जो पूरे साल नहीं हुआ वो दिसंबर में हो गया, थार हो गई पूरे ₹1 लाख सस्ती; अब कीमत घटकर बस इतनी रह गई
महिंद्रा के पोर्टफोलियो के जिस मॉडल ने बीते कुछ सालों में तेजी से रफ्तार पकड़ी है उसका नाम थार है। थार में रॉक्स के जुड़ने के बाद इसकी सेल्स में गजब का बूस्ट देखने को मिला। ऐसे में इस महीने इस लाइफस्टाइल SUV को अब तक के सबसे तगड़े डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है।
दरअसल, इस महीने यानी दिसंबर में कंपनी इस पर 1 लाख रुपए का ईयरएंड डिस्काउंट दे रही है। जिसके बाद इसकी कीमत में बड़ी कटौती भी हो गई है। इससे पहले नवंबर में इस पर महज 35,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था। चलिए इसके डिस्काउंट पर एक नजर डालते हैं।
|महिंद्रा थार रॉक्स डिस्काउंट दिसंबर 2025
|डिस्काउंट
|टाइप
|थार रॉक्स पेट्रोल ऑटो / डीजल मैनुअल-ऑटो (AX7L)
|कैश
|1,00,000 रुपए
|टोटल
|1,00,000 रुपए
|थार रॉक्स डीजल ऑटो (AX5L)
|कैश
|30,000 रुपए
|टोटल
|30,000 रुपए
|थार रॉक्स MX5 पेट्रोल / डीजल
|कैश
|30,000 रुपए
|टोटल
|30,000 रुपए
थार रॉक्स बेस वैरिएंट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
थार रॉक्स का बेस वैरिएंट MX1 है। इस ट्रिम में बहुत शानदार फीचर्स दिए हैं। इसके सभी फीचर्स की डिटेल जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। वैसे, थार रॉक्स में तगड़े सेफ्टी फीचर्स भी मिलने वाले हैं। इसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 162hp का मैक्सिमम पावर और 330Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, इसमें एक एन्य डीजल ऑप्शन भी मिलता है। ये 2.2-लीटर डीजल इंजन है, जो 152hp का मैक्सिमम पावर और 330Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट कता है। ये दोनों इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएंगे।
जहां तक थार रॉक्स के सेफ्टी फीचर्स की डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक इसमें कैमरा बेस्ड लेवल-2 ADAS सूट दिया गया है। SUV के चारों व्हील पर डिस्क ब्रेक, 6 एयरबैग, सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट, TCS, TPMS और ESP कुछ अन्य सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। ऑफ-रोडिंग को आसान बनाने के लिए महिंद्रा क्रॉल स्मार्ट असिस्ट (CSA) और इंटेली टर्न असिस्ट (ITA) के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से लॉक होने वाला रियर डिफरेंस भी दे रही है। कुल मिलाकर ये सभी फीचर्स इसे काफी एडवांस्ड SUV बना देते हैं।
|महिंद्रा थार रॉक्स की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|2.0L Turbo Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|MX1 2WD
|Rs. 12,99,000
|Rs. 12,25,100
|-Rs. 73,900
|-5.69%
|MX5 2WD
|Rs. 16,69,999
|Rs. 15,75,000
|-Rs. 94,999
|-5.69%
|2.0L Turbo Petrol-Auto (TC)
|Variant
|Old Price
|New Price
|Difference
|% Change
|MX3 2WD
|Rs. 15,29,000
|Rs. 14,42,000
|-Rs. 87,000
|-5.69%
|MX5 2WD
|Rs. 18,19,000
|Rs. 17,15,600
|-Rs. 1,03,400
|-5.68%
|AX7L 2WD
|Rs. 20,69,000
|Rs. 19,51,300
|-Rs. 1,17,700
|-5.69%
|2.2L Turbo Diesel-Manual
|Variant
|Old Price
|New Price
|Difference
|% Change
|MX1 2WD
|Rs. 14,29,000
|Rs. 13,47,700
|-Rs. 81,300
|-5.69%
|MX3 2WD
|Rs. 16,29,000
|Rs. 15,36,400
|-Rs. 92,600
|-5.68%
|AX3L 2WD
|Rs. 17,29,000
|Rs. 16,30,700
|-Rs. 98,300
|-5.69%
|MX5 2WD
|Rs. 17,29,000
|Rs. 16,30,700
|-Rs. 98,300
|-5.69%
|MX5 4WD Mocha
|Rs. 19,39,000
|Rs. 18,28,700
|-Rs. 1,10,300
|-5.69%
|MX5 4WD
|Rs. 19,39,000
|Rs. 18,28,700
|-Rs. 1,10,300
|-5.69%
|AX7L 2WD
|Rs. 19,79,000
|Rs. 18,66,500
|-Rs. 1,12,500
|-5.68%
|AX7L 4WD
|Rs. 21,89,000
|Rs. 20,64,501
|-Rs. 1,24,499
|-5.69%
|AX7L 4WD Mocha
|Rs. 21,89,000
|Rs. 20,64,500
|-Rs. 1,24,500
|-5.69%
|2.2L Turbo Diesel-Auto (TC)
|Variant
|Old Price
|New Price
|Difference
|% Change
|MX3 2WD
|Rs. 17,79,000
|Rs. 16,77,800
|-Rs. 1,01,200
|-5.69%
|MX5 2WD
|Rs. 18,79,000
|Rs. 17,72,100
|-Rs. 1,06,900
|-5.69%
|AX5L 2WD
|Rs. 19,29,000
|Rs. 18,19,299
|-Rs. 1,09,701
|-5.69%
|AX7L 2WD
|Rs. 21,29,000
|Rs. 19,99,901
|-Rs. 1,29,099
|-6.06%
|2.2L Turbo Diesel-Auto (TC) - 175PS
|Variant
|Old Price
|New Price
|Difference
|% Change
|AX5L 4WD
|Rs. 21,39,000
|Rs. 20,17,400
|-Rs. 1,21,600
|-5.68%
|AX5L 4WD Mocha
|Rs. 21,39,000
|Rs. 20,17,400
|-Rs. 1,21,600
|-5.68%
|AX7L 4WD
|Rs. 23,39,000
|Rs. 22,06,000
|-Rs. 1,33,000
|-5.69%
|AX7L 4WD Mocha
|Rs. 23,39,000
|Rs. 22,05,999
|-Rs. 1,33,001
|-5.69%
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
