जो पूरे साल नहीं हुआ वो दिसंबर में हो गया, थार हो गई पूरे ‌₹1 लाख सस्ती; अब कीमत घटकर बस इतनी रह गई

Dec 16, 2025 08:49 am IST

महिंद्रा के पोर्टफोलियो के जिस मॉडल ने बीते कुछ सालों में तेजी से रफ्तार पकड़ी है उसका नाम थार है। थार में रॉक्स के जुड़ने के बाद इसकी सेल्स में गजब का बूस्ट देखने को मिला। ऐसे में इस महीने इस लाइफस्टाइल SUV को अब तक के सबसे तगड़े डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। दरअसल, इस महीने यानी दिसंबर में कंपनी इस पर 1 लाख रुपए का ईयरएंड डिस्काउंट दे रही है। जिसके बाद इसकी कीमत में बड़ी कटौती भी हो गई है। इससे पहले नवंबर में इस पर महज 35,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था। चलिए इसके डिस्काउंट पर एक नजर डालते हैं।

महिंद्रा थार रॉक्स डिस्काउंट दिसंबर 2025 डिस्काउंट टाइप थार रॉक्स पेट्रोल ऑटो / डीजल मैनुअल-ऑटो (AX7L) कैश 1,00,000 रुपए टोटल 1,00,000 रुपए थार रॉक्स डीजल ऑटो (AX5L) कैश 30,000 रुपए टोटल 30,000 रुपए थार रॉक्स MX5 पेट्रोल / डीजल कैश 30,000 रुपए टोटल 30,000 रुपए

थार रॉक्स बेस वैरिएंट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस थार रॉक्स का बेस वैरिएंट MX1 है। इस ट्रिम में बहुत शानदार फीचर्स दिए हैं। इसके सभी फीचर्स की डिटेल जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। वैसे, थार रॉक्स में तगड़े सेफ्टी फीचर्स भी मिलने वाले हैं। इसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 162hp का मैक्सिमम पावर और 330Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, इसमें एक एन्य डीजल ऑप्शन भी मिलता है। ये 2.2-लीटर डीजल इंजन है, जो 152hp का मैक्सिमम पावर और 330Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट कता है। ये दोनों इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएंगे।

जहां तक थार रॉक्स के सेफ्टी फीचर्स की डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक इसमें कैमरा बेस्ड लेवल-2 ADAS सूट दिया गया है। SUV के चारों व्हील पर डिस्क ब्रेक, 6 एयरबैग, सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट, TCS, TPMS और ESP कुछ अन्य सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। ऑफ-रोडिंग को आसान बनाने के लिए महिंद्रा क्रॉल स्मार्ट असिस्ट (CSA) और इंटेली टर्न असिस्ट (ITA) के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से लॉक होने वाला रियर डिफरेंस भी दे रही है। कुल मिलाकर ये सभी फीचर्स इसे काफी एडवांस्ड SUV बना देते हैं।

महिंद्रा थार रॉक्स की नई एक्स-शोरूम कीमतें 2.0L Turbo Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % MX1 2WD Rs. 12,99,000 Rs. 12,25,100 -Rs. 73,900 -5.69% MX5 2WD Rs. 16,69,999 Rs. 15,75,000 -Rs. 94,999 -5.69% 2.0L Turbo Petrol-Auto (TC) Variant Old Price New Price Difference % Change MX3 2WD Rs. 15,29,000 Rs. 14,42,000 -Rs. 87,000 -5.69% MX5 2WD Rs. 18,19,000 Rs. 17,15,600 -Rs. 1,03,400 -5.68% AX7L 2WD Rs. 20,69,000 Rs. 19,51,300 -Rs. 1,17,700 -5.69% 2.2L Turbo Diesel-Manual Variant Old Price New Price Difference % Change MX1 2WD Rs. 14,29,000 Rs. 13,47,700 -Rs. 81,300 -5.69% MX3 2WD Rs. 16,29,000 Rs. 15,36,400 -Rs. 92,600 -5.68% AX3L 2WD Rs. 17,29,000 Rs. 16,30,700 -Rs. 98,300 -5.69% MX5 2WD Rs. 17,29,000 Rs. 16,30,700 -Rs. 98,300 -5.69% MX5 4WD Mocha Rs. 19,39,000 Rs. 18,28,700 -Rs. 1,10,300 -5.69% MX5 4WD Rs. 19,39,000 Rs. 18,28,700 -Rs. 1,10,300 -5.69% AX7L 2WD Rs. 19,79,000 Rs. 18,66,500 -Rs. 1,12,500 -5.68% AX7L 4WD Rs. 21,89,000 Rs. 20,64,501 -Rs. 1,24,499 -5.69% AX7L 4WD Mocha Rs. 21,89,000 Rs. 20,64,500 -Rs. 1,24,500 -5.69% 2.2L Turbo Diesel-Auto (TC) Variant Old Price New Price Difference % Change MX3 2WD Rs. 17,79,000 Rs. 16,77,800 -Rs. 1,01,200 -5.69% MX5 2WD Rs. 18,79,000 Rs. 17,72,100 -Rs. 1,06,900 -5.69% AX5L 2WD Rs. 19,29,000 Rs. 18,19,299 -Rs. 1,09,701 -5.69% AX7L 2WD Rs. 21,29,000 Rs. 19,99,901 -Rs. 1,29,099 -6.06% 2.2L Turbo Diesel-Auto (TC) - 175PS Variant Old Price New Price Difference % Change AX5L 4WD Rs. 21,39,000 Rs. 20,17,400 -Rs. 1,21,600 -5.68% AX5L 4WD Mocha Rs. 21,39,000 Rs. 20,17,400 -Rs. 1,21,600 -5.68% AX7L 4WD Rs. 23,39,000 Rs. 22,06,000 -Rs. 1,33,000 -5.69% AX7L 4WD Mocha Rs. 23,39,000 Rs. 22,05,999 -Rs. 1,33,001 -5.69%