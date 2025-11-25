Hindustan Hindi News
बोलेरो और XUV700 को छोड़ इस साल करीब 1 लाख लोगों ने खरीद डाली ये SUV, ये स्कॉर्पियो भी नहीं

महिंद्रा के पोर्टफोलियो में 7 SUVs शामिल हैं। जिसे लीड करने का काम स्कॉर्पियो करती है। हालांकि, कंपनी के लिए पिछले कुछ महीने में जिस कार ने अपना सेल्स ग्राथ तेजी से ऊपर बढ़ाया है वो थार है। थार की लाइनअप में थार रॉक्स के आने के बाद इसकी बिक्री में गजब का इजाफा हुआ है।

Tue, 25 Nov 2025 12:54 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा के पोर्टफोलियो में 7 SUVs शामिल हैं। जिसे लीड करने का काम स्कॉर्पियो करती है। हालांकि, कंपनी के लिए पिछले कुछ महीने में जिस कार ने अपना सेल्स ग्राथ तेजी से ऊपर बढ़ाया है वो थार है। थार की लाइनअप में थार रॉक्स के आने के बाद इसकी बिक्री में गजब का इजाफा हुआ है। महिंद्रा की इस साल की पहले 10 महीने की सेल्स रिपोर्ट में थार दूसरे नंबर पर पहुंच गई। उसने कंपनी की पॉपुलर बोलेरो और XUV700 को भी पीछे छोड़ दिया। थार/थार रॉक्स की इस साल 97,092 यूनिट बिकी थीं। जबकि 2024 के शुरुआती 10 महीने में इसकी 60,646 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 36,446 यूनिट ज्यादा बिकी हैं।

साल के खत्म होने में अभी 2 महीने बाकी हैं। जबकि थार की इस साल औसत बिक्री 9,709 यूनिट की रही है। यानी नवंबर और दिसंबर में इसकी करीब 19,418 यूनिट और बिक सकती हैं। इतना ही नहीं, ईयरएंड डिस्काउंट के चलते सेल्स में इजाफा भी हो सकता है। ऐसे में थार इस साल करी 1.20 लाख यूनिट के आंकड़े तक पहुंच सकती है। जो इसके लिए एक थानदार सेल्स माइलस्टोन भी रहेगा। इस महीने इस पर 50,000 रुपए का डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसमें 35,000 का कैश और 15,000 का एक्सेसरीज बोनस शामिल है।

थार रॉक्स बेस वैरिएंट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

थार रॉक्स का बेस वैरिएंट MX1 है। इस ट्रिम में बहुत शानदार फीचर्स दिए हैं। इसके सभी फीचर्स की डिटेल जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। वैसे, थार रॉक्स में तगड़े सेफ्टी फीचर्स भी मिलने वाले हैं। इसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 162hp का मैक्सिमम पावर और 330Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, इसमें एक एन्य डीजल ऑप्शन भी मिलता है। ये 2.2-लीटर डीजल इंजन है, जो 152hp का मैक्सिमम पावर और 330Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट कता है। ये दोनों इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएंगे।

जहां तक थार रॉक्स के सेफ्टी फीचर्स की डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक इसमें कैमरा बेस्ड लेवल-2 ADAS सूट दिया गया है। SUV के चारों व्हील पर डिस्क ब्रेक, 6 एयरबैग, सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट, TCS, TPMS और ESP कुछ अन्य सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। ऑफ-रोडिंग को आसान बनाने के लिए महिंद्रा क्रॉल स्मार्ट असिस्ट (CSA) और इंटेली टर्न असिस्ट (ITA) के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से लॉक होने वाला रियर डिफरेंस भी दे रही है। कुल मिलाकर ये सभी फीचर्स इसे काफी एडवांस्ड SUV बना देते हैं।

महिंद्रा थार न्यू की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
1.5L Turbo Diesel-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
AX (O) 2WD Hard TopRs. 11,50,001Rs. 10,31,600-Rs. 1,18,401-10.30%
LX 2WD Hard TopRs. 13,16,000Rs. 11,80,600-Rs. 1,35,400-10.29%
2.0L Turbo Petrol-Manual
VariantOld PriceNew PriceDifference% Change
AX (O) 4WD Soft TopRs. 14,49,000Rs. 13,65,799-Rs. 83,201-5.74%
LX 4WD Hard TopRs. 15,20,000Rs. 14,32,800-Rs. 87,200-5.74%
2.0L Turbo Petrol-Auto (TC)
VariantOld PriceNew PriceDifference% Change
LX 2WD Hard TopRs. 14,42,000Rs. 13,60,600-Rs. 81,400-5.64%
LX 4WD Soft TopRs. 16,65,000Rs. 15,69,500-Rs. 95,500-5.74%
LX 4WD Hard TopRs. 16,80,000Rs. 15,83,600-Rs. 96,400-5.74%
2.2L Turbo Diesel-Manual
VariantOld PriceNew PriceDifference% Change
AX (O) 4WD Soft TopRs. 14,99,000Rs. 14,12,900-Rs. 86,100-5.74%
AX (O) 4WD Hard TopRs. 15,14,900Rs. 14,27,999-Rs. 86,901-5.74%
LX 4WD Soft TopRs. 15,90,000Rs. 14,98,800-Rs. 91,200-5.74%
LX 4WD Hard TopRs. 16,12,000Rs. 15,19,500-Rs. 92,500-5.74%
2.2L Turbo Diesel-Auto (TC)
VariantOld PriceNew PriceDifference% Change
LX 4WD Soft TopRs. 17,29,000Rs. 16,29,800-Rs. 99,200-5.74%
LX 4WD Hard TopRs. 17,62,000Rs. 16,60,900-Rs. 1,01,100-5.74%
महिंद्रा थार रॉक्स की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
2.0L Turbo Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
MX1 2WDRs. 12,99,000Rs. 12,25,100-Rs. 73,900-5.69%
MX5 2WDRs. 16,69,999Rs. 15,75,000-Rs. 94,999-5.69%
2.0L Turbo Petrol-Auto (TC)
VariantOld PriceNew PriceDifference% Change
MX3 2WDRs. 15,29,000Rs. 14,42,000-Rs. 87,000-5.69%
MX5 2WDRs. 18,19,000Rs. 17,15,600-Rs. 1,03,400-5.68%
AX7L 2WDRs. 20,69,000Rs. 19,51,300-Rs. 1,17,700-5.69%
2.2L Turbo Diesel-Manual
VariantOld PriceNew PriceDifference% Change
MX1 2WDRs. 14,29,000Rs. 13,47,700-Rs. 81,300-5.69%
MX3 2WDRs. 16,29,000Rs. 15,36,400-Rs. 92,600-5.68%
AX3L 2WDRs. 17,29,000Rs. 16,30,700-Rs. 98,300-5.69%
MX5 2WDRs. 17,29,000Rs. 16,30,700-Rs. 98,300-5.69%
MX5 4WD MochaRs. 19,39,000Rs. 18,28,700-Rs. 1,10,300-5.69%
MX5 4WDRs. 19,39,000Rs. 18,28,700-Rs. 1,10,300-5.69%
AX7L 2WDRs. 19,79,000Rs. 18,66,500-Rs. 1,12,500-5.68%
AX7L 4WDRs. 21,89,000Rs. 20,64,501-Rs. 1,24,499-5.69%
AX7L 4WD MochaRs. 21,89,000Rs. 20,64,500-Rs. 1,24,500-5.69%
2.2L Turbo Diesel-Auto (TC)
VariantOld PriceNew PriceDifference% Change
MX3 2WDRs. 17,79,000Rs. 16,77,800-Rs. 1,01,200-5.69%
MX5 2WDRs. 18,79,000Rs. 17,72,100-Rs. 1,06,900-5.69%
AX5L 2WDRs. 19,29,000Rs. 18,19,299-Rs. 1,09,701-5.69%
AX7L 2WDRs. 21,29,000Rs. 19,99,901-Rs. 1,29,099-6.06%
2.2L Turbo Diesel-Auto (TC) - 175PS
VariantOld PriceNew PriceDifference% Change
AX5L 4WDRs. 21,39,000Rs. 20,17,400-Rs. 1,21,600-5.68%
AX5L 4WD MochaRs. 21,39,000Rs. 20,17,400-Rs. 1,21,600-5.68%
AX7L 4WDRs. 23,39,000Rs. 22,06,000-Rs. 1,33,000-5.69%
AX7L 4WD MochaRs. 23,39,000Rs. 22,05,999-Rs. 1,33,001-5.69%


