महिंद्रा थार खरीदने का बना लिया प्लान, तो यहां जान लो इस महीने डीलर से आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा

महिंद्रा थार की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। खासकर जब से थार का 5-डोर मॉडल यानी थार रॉक्स मार्केट में आया है इसकी सेल्स में गजब का इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, मार्च 2025 में इसका वेटिंग पीरियड तो 18 महीने तक पहुंच गया था। यही वजह है कि कंपनी इस कार पर भी डिस्काउंट ऑफर कर रही है।

महिंद्रा थार की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। खासकर जब से थार का 5-डोर मॉडल यानी थार रॉक्स मार्केट में आया है इसकी सेल्स में गजब का इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, मार्च 2025 में इसका वेटिंग पीरियड तो 18 महीने तक पहुंच गया था। यही वजह है कि इस कार पर डिस्काउंट तो मिलता है, लेकिन वो कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल दूसरे मॉडल की तुलना में काफी कम होता है। अगस्त में थार और थार रॉक्स पर सिर्फ 25,000 रुपए का ही डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी ये डिस्काउंट एक्सचेंज बोनस के तहत दे रही है। बता दें कि थार की एक्स-शोरूम कीमतें 11.50 लाख रुपए से 17.62 लाख रुपए तक हैं।

महिंद्रा थार 3-डोर डिस्काउंट अगस्त 2025 डिस्काउंट टाइप डिस्काउंट एक्सचेंज बोनस Rs. 25,000 टोटल Rs. 25,000 महिंद्रा थार रॉक्स डिस्काउंट अगस्त 2025 डिस्काउंट टाइप डिस्काउंट एक्सचेंज बोनस Rs. 25,000 टोटल Rs. 25,000

थार रॉक्स बेस वैरिएंट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस थार रॉक्स का बेस वैरिएंट MX1 है। इस ट्रिम में बहुत शानदार फीचर्स दिए हैं। इसके सभी फीचर्स की डिटेल जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। वैसे, थार रॉक्स में तगड़े सेफ्टी फीचर्स भी मिलने वाले हैं। इसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 162hp का मैक्सिमम पावर और 330Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, इसमें एक एन्य डीजल ऑप्शन भी मिलता है। ये 2.2-लीटर डीजल इंजन है, जो 152hp का मैक्सिमम पावर और 330Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट कता है। ये दोनों इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएंगे।

जहां तक थार रॉक्स के सेफ्टी फीचर्स की डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक इसमें कैमरा बेस्ड लेवल-2 ADAS सूट दिया गया है। SUV के चारों व्हील पर डिस्क ब्रेक, 6 एयरबैग, सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट, TCS, TPMS और ESP कुछ अन्य सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। ऑफ-रोडिंग को आसान बनाने के लिए महिंद्रा क्रॉल स्मार्ट असिस्ट (CSA) और इंटेली टर्न असिस्ट (ITA) के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से लॉक होने वाला रियर डिफरेंस भी दे रही है। कुल मिलाकर ये सभी फीचर्स इसे काफी एडवांस्ड SUV बना देते हैं।