरिएंट्स में कितनी कटौती हुई है और पुरानी और नई कीमतों में कितना फर्क आया है। इसके साथ ही जानेंगे कि किस वैरिएंट पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है।
महिंद्रा थार पर GST कटौती का असर
नए GST रिफॉर्म के तहत 4WD वैरिएंट्स पर करीब 5.4%–5.75% तक की कटौती हुई है। वहीं, 1.5L RWD मैनुअल वैरिएंट्स पर सबसे बड़ा फायदा मिला है, जहां इसकी कीमत करीब 10.3% तक गिर गई है। कुल मिलाकर थार की कीमतों में 1.35 लाख तक की गिरावट देखने को मिल रही है। आइए नीचे दिए महिंद्रा X पोस्ट में महिंद्रा थार रॉक्स और महिंद्रा थार की वैरिएंट वाइज कीमतें जानते हैं।
GST कटौती के बाद महिंद्रा थार रॉक्स की कीमतें
GST कटौती के बाद महिंद्रा थार की संभावित कीमतें
|महिंद्रा थार की पुरानी और नई कीमतों की तुलना
|1.5L Turbo Diesel-Manual 2WD
|वैरिएंट
|मौजूदा कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|AX (O) Hard Top
|Rs. 11,50,001
|-Rs. 1,18,300
|Rs. 10,31,701
|-10.29%
|LX Hard Top
|Rs. 13,16,000
|-Rs. 1,35,400
|Rs. 11,80,600
|-10.29%
|2.2L Turbo Diesel-Manual 4WD
|वैरिएंट
|मौजूदा कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|LX 4WD Hard Top
|Rs. 16,12,000
|-Rs. 86,900
|Rs. 15,25,100
|-5.39%
|2.2L Turbo Diesel-Auto (TC) 4WD
|वैरिएंट
|मौजूदा कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|LX 4WD Hard Top
|Rs. 17,62,000
|-Rs. 1,01,400
|Rs. 16,60,600
|-5.75%
|2.0L Turbo Petrol-Manual 4WD
|वैरिएंट
|मौजूदा कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|LX 4WD Hard Top
|Rs. 15,20,000
|-Rs. 83,100
|Rs. 14,36,900
|-5.47%
|2.0L Turbo Petrol-Auto (TC) 2WD
|वैरिएंट
|मौजूदा कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|LX 2WD Hard Top
|Rs. 14,42,000
|-Rs. 81,400
|Rs. 13,60,600
|-5.64%
|2.0L Turbo Petrol-Auto (TC) 4WD
|वैरिएंट
|मौजूदा कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|LX 4WD Hard Top
|Rs. 16,80,000
|-Rs. 96,300
|Rs. 15,83,700
|-5.73%
ग्राहकों के लिए क्या मायने रखता है?
पहली बार थार खरीदने वालों के लिए यह सुनहरा मौका है, क्योंकि 1.5L RWD वैरिएंट अब और भी बजट-फ्रेंडली हो गए हैं। ऑफ-रोडिंग शौकीनों के लिए 4WD वैरिएंट्स में भी अच्छी-खासी राहत मिली है। फेस्टिव सीजन से ठीक पहले कीमतों में यह कटौती ग्राहकों की डिमांड को और बढ़ा सकती है।
नए GST सुधार ने महिंद्रा थार (Mahindra Thar) को और भी आकर्षक बना दिया है। चाहे आप किफायती RWD वैरिएंट देख रहे हों या पावरफुल 4WD ऑफ-रोडर, दोनों ही विकल्प अब पहले से ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी हो गए हैं, तो अगर आप लंबे समय से थार खरीदने का सपना देख रहे थे, तो 22 सितंबर 2025 के बाद का वक्त आपके लिए सबसे सही मौका साबित हो सकता है।
