इस ऑफ-रोडिंग SUV के दीवाने हुए लोग, खरीद-खरीदकर 2 महीने पहुंचाया वेटिंग; अब हर किसी को यही चाहिए

Hindustan Hindi News
Mahindra Thar Roxx 5-door waiting period in August 2025, check all details

लोग महिंद्रा की ऑफ-रोडिंग SUV थार रॉक्स के दीवाने हो गए हैं। लोगों ने इसे खरीद-खरीदकर वेटिंग पीरियड 2 महीने तक पहुंचा दिया है। मार्केट में इसकी जबरदस्त डिमांड है। अब अधिकतर ग्राहक 3-मॉडल को छोड़ यही खरीद रहे हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 21 Aug 2025 12:42 AM
अगस्त 2024 में लॉन्च हुई महिंद्रा थार रॉक्स (Mahindra Thar Roxx) पहले दिन से ही लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। यह बोल्ड है और आउटडोर ड्राइविंग के लिए डिजाइन की गई है। इसकी डिमांड साफ तौर पर बनी हुई है। शहरी खरीदारों और वैरिएंट के आधार पर 2 महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है, तो आइए जानते हैं कि अगस्त 2025 में प्रमुख शहरों में महिंद्रा थार रॉक्स का वेटिंग पीरियड कितना है?

अगस्त 2025 में 5-डोर महिंद्रा थार रॉक्स का वेटिंग पीरियड

महिंद्रा थार रॉक्स खरीदने पर विचार कर रहे खरीदारों के लिए नोएडा, ठाणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में वेटिंग पीरियड (एक महीने तक) अपेक्षाकृत कम है। हालांकि, नई दिल्ली और फरीदाबाद में वेटिंग पीरियड लगभग एक महीने या उससे थोड़ी अधिक तक बढ़ जाती है।

5-डोर महिंद्रा थार रॉक्स का सिटी-वाइज वेटिंग पीरियड

चार्ट के मुताबिक सूरत, अहमदाबाद, पटना, जयपुर, लखनऊ, कोयंबटूर, पुणे, मुंबई, चेन्नई, इंदौर, चंडीगढ़, गाजियाबाद, कोलकाता, गुरुग्राम और हैदराबाद जैसे अन्य शहरों में महिंद्रा रॉक्स का वेटिंग पीरियड थोड़ा लंबा है। यह अधिकतम दो महीने तक बढ़ सकता है।

महिंद्रा थार रॉक्स की कीमत

महिंद्रा थार रॉक्स के पेट्रोल वैरिएंट की कीमत 12.99 लाख रुपये से 20.69 लाख रुपये के बीच है। वहीं, डीजल वैरिएंट की कीमत 14.29 लाख रुपये से शुरू होकर 23.39 लाख रुपये तक जाती है।

वैरिएंटइंजनएक्स-शोरूम कीमतवैरिएंटइंजनएक्स-शोरूम कीमत
MX1पेट्रोल MT₹12,99,000 (2WD)MX1डीजल MT₹14,29,000 (2WD)
MX3पेट्रोल AT₹15,29,000 (2WD)MX3डीजल MT₹16,29,000 (2WD)
डीजल AT₹17,79,000 (2WD)
MX5पेट्रोल MT₹16,69,999 (2WD)AX3Lडीजल MT₹17,29,000 (2WD)
पेट्रोल AT₹18,19,000 (2WD)
AX7Lपेट्रोल AT₹20,69,000 (2WD)MX5डीजल MT₹17,29,000 (2WD)
₹19,39,000 (4WD)
डीजल AT₹18,79,000 (2WD)
AX5Lडीजल AT₹19,29,000 (2WD) ₹21,39,000 (4WD)
AX7Lडीजल MT₹19,79,000 (2WD) ₹21,89,000 (4WD)
डीजल AT₹21,29,000 (2WD) ₹23,39,000 (4WD)
शहरवेटिंग पीरियड
नोएडा1 महीना
ठाणे1 महीना
बेंगलुरु1 महीना
नई दिल्ली1–1.5 महीने
फरीदाबाद1.5 महीने
सूरत1–2 महीने
अहमदाबाद1–2 महीने
पटना1–2 महीने
जयपुर1–2 महीने
लखनऊ1–2 महीने
नोएडा1.5–2 महीने
कोयंबटूर2 महीने
हैदराबाद2 महीने
पुणे2 महीने
मुंबई2 महीने
चेन्नई2 महीने
गुरुग्राम2 महीने
कोलकाता2 महीने
इंदौर2 महीने
चंडीगढ़2 महीने
गाजियाबाद2 महीने
