महिंद्रा थार रॉक्स के किस वैरिएंट की कितनी कीमत? 1 मिनट में फटाफट यहां देखें प्राइस लिस्ट, सबसे कम है इसका दाम

गजब! अब जापान में तहलका मचाएगी भारत में बनी मारुति की ये धांसू SUV

थार रॉक्स MX3 AT RWD- 14.99 लाख

थार रॉक्स AX5L AT RWD- 18.99 लाख

इंजन पावरट्रेन

महिंद्रा थार को दो इंजन से पावर मिलती है, जिसमें 2.0-लीटर, टर्बो-पेट्रोल यूनिट और 2.2-लीटर, डीजल यूनिट शामिल है। बेस MT वैरिएंट में पेट्रोल इंजन 150bhp/330Nm की पावर जेनरेट करता है, जबकि हाई-स्पेक मॉडल में 160bhp/330Nm की पावर जेनरेट करता है। 6-स्पीड AT वैरिएंट में 175bhp/380Nm की पावर है। दूसरी ओर डीजल इंजन 2.2-लीटर यूनिट के साथ आता है, जो लो-स्पेक RWD MT और AT में 150bhp/330Nm की पावर जेनरेट करता है, जबकि हाई-स्पेक 4WD AT वैरिएंट 171bhp/370Nm की पावर जेनरेट करता है।