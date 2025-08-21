इस ऑफ-रोडिंग SUV के दीवाने हुए लोग, खरीद-खरीदकर 2 महीने पहुंचाया वेटिंग; अब हर किसी को यही चाहिए

लोग महिंद्रा की ऑफ-रोडिंग SUV थार रॉक्स के दीवाने हो गए हैं। लोगों ने इसे खरीद-खरीदकर वेटिंग पीरियड 2 महीने तक पहुंचा दिया है। मार्केट में इसकी जबरदस्त डिमांड है। अब अधिकतर ग्राहक 3-मॉडल को छोड़ यही खरीद रहे हैं।

Thu, 21 Aug 2025 12:42 AM

अगस्त 2024 में लॉन्च हुई महिंद्रा थार रॉक्स (Mahindra Thar Roxx) पहले दिन से ही लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। यह बोल्ड है और आउटडोर ड्राइविंग के लिए डिजाइन की गई है। इसकी डिमांड साफ तौर पर बनी हुई है। शहरी खरीदारों और वैरिएंट के आधार पर 2 महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है, तो आइए जानते हैं कि अगस्त 2025 में प्रमुख शहरों में महिंद्रा थार रॉक्स का वेटिंग पीरियड कितना है?

अगस्त 2025 में 5-डोर महिंद्रा थार रॉक्स का वेटिंग पीरियड महिंद्रा थार रॉक्स खरीदने पर विचार कर रहे खरीदारों के लिए नोएडा, ठाणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में वेटिंग पीरियड (एक महीने तक) अपेक्षाकृत कम है। हालांकि, नई दिल्ली और फरीदाबाद में वेटिंग पीरियड लगभग एक महीने या उससे थोड़ी अधिक तक बढ़ जाती है।

5-डोर महिंद्रा थार रॉक्स का सिटी-वाइज वेटिंग पीरियड

चार्ट के मुताबिक सूरत, अहमदाबाद, पटना, जयपुर, लखनऊ, कोयंबटूर, पुणे, मुंबई, चेन्नई, इंदौर, चंडीगढ़, गाजियाबाद, कोलकाता, गुरुग्राम और हैदराबाद जैसे अन्य शहरों में महिंद्रा रॉक्स का वेटिंग पीरियड थोड़ा लंबा है। यह अधिकतम दो महीने तक बढ़ सकता है।

महिंद्रा थार रॉक्स की कीमत

महिंद्रा थार रॉक्स के पेट्रोल वैरिएंट की कीमत 12.99 लाख रुपये से 20.69 लाख रुपये के बीच है। वहीं, डीजल वैरिएंट की कीमत 14.29 लाख रुपये से शुरू होकर 23.39 लाख रुपये तक जाती है।

वैरिएंट इंजन एक्स-शोरूम कीमत वैरिएंट इंजन एक्स-शोरूम कीमत MX1 पेट्रोल MT ₹12,99,000 (2WD) MX1 डीजल MT ₹14,29,000 (2WD) MX3 पेट्रोल AT ₹15,29,000 (2WD) MX3 डीजल MT ₹16,29,000 (2WD) डीजल AT ₹17,79,000 (2WD) MX5 पेट्रोल MT ₹16,69,999 (2WD) AX3L डीजल MT ₹17,29,000 (2WD) पेट्रोल AT ₹18,19,000 (2WD) AX7L पेट्रोल AT ₹20,69,000 (2WD) MX5 डीजल MT ₹17,29,000 (2WD) ₹19,39,000 (4WD) डीजल AT ₹18,79,000 (2WD) AX5L डीजल AT ₹19,29,000 (2WD) ₹21,39,000 (4WD) AX7L डीजल MT ₹19,79,000 (2WD) ₹21,89,000 (4WD) डीजल AT ₹21,29,000 (2WD) ₹23,39,000 (4WD)