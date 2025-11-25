बोलेरो और XUV700 को छोड़ इस साल करीब 1 लाख लोगों ने खरीद डाली ये SUV, ये स्कॉर्पियो भी नहीं

1.5L Turbo Diesel-Manual

वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज %

AX (O) 2WD Hard Top Rs. 11,50,001 Rs. 10,31,600 -Rs. 1,18,401 -10.30%

LX 2WD Hard Top Rs. 13,16,000 Rs. 11,80,600 -Rs. 1,35,400 -10.29%

2.0L Turbo Petrol-Manual

Variant Old Price New Price Difference % Change

AX (O) 4WD Soft Top Rs. 14,49,000 Rs. 13,65,799 -Rs. 83,201 -5.74%

LX 4WD Hard Top Rs. 15,20,000 Rs. 14,32,800 -Rs. 87,200 -5.74%

2.0L Turbo Petrol-Auto (TC)

Variant Old Price New Price Difference % Change

LX 2WD Hard Top Rs. 14,42,000 Rs. 13,60,600 -Rs. 81,400 -5.64%

LX 4WD Soft Top Rs. 16,65,000 Rs. 15,69,500 -Rs. 95,500 -5.74%

LX 4WD Hard Top Rs. 16,80,000 Rs. 15,83,600 -Rs. 96,400 -5.74%

2.2L Turbo Diesel-Manual

Variant Old Price New Price Difference % Change

AX (O) 4WD Soft Top Rs. 14,99,000 Rs. 14,12,900 -Rs. 86,100 -5.74%

AX (O) 4WD Hard Top Rs. 15,14,900 Rs. 14,27,999 -Rs. 86,901 -5.74%

LX 4WD Soft Top Rs. 15,90,000 Rs. 14,98,800 -Rs. 91,200 -5.74%

LX 4WD Hard Top Rs. 16,12,000 Rs. 15,19,500 -Rs. 92,500 -5.74%

2.2L Turbo Diesel-Auto (TC)

Variant Old Price New Price Difference % Change

LX 4WD Soft Top Rs. 17,29,000 Rs. 16,29,800 -Rs. 99,200 -5.74%

LX 4WD Hard Top Rs. 17,62,000 Rs. 16,60,900 -Rs. 1,01,100 -5.74%

महिंद्रा थार रॉक्स की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)

2.0L Turbo Petrol-Manual

वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज %

MX1 2WD Rs. 12,99,000 Rs. 12,25,100 -Rs. 73,900 -5.69%

MX5 2WD Rs. 16,69,999 Rs. 15,75,000 -Rs. 94,999 -5.69%

2.0L Turbo Petrol-Auto (TC)

Variant Old Price New Price Difference % Change

MX3 2WD Rs. 15,29,000 Rs. 14,42,000 -Rs. 87,000 -5.69%

MX5 2WD Rs. 18,19,000 Rs. 17,15,600 -Rs. 1,03,400 -5.68%

AX7L 2WD Rs. 20,69,000 Rs. 19,51,300 -Rs. 1,17,700 -5.69%

2.2L Turbo Diesel-Manual

Variant Old Price New Price Difference % Change

MX1 2WD Rs. 14,29,000 Rs. 13,47,700 -Rs. 81,300 -5.69%

MX3 2WD Rs. 16,29,000 Rs. 15,36,400 -Rs. 92,600 -5.68%

AX3L 2WD Rs. 17,29,000 Rs. 16,30,700 -Rs. 98,300 -5.69%

MX5 2WD Rs. 17,29,000 Rs. 16,30,700 -Rs. 98,300 -5.69%

MX5 4WD Mocha Rs. 19,39,000 Rs. 18,28,700 -Rs. 1,10,300 -5.69%

MX5 4WD Rs. 19,39,000 Rs. 18,28,700 -Rs. 1,10,300 -5.69%

AX7L 2WD Rs. 19,79,000 Rs. 18,66,500 -Rs. 1,12,500 -5.68%

AX7L 4WD Rs. 21,89,000 Rs. 20,64,501 -Rs. 1,24,499 -5.69%

AX7L 4WD Mocha Rs. 21,89,000 Rs. 20,64,500 -Rs. 1,24,500 -5.69%

2.2L Turbo Diesel-Auto (TC)

Variant Old Price New Price Difference % Change

MX3 2WD Rs. 17,79,000 Rs. 16,77,800 -Rs. 1,01,200 -5.69%

MX5 2WD Rs. 18,79,000 Rs. 17,72,100 -Rs. 1,06,900 -5.69%

AX5L 2WD Rs. 19,29,000 Rs. 18,19,299 -Rs. 1,09,701 -5.69%

AX7L 2WD Rs. 21,29,000 Rs. 19,99,901 -Rs. 1,29,099 -6.06%

2.2L Turbo Diesel-Auto (TC) - 175PS

Variant Old Price New Price Difference % Change

AX5L 4WD Rs. 21,39,000 Rs. 20,17,400 -Rs. 1,21,600 -5.68%

AX5L 4WD Mocha Rs. 21,39,000 Rs. 20,17,400 -Rs. 1,21,600 -5.68%

AX7L 4WD Rs. 23,39,000 Rs. 22,06,000 -Rs. 1,33,000 -5.69%