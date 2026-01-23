महिंद्रा ने थार रॉक्स का स्टार एडिशन किया लॉन्च, इसे पहले से ज्यादा स्टाइलिश बना दिया; इतनी रखी कीमत

संक्षेप: महिंद्रा ने भारत में अपनी न्यू थार रॉक्स स्टार एडिशन को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 16.85 लाख रुपए तय की है। थार रॉक्स रेंज में एक प्रीमियम एडिशन के तौर पर पेश की गई STAR EDN में खास एक्सटीरियर और इंटीरियर अपडेट के साथ आती है।

महिंद्रा ने भारत में अपनी न्यू थार रॉक्स स्टार एडिशन को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 16.85 लाख रुपए तय की है। थार रॉक्स रेंज में एक प्रीमियम एडिशन के तौर पर पेश की गई STAR EDN में खास एक्सटीरियर और इंटीरियर अपडेट के साथ आती है। वहीं, इसमें पावरट्रेन ऑप्शन पहले जैसे ही हैं। कंपनी के अनुसार, थार रॉक्स स्टार एडिशन उन ग्राहकों के लिए है, जो ज्यादा एक्सक्लूसिव और स्टाइलिश SUV का एक्सपीरियसं चाहते हैं। बता दें कि थार रॉक्स रेंज को पहली बार 2024 में पेश किया गया था।

थार रॉक्स स्टार एडिशन की मुख्य अपग्रेड की बात करें तो इसमें स्वेड एक्सेंट वाली ऑल-ब्लैक लेदरेट सीटें, पियानो-ब्लैक ग्रिल और पियानो-ब्लैक अलॉय व्हील शामिल हैं। यह SUV को चार कलर ऑप्शन में सिट्रीन येलो, टैंगो रेड, एवरेस्ट व्हाइट और स्टेल्थ ब्लैक में खरीद पाएंगे।

इंजन में कोई चेंजेस नहीं किए गए

मैकेनिकली, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। थार रॉक्स स्टार एडिशन पहले की तरह ही 2.0-लीटर TGDi mStallion पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जो 130 kW और 380 Nm का पावर देता है। वहीं, 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन भी मिलता है, जो 128.6 kW और 400 Nm का पावर देता है। सभी वैरिएंट रियर-व्हील-ड्राइव सेटअप के साथ आते हैं।

महिंद्रा थार रॉक्स स्टार एजिशन की खास बातें इसमें सूडे एक्सेंट के साथ ऑल-ब्लैक लेदरेट सीटें (नई), फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, मल्टी-पॉइंट रिक्लाइन के साथ 60:40 स्प्लिट रियर सीटें, पूरी तरह से ऑटोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, 26.03 cm HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 26.03 cm HD डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है।

कार में एलेक्सा बिल्ट-इन और 83 कनेक्टेड फीचर्स के साथ एड्रेनॉक्स कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले (वायर्ड और वायरलेस), सराउंड-व्यू कैमरा, 9-स्पीकर कस्टम-ट्यून्ड हरमन कार्डन क्वांटम लॉजिक प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, अप्रोच अनलॉक और वॉक-अवे लॉक, 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग के लिए इंजीनियर किया गया, 6 एयरबैग (ड्राइवर, पैसेंजर, साइड और कर्टन), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया है।

सेफ्टी के लिए इसमें आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा, ऑटो-डिमिंग IRVM, इम्पैक्ट-सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, इमोबिलाइजर, ई-कॉल और SOS, नई पियानो-ब्लैक फिनिश ग्रिल, R19 पियानो-ब्लैक एलॉय व्हील्स (नए), पैनोरमिक सनरूफ (स्काइरूफ), DRLs के साथ LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED टेल लैंप, LED फ्रंट फॉग लैंप, जेन-II एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स, XPLOR सेलेक्टेबल टेरेन मोड (बर्फ, रेत, कीचड़) और ब्रेक-लॉकिंग डिफरेंशियल दिया है।