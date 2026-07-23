Mahindra की इन दो SUV को खरीदना हुआ महंगा, 78 हजार रुपये तक बढ़ी कीमत

महिंद्रा फैन्स को बड़ा झटका लगा है। कंपनी ने अपनी दो पॉप्युलर एसयूवी- थार रॉक्स और स्कॉर्पियो क्लासिक को महंगा कर दिया है। इन एसयूवी की कीमत में 78 हजार रुपये तक का इजाफा हुआ है।

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महिंद्रा की एसयूवी को खरीदना महंगा हो गया है। कंपनी ने अपनी दो पॉप्युलर एसयूवी को महंगा कर दिया है। कंपनी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जुलाई 2026 से उसकी पैसेंजर गाड़ियों की कीमतों में 2.7% तक और कमर्शियल वीइकल्स की कीमतों में 2% तक बढ़ोतरी की जाएगी। इसी के तहत अब कंपनी ने Thar Roxx और Scorpio Classic की कीमतों को बढ़ा दिया है। दोनों SUVs की कीमतों में अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। इंजन, गियरबॉक्स और ड्राइवट्रेन के आधार पर यह बढ़ोतरी अलग-अलग है। सबसे ज्यादा 78,000 रुपये तक का इजाफा थार रॉक्स के कुछ वेरिएंट्स में हुआ है। आइए जानते हैं डीटेल।

थार रॉक्स की कीमत में ₹78,000 तक की बढ़ोतरी थार रॉक्स इस समय भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली 5-डोर लाइफस्टाइल ऑफ-रोड SUV है। इसकी मार्केट में जबर्दस्त मांग है। जुलाई 2026 में कंपनी ने थार रॉक्स के सभी वेरिएंट्स की कीमत बढ़ा दी है। इस एसयूवी की कीमत में 12,500 रुपये से लेकर 78,000 रुपये तक का इजाफा हुआ है। पेट्रोल लाइनअप में सबसे कम 12,500 रुपये की बढ़ोतरी MX1 Petrol MT 2WD वेरिएंट में हुई है। वहीं, पेट्रोल मॉडल्स में सबसे ज्यादा 59,000 रुपये की बढ़ोतरी Star Edition AT 2WD वेरिएंट में की गई है।

डीजल वेरिएंट्स की बात करें, तो ये 22,500 रुपये से 78,000 रुपये तक महंगे हुए हैं। सबसे कम यानी 22,500 रुपये की बढ़ोतरी MX5 MT 2WD वेरिएंट में हुई है। वहीं, सबसे ज्यादा 78,000 रुपये की बढ़ोतरी AX7 L 2WD और AX7 L 2WD Mocha Interior जैसे टॉप वेरिएंट्स में की गई है।

स्कॉर्पियो क्लासिक भी हुई महंगी स्कॉर्पियो क्लासिक की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। यह एसयूवी आज भी ग्राहकों के बीच काफी पॉप्युलर है। कंपनी इसे नई Scorpio N के साथ बेच रही है। स्कॉर्पियो क्लासिक के कुल चार वेरिएंट उपलब्ध हैं। इनमें S MT 7-सीटर वेरिएंट की कीमत 37,000 रुपये बढ़ गई है। वहीं, S MT 9-सीटर वेरिएंट अब 39,000 रुपये महंगा हो गया है। इसके अलावा दोनों S11 वेरिएंट – S11 MT 7-सीटर और S11 MT 7-सीटर CC – की कीमत में 40,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतों के बाद स्कॉर्पियो क्लासिक की एक्स-शोरूम कीमत 13.37 लाख रुपये से शुरू होकर 17.40 लाख रुपये तक पहुंच गई है।