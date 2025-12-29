Hindustan Hindi News
Thar Roxx में आ रहा है नया डीजल इंजन? स्पाई शॉट्स से मिला बड़ा इशारा, कीमत हो सकती है कम

Thar Roxx में आ रहा है नया डीजल इंजन? स्पाई शॉट्स से मिला बड़ा इशारा, कीमत हो सकती है कम

संक्षेप:

महिंद्रा लगातार अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट कर रही है। हाल के महीनों में जहां स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट और 2026 थार फेसलिफ्ट की स्पाई तस्वीरें सामने आईं। वहीं, अब थार रॉक्स के अपडेटेड वर्जन की टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है।

Dec 29, 2025 10:06 am IST
महिंद्रा आज भारत की सबसे बड़ी SUV निर्माताओं में से एक बन चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह स्कॉर्पियो ब्रांड (Classic और N), थार और हाल ही में लॉन्च हुई थार रॉक्स की जबरदस्त पॉपुलैरिटी है। महिंद्रा लगातार अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट कर रही है और अब स्कॉर्पियो N, थार और थार रॉक्स तीनों के अपडेट पर काम चल रहा है। हाल के महीनों में जहां स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट और 2026 थार फेसलिफ्ट की स्पाई तस्वीरें सामने आईं। वहीं, अब थार रॉक्स के अपडेटेड वर्जन की टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है।

Mahindra Thar Roxx facelift

इतनी हो सकती है कीमत

फिलहाल थार रॉक्स में 2.0 लीटर पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। हालांकि, इसमें एक बड़ा गैप 1.5 लीटर डीजल इंजन का है। यही इंजन थार 3-डोर RWD में दिया जाता है और ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर भी है। माना जा रहा है कि महिंद्रा जल्द थार रॉक्स MX1 1.5L डीजल वैरिएंट लॉन्च कर सकती है। ऐसा हुआ तो यह इसका नया बेस वैरिएंट बन जाएगा और कीमत मौजूदा 12.25 लाख रुपये से भी कम हो सकती है।

फीचर्स में नहीं होगा बदलाव

अगर थार 3-डोर 1.5L डीजल की पॉपुलैरिटी को देखें तो थार रॉक्स का यही वर्जन सबसे ज्यादा बिकने वाला बन सकता है। खासकर उन ग्राहकों के लिए जो ऑफ-रोडिंग से ज्यादा लुक्स और रोड प्रेजेंस को अहमियत देते हैं। उम्मीद यही है कि महिंद्रा इस इंजन के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी दे जो फिलहाल 3-डोर थार में नहीं मिलता। फीचर्स के मामले में बड़े बदलाव की उम्मीद कम है क्योंकि थार रॉक्स पहले से ही काफी फीचर-लोडेड SUV है।

(फोटो क्रेडिट-rushlane)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
