Thar Roxx में आ रहा है नया डीजल इंजन? स्पाई शॉट्स से मिला बड़ा इशारा, कीमत हो सकती है कम

Dec 29, 2025 10:06 am IST

महिंद्रा आज भारत की सबसे बड़ी SUV निर्माताओं में से एक बन चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह स्कॉर्पियो ब्रांड (Classic और N), थार और हाल ही में लॉन्च हुई थार रॉक्स की जबरदस्त पॉपुलैरिटी है। महिंद्रा लगातार अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट कर रही है और अब स्कॉर्पियो N, थार और थार रॉक्स तीनों के अपडेट पर काम चल रहा है। हाल के महीनों में जहां स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट और 2026 थार फेसलिफ्ट की स्पाई तस्वीरें सामने आईं। वहीं, अब थार रॉक्स के अपडेटेड वर्जन की टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है।

मिल सकता है नया पावरट्रेन ऑटोमोबाइल एंथूजियास्ट शुबहम राजोरिया और वसंत द्वारा स्पॉट की गई 2026 महिंद्रा थार रॉक्स की टेस्ट म्यूल तस्वीरें इस ओर इशारा करती हैं कि कंपनी कुछ नया प्लान कर रही है। महिंद्रा का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वह अपने मॉडल्स के लाइफ-साइकल के दौरान नए वैरिएंट्स और पावरट्रेन जोड़ती रहती है। थार 3-डोर RWD, 1.5 लीटर डीजल इंजन और 2025 थार अपडेट इसके बड़े उदाहरण हैं। इसी पैटर्न को देखें तो थार रॉक्स में भी जल्द एक नया पावरट्रेन देखने को मिल सकता है।

इतनी हो सकती है कीमत फिलहाल थार रॉक्स में 2.0 लीटर पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। हालांकि, इसमें एक बड़ा गैप 1.5 लीटर डीजल इंजन का है। यही इंजन थार 3-डोर RWD में दिया जाता है और ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर भी है। माना जा रहा है कि महिंद्रा जल्द थार रॉक्स MX1 1.5L डीजल वैरिएंट लॉन्च कर सकती है। ऐसा हुआ तो यह इसका नया बेस वैरिएंट बन जाएगा और कीमत मौजूदा 12.25 लाख रुपये से भी कम हो सकती है।

फीचर्स में नहीं होगा बदलाव अगर थार 3-डोर 1.5L डीजल की पॉपुलैरिटी को देखें तो थार रॉक्स का यही वर्जन सबसे ज्यादा बिकने वाला बन सकता है। खासकर उन ग्राहकों के लिए जो ऑफ-रोडिंग से ज्यादा लुक्स और रोड प्रेजेंस को अहमियत देते हैं। उम्मीद यही है कि महिंद्रा इस इंजन के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी दे जो फिलहाल 3-डोर थार में नहीं मिलता। फीचर्स के मामले में बड़े बदलाव की उम्मीद कम है क्योंकि थार रॉक्स पहले से ही काफी फीचर-लोडेड SUV है।