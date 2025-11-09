थार रॉक्स पर आ गया गजब का डिस्काउंट, खरीदने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा! इतने में मिल रही

संक्षेप: कंपनी इस महीने यानी नवंबर में इस SUV को खरीदने पर शानदार डिस्काउंट भी दे रही है। हालांकि, ये डिस्काउंट उतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन ग्राहकों को इससे राहत जरूर मिलेगी। बता दें कि कंपनी इस पर 35,000 रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। इसमें 35,000 का कैश और 15,000 का एक्सेसरीज बोनस शामिल है।

महिंद्रा थार देश की सबसे सफल ऑफरोडिंग या लाइफस्टाइल SUV बन चुकी है। इसकी डिमांड के सामने कई कॉमपैक्ट SUVs की बिक्री भी फीकी पड़ गई। खासकर जब से इसके पोर्टफोलियो में 5-डोर मॉडल जोड़ा गया है तब इसे इसकी सेल्स में गजब का बूस्ट देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी इस महीने यानी नवंबर में इस SUV को खरीदने पर शानदार डिस्काउंट भी दे रही है। हालांकि, ये डिस्काउंट उतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन ग्राहकों को इससे राहत जरूर मिलेगी। बता दें कि कंपनी इस पर 35,000 रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। इसमें 35,000 का कैश और 15,000 का एक्सेसरीज बोनस शामिल है।

महिंद्रा थार रॉक्स की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 2.0L Turbo Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % MX1 2WD Rs. 12,99,000 Rs. 12,25,100 -Rs. 73,900 -5.69% MX5 2WD Rs. 16,69,999 Rs. 15,75,000 -Rs. 94,999 -5.69% 2.0L Turbo Petrol-Auto (TC) Variant Old Price New Price Difference % Change MX3 2WD Rs. 15,29,000 Rs. 14,42,000 -Rs. 87,000 -5.69% MX5 2WD Rs. 18,19,000 Rs. 17,15,600 -Rs. 1,03,400 -5.68% AX7L 2WD Rs. 20,69,000 Rs. 19,51,300 -Rs. 1,17,700 -5.69% 2.2L Turbo Diesel-Manual Variant Old Price New Price Difference % Change MX1 2WD Rs. 14,29,000 Rs. 13,47,700 -Rs. 81,300 -5.69% MX3 2WD Rs. 16,29,000 Rs. 15,36,400 -Rs. 92,600 -5.68% AX3L 2WD Rs. 17,29,000 Rs. 16,30,700 -Rs. 98,300 -5.69% MX5 2WD Rs. 17,29,000 Rs. 16,30,700 -Rs. 98,300 -5.69% MX5 4WD Mocha Rs. 19,39,000 Rs. 18,28,700 -Rs. 1,10,300 -5.69% MX5 4WD Rs. 19,39,000 Rs. 18,28,700 -Rs. 1,10,300 -5.69% AX7L 2WD Rs. 19,79,000 Rs. 18,66,500 -Rs. 1,12,500 -5.68% AX7L 4WD Rs. 21,89,000 Rs. 20,64,501 -Rs. 1,24,499 -5.69% AX7L 4WD Mocha Rs. 21,89,000 Rs. 20,64,500 -Rs. 1,24,500 -5.69% 2.2L Turbo Diesel-Auto (TC) Variant Old Price New Price Difference % Change MX3 2WD Rs. 17,79,000 Rs. 16,77,800 -Rs. 1,01,200 -5.69% MX5 2WD Rs. 18,79,000 Rs. 17,72,100 -Rs. 1,06,900 -5.69% AX5L 2WD Rs. 19,29,000 Rs. 18,19,299 -Rs. 1,09,701 -5.69% AX7L 2WD Rs. 21,29,000 Rs. 19,99,901 -Rs. 1,29,099 -6.06% 2.2L Turbo Diesel-Auto (TC) - 175PS Variant Old Price New Price Difference % Change AX5L 4WD Rs. 21,39,000 Rs. 20,17,400 -Rs. 1,21,600 -5.68% AX5L 4WD Mocha Rs. 21,39,000 Rs. 20,17,400 -Rs. 1,21,600 -5.68% AX7L 4WD Rs. 23,39,000 Rs. 22,06,000 -Rs. 1,33,000 -5.69% AX7L 4WD Mocha Rs. 23,39,000 Rs. 22,05,999 -Rs. 1,33,001 -5.69%

थार रॉक्स बेस वैरिएंट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस थार रॉक्स का बेस वैरिएंट MX1 है। इस ट्रिम में बहुत शानदार फीचर्स दिए हैं। इसके सभी फीचर्स की डिटेल जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। वैसे, थार रॉक्स में तगड़े सेफ्टी फीचर्स भी मिलने वाले हैं। इसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 162hp का मैक्सिमम पावर और 330Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, इसमें एक एन्य डीजल ऑप्शन भी मिलता है। ये 2.2-लीटर डीजल इंजन है, जो 152hp का मैक्सिमम पावर और 330Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट कता है। ये दोनों इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएंगे।

जहां तक थार रॉक्स के सेफ्टी फीचर्स की डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक इसमें कैमरा बेस्ड लेवल-2 ADAS सूट दिया गया है। SUV के चारों व्हील पर डिस्क ब्रेक, 6 एयरबैग, सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट, TCS, TPMS और ESP कुछ अन्य सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। ऑफ-रोडिंग को आसान बनाने के लिए महिंद्रा क्रॉल स्मार्ट असिस्ट (CSA) और इंटेली टर्न असिस्ट (ITA) के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से लॉक होने वाला रियर डिफरेंस भी दे रही है। कुल मिलाकर ये सभी फीचर्स इसे काफी एडवांस्ड SUV बना देते हैं।