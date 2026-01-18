Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra Thar Roxx Price Hiked by up to 21,000, check all details
महंगी हुई ये भौकाली SUV, ₹21,000 तक बढ़ गई कीमत; सबसे सस्ते में मिल रहा ये वैरिएंट

महंगी हुई ये भौकाली SUV, ₹21,000 तक बढ़ गई कीमत; सबसे सस्ते में मिल रहा ये वैरिएंट

संक्षेप:

जनवरी 2026 में महिंद्रा ने थार रॉक्स की कीमतों में बदलाव कर दिया है। कंपनी ने इसकी कीमत में 21,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Jan 18, 2026 09:46 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

हमें हाल ही में पता चला है कि महिंद्रा ने थार रॉक्स की कीमतों में बढ़ोतरी की है और नई कीमतें 17 जनवरी 2026 से लागू हो गई हैं। 2.2 लीटर टर्बो डीजल-ऑटोमैटिक इंजन वाले AX5L 4WD वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 20,600 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। महिंद्रा थार रॉक्स 2026 की कीमतें अब 12.39 लाख रुपये से शुरू होकर 22.25 लाख रुपये तक जाती हैं। प्रतिशत के हिसाब से यह 1.13% तक की बढ़ोतरी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति सुजुकी का मेगा प्लान, गुजरात में 35000 करोड़ के निवेश से बनेगा कार प्लांट

नीचे दिए गए चार्ट में 2026 रॉक्स के हर वैरिएंट की पुरानी और नई कीमतों की तुलना और प्रतिशत में बदलाव दिखाया गया है। आइए नीचे दिए गए चार्ट में इसको देखते हैं।

महिंद्रा थार रॉक्स की एक्स-शोरूम कीमतें (जनवरी 2026)

पुरानी और नई कीमत की तुलना

2.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
MX1 2WDRs. 12,25,100Rs. 13,900Rs. 12,39,0001.13%
MX5 2WDRs. 15,75,000Rs. 15,000Rs. 15,90,0000.95%
2.0L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
MX3 2WDRs. 14,42,000Rs. 15,000Rs. 14,57,0001.04%
MX5 2WDRs. 17,15,600Rs. 19,400Rs. 17,35,0001.13%
AX7L 2WDRs. 19,51,300Rs. 18,700Rs. 19,70,0000.96%
2.2L टर्बो डीजल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
MX1 2WDRs. 13,47,700Rs. 12,300Rs. 13,60,0000.91%
MX3 2WDRs. 15,36,400Rs. 12,600Rs. 15,49,0000.82%
AX3L 2WDRs. 16,30,700Rs. 18,300Rs. 16,49,0001.12%
MX5 2WDRs. 16,30,700Rs. 18,300Rs. 16,49,0001.12%
MX5 4WD MOCHARs. 18,28,700Rs. 20,300Rs. 18,49,0001.11%
MX5 4WDRs. 18,28,700Rs. 20,300Rs. 18,49,0001.11%
AX7L 2WDRs. 18,66,500Rs. 19,500Rs. 18,86,0001.04%
AX7L 4WDRs. 20,64,500Rs. 20,500Rs. 20,85,0000.99%
AX7L 4WD MOCHARs. 20,64,500Rs. 20,500Rs. 20,85,0000.99%
2.2L टर्बो डीजल-ऑटो (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
MX3 2WDRs. 16,77,800Rs. 17,200Rs. 16,95,0001.03%
MX5 2WDRs. 17,72,100Rs. 17,900Rs. 17,90,0001.01%
AX5L 2WDRs. 18,19,300Rs. 19,700Rs. 18,39,0001.08%
AX7L 2WDRs. 19,99,900-Rs. 19,99,900नो चेंज
2.2L टर्बो डीजल-ऑटो (TC) - 175PS
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
AX5L 4WDRs. 20,17,400Rs. 20,600Rs. 20,38,0001.02%
AX5L 4WD MOCHARs. 20,17,400--बंद किया
AX7L 4WDRs. 22,06,000Rs. 19,000Rs. 22,25,0000.86%
AX7L 4WD MOCHARs. 22,06,000Rs. 19,000Rs. 22,25,0000.86%


ये भी पढ़ें:मारुति सुजुकी का मेगा प्लान, गुजरात में 35000 करोड़ के निवेश से बनेगा कार प्लांट
Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Mahindra Mahindra Thar Roxx

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।