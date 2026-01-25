महिंद्रा थार खरीदने अब लगेगी लंबी लाइन! 31 जनवरी तक ₹2 लाख का डिस्काउंट; कीमत बस इतनी रह गई
महिंद्रा इस महीने यानी जनवरी 2026 में जिन कारों पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही है उसमें उसकी लाइफस्टाइल SUV थार और थार रॉक्स भी शामिल है। दरअसल, इस SUV को इस महीने 2 लाख रुपए तक के तगड़े डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। इस डिस्काउंट के चलते इसकी सेल्स में तगड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। बता दें कि कंपनी थार रॉक्स के AX7L डीजल 4WD पर सबसे ज्यादा 2 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही है। इसमें 1.75 लाख का कैश और 25,000 रुपए की एक्सेसरीज शामिल है। AX7L पेट्रोल AT पर 1.25 लाख रुपए कैश + 25,000 रुपए एक्सेसरीज का फायदा मिलेगा। वहीं, थार के सभी वैरिएंट पर 30,000 रुपए कैश + 20,000 रुपए एक्सेसरीज शामिल है।
थार रॉक्स बेस वैरिएंट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
थार रॉक्स का बेस वैरिएंट MX1 है। इस ट्रिम में बहुत शानदार फीचर्स दिए हैं। इसके सभी फीचर्स की डिटेल जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। वैसे, थार रॉक्स में तगड़े सेफ्टी फीचर्स भी मिलने वाले हैं। इसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 162hp का मैक्सिमम पावर और 330Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, इसमें एक एन्य डीजल ऑप्शन भी मिलता है। ये 2.2-लीटर डीजल इंजन है, जो 152hp का मैक्सिमम पावर और 330Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट कता है। ये दोनों इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएंगे।
जहां तक थार रॉक्स के सेफ्टी फीचर्स की डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक इसमें कैमरा बेस्ड लेवल-2 ADAS सूट दिया गया है। SUV के चारों व्हील पर डिस्क ब्रेक, 6 एयरबैग, सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट, TCS, TPMS और ESP कुछ अन्य सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। ऑफ-रोडिंग को आसान बनाने के लिए महिंद्रा क्रॉल स्मार्ट असिस्ट (CSA) और इंटेली टर्न असिस्ट (ITA) के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से लॉक होने वाला रियर डिफरेंस भी दे रही है। कुल मिलाकर ये सभी फीचर्स इसे काफी एडवांस्ड SUV बना देते हैं।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
